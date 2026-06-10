Военният министър: Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата

Спираме предоставянето на въоръжение за Украйна от българските складове. Спиране на предоставянето, не на продажбата. Но това зависи от Министерство на икономиката и българската индустрия - каквото е произведено, може да се пусне на пазара. Това заяви пред bTV Димитър Стоянов, министър на отбраната, цитиран от novini.bg.

И заяви, че правителството не нарушава решение на Народното събрание. За решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има 2 изисквания. Едното е Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто било България да има възможност да я даде. Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени.

"Абсурдно е от България да пращаме хора на бойното поле в Украйна, това никога не е обсъждано.", допълни военният министър.