Военният министър: Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата

Спираме предоставянето на въоръжение за Украйна от българските складове. Спиране на предоставянето, не на продажбата. Но това зависи от Министерство на икономиката и българската индустрия - каквото е произведено, може да се пусне на пазара. Това заяви пред bTV Димитър Стоянов, министър на отбраната, цитиран от novini.bg.
И заяви, че правителството не нарушава решение на Народното събрание. За решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има 2 изисквания. Едното е Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто било България да има възможност да я даде. Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени.
"Абсурдно е от България да пращаме хора на бойното поле в Украйна, това никога не е обсъждано.", допълни военният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #12, #13, #27
08:29 10.06.2026
2 СЪБИРАЙТЕ
08:29 10.06.2026
3 Дик диверсанта
08:30 10.06.2026
4 Браво
08:30 10.06.2026
5 в кратце
Коментиран от #45
08:31 10.06.2026
6 Решение
08:32 10.06.2026
7 Хмм
08:32 10.06.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #36, #38
08:32 10.06.2026
9 Пич
08:33 10.06.2026
10 Хахахахаха
08:34 10.06.2026
11 Без име
Коментиран от #19, #30
08:35 10.06.2026
12 Въртим едни евра
До коментар #1 от "Трол":симулираме ръст на "икономиката" 😂😂
08:35 10.06.2026
13 За съжаление
До коментар #1 от "Трол":Милиони русофили в България се подведоха. Това са празни обещания. Снабдяването на Украйна с българско оръжие по различни канали ще продължи.
08:36 10.06.2026
14 Браво
08:37 10.06.2026
15 Авеее
08:37 10.06.2026
16 койдазнай
08:38 10.06.2026
17 Хмм
08:38 10.06.2026
18 Дик диверсанта
Коментиран от #34
08:39 10.06.2026
19 Естествено
До коментар #11 от "Без име":Че ако русия иска оръжие би трябвало да и го продадем. А какво означава на тройна цена при една пазарна икономика?!
08:39 10.06.2026
20 То остана ли….
08:39 10.06.2026
21 Кифладжии
08:40 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Правилно
Трябва да се преразгледа и статута на пребиваване на украинците, защото видяхте, какво се случва, фактите говорят!
Коментиран от #29
08:41 10.06.2026
24 Фори
08:45 10.06.2026
25 явер
08:45 10.06.2026
26 Сигурно
До коментар #22 от "явер":Си доволен и че украинците изгориха 10 българина в Одеса, нали?? Но то не си българин та е ясно говоренето ти
Коментиран от #43
08:46 10.06.2026
27 Значи
До коментар #1 от "Трол":България ще продължи на прави милиарди от производството и продажбата на български оръжия за Украйна.
08:46 10.06.2026
28 Коко
Кога ще започнем да говорим за България???
Да, там е война , но нима в България не е ?
Всеки ден умират хора ,от безхаберието и корупцията ,наложена от Борисов и Пеевски!
Болниците - търговски дружества, магистралите - изпълнение от осмо качество!
Хайде да направим така, че по-малко хора да умират в България, пък тогава да мислим за други държави!
Коментиран от #37
08:47 10.06.2026
29 Няма шанс Рашмахта да спечели СВО-то
До коментар #23 от "Правилно":Правилно
10ОТГОВОР
Така и трябва! Спиране на всякаква и военна и финансова помощ за Украйна!
Трябва да се преразгледа и статута на пребиваване на украинците, защото видяхте, какво се случва, фактите говорят!
-;-
Няма шанс Рашмахта да спечели СВО-то, ама нашите будлуджанци си се надяват бандерите да се дадат.
Нека Бузлуджанците и Копринкаджиите да отидат на фронта,у та дано са ива поне едно освоодено украинско село!
Апропо кога Национално движение „Русофили“, ще се организират на язовир "Копринка", та да се види колко файтона памперси са!
08:47 10.06.2026
30 Хм Хм
До коментар #11 от "Без име":Русия е под санкции за стоки с двойна употреба, камо ли оръжие.
08:47 10.06.2026
31 Ха ха ха
08:47 10.06.2026
32 Дик диверсанта
До коментар #22 от "явер":Рос дебилите от типа на софиянеца са известни, че можеш да ги хванеш с всичко.
08:47 10.06.2026
33 явер
Коментиран от #42
08:48 10.06.2026
34 КОЙчо
До коментар #18 от "Дик диверсанта":колко пари и оръжие изпратихме на Палестина и Ливан?
или там няма война, или там мошетата не избиват беззащитни цивилни?
