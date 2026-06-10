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Военният министър: Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата

Военният министър: Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата

10 Юни, 2026 08:22 848 56

  • димитър стоянов-
  • спиране-
  • въоръжение-
  • украйна-
  • продажба

Правителството не нарушава решение на Народното събрание, коментира още Димитър Стоянов

Военният министър: Спираме предоставянето на въоръжение на Украйна, но не и продажбата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спираме предоставянето на въоръжение за Украйна от българските складове. Спиране на предоставянето, не на продажбата. Но това зависи от Министерство на икономиката и българската индустрия - каквото е произведено, може да се пусне на пазара. Това заяви пред bTV Димитър Стоянов, министър на отбраната, цитиран от novini.bg.

И заяви, че правителството не нарушава решение на Народното събрание. За решението от 2022 година на парламента за безвъзмездна помощ, той обясни, че при него има 2 изисквания. Едното е Украйна да поиска помощ, което тя не е направила. Второто било България да има възможност да я даде. Сега обаче нито от Киев са отправили искане, нито пък България има такава възможност. Освен това вече имало 13 доставки, когато и двете условия били изпълнