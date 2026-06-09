Ford връща наточената Fiesta ST, но готви и още по-мощен RS вариант

Европейската продуктова стратегия на Ford напоследък преминава през труден период, белязан от безмилостното премахване на исторически модели и тихото прекратяване на проекти за концептуални автомобили, които така и не видяха бял свят. Последният смъртен удар сякаш прозвуча, когато легендарният Focus официално сложи край на 27-годишния си производствен цикъл в завода в Саарлуис, Германия, след по-ранното изтегляне от пазара на обичания и масово произвеждан супермини Fiesta. И все пак, точно когато феновете се подготвяха за напълно стерилизирано електрическо бъдеще, „Синият овал“ прави драматичен обрат. В опит да запази своята репутация за високи постижения сред ентусиастите, Ford официално възстановява своето наследство от хотхечове, давайки зелена светлина за изцяло електрическо възкресение на емблематичния Fiesta ST и дори намеква за версия RS от най-висок клас.

Инженерната основа за това завръщане разчита на масивен трансграничен корпоративен алианс. Ford сключи стратегическо съвместно предприятие с Renault Group, за да използва нейната авангардна архитектура AmpR Small, наричана вътрешно от Ford като платформа RG EV Small. Проектирана да подкрепи до пет предстоящи компактни електромобила на Ford в Европа, включително дългоочакваната Puma Gen-E, тази споделена матрица вече служи като високоенергийна основа за ретро Renault 5 E-Tech, Nissan Micra и усъвършенстваната за пистата Alpine A290. Използвайки съществуващия локализиран производствен мащаб на Renault и усъвършенстваните вериги за доставки на електромобили, Ford може драстично да съкрати сроковете за разработка и разходите за продажби, като гарантира, че тези предстоящи модели с висока производителност ще останат относително достъпни за масовите купувачи.

За първи път в многодесетилетната история на модела задната ос заменя традиционната, икономична полунезависима конструкция с греда с независимо окачване. Тази конфигурация значително подобрява стабилността в завоите и контактната повърхност на гумите при натоварвания. По-важното е, че модулната конструкция на платформата е проектирана да побере втори електромотор на предния мост, което отваря вратата за конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела. Това поставя предстоящия хечбек директно в изключително елитен клуб на субкомпактните автомобили със задвижване на всички колела, в който в момента са представени хомологационни специални модели като Toyota GR Yaris, изключително рядкото Audi A1 quattro и MINI Cooper ALL4.

Говорейки за агресивния тласък на марката към високи постижения, Кристиан Вайнгартнер, новоназначеният генерален мениджър на Ford of Europe за леките автомобили, подчерта, че автентичното ДНК на моторните спортове остава задължителен стълб за оцеляването на марката на един свръхконкурентен пазар. Докато официалните решения относно окончателните емблеми остават неясни, Вайнгартнер потвърди пред британските медии, че философията „от състезателната писта към пътя“ ще направлява инженерните цели, като заяви, че вариантите с висока производителност са от съществено значение за поддържането на европейската автентичност на марката.