за една съседка питам
08:49 10.06.2026
35 то оръжието заминава за там но се изгаря
Коментиран от #39
08:49 10.06.2026
36 150 млрд какво, копейки?
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Щото със сигурност не е нито левове нито евро
08:49 10.06.2026
37 Нека Войната да свърши и да видим нас си
До коментар #28 от "Коко":Коко
00ОТГОВОР
Има два въпроса - защо постоянно се говори за Украйна?
Кога ще започнем да говорим за България???
Да, там е война , но нима в България не е ?
-;-
Нека Войната да свърши и да видим нас си
Тогава ще видим и Далаверата на Прасето и Ламата
А и неможачите Прогресистите!
Коментиран от #56
08:50 10.06.2026
38 Те русофилите ето толкова си знаят
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Последния Софиянец
114ОТГОВОР
Ние нямаме какво вече да дадем.Складовете са празни.Според регистъра на ООН България е дала на Украйна оръжие и горива за 150 млрд.
Коментиран от #47
08:51 10.06.2026
39 Зеленски плачел и 1600 дни победи
До коментар #35 от "то оръжието заминава за там но се изгаря":то оръжието заминава за там но се изгаря
01ОТГОВОР
и пленява . после срещу тях се използва . пращат се части , дронове, ракети, самолети , бомби . милиарди евро . солидарно от всички . зелиски проси . плаче за оръжия
-;-
Зеленски плачел и 1600 дни победи на фронта
Другарки и друегари , къде са победите на Рашмахта.
Фюрера трябва ли да сменява Фелдмаршалите!
Коментиран от #44
08:54 10.06.2026
40 оня с коня
Коментиран от #52
08:55 10.06.2026
41 Така де
Трупаме дебели пачки
08:55 10.06.2026
42 Умников
До коментар #33 от "явер":дай снимки на хора с по-готинйи физиономии - например последните няколко военни министри
започни със украинският служител Тагаренко, после можеш да покажеш и другият красавец - дедо ти Запрянов
а за капак, може да покажеш и Свинаров
еленртарник
08:55 10.06.2026
43 явер
До коментар #26 от "Сигурно":А руснаците колко избиха и изселиха от този район Одеса и Крим в Казахстан. Руснаците са най-големите ни врагове, те ще правят така, че да не сме по-добре от тях и ще ни дърпат надолу. Тяхната система направи от един работлив и отговорен народ като българският, мързелив и крадлив, чети Елин Пелин Йордан Йовков. Русия винаги е била против голяма България и по всякакъв начин се е противопоставяла има история прочети малко, ама не комунистическата, защото им бяхме слуги и роби 45г. а истинската и от чужди източници.
08:55 10.06.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #39 от "Зеленски плачел и 1600 дни победи":Кой ли изби над МИЛИОН руснаци в Украйна.
Коментиран от #48
08:56 10.06.2026
45 Още по- в кратце!
До коментар #5 от "в кратце":На пазара се пуска нещо,което го има...!
А ние нямаме армия,че да я пускаме на пазара...!
Нали...?!
Коментиран от #53
08:57 10.06.2026
46 Изпързалян
08:58 10.06.2026
47 Я пъ тоа
До коментар #38 от "Те русофилите ето толкова си знаят":Складове празни
Банкови сметки пълни
Следва ново производство.
08:58 10.06.2026
48 Как кой
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Пропагандата за глупаци! 😄
08:59 10.06.2026
49 Оръжие за Украйна
09:00 10.06.2026
50 Кой какъв е
09:00 10.06.2026
51 България е НАТО.
Пък и дебели пачки трупаме.
09:01 10.06.2026
52 Умников
До коментар #40 от "оня с коня":От коневръза, да не се обаждат!
Почеши коня, от ляво!
Само празни приказки !
Я кажи , за последните птенадесет години, каква външна и каква вътрешна политика имахме?
Кажи как кумеца на Бойко предаваше Бългаерия ежедневно!
Кажи как слугите на Пеевски докараха вътрешната политика до там, че тъмнозелените да не зачитат нито законите, нито нормалният живот на Българите!
Не се обаждаи неподготвен!!!
09:01 10.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 БЪЛГАРИЯ!
09:02 10.06.2026
55 Правилно решение
09:02 10.06.2026
56 Коко
До коментар #37 от "Нека Войната да свърши и да видим нас си":какво има да се гледаме , бе мойх!
най-висока смъртност, наи-ниски възнаграждения, отрицателен прираст!
какво още трябва да гледаме???
09:03 10.06.2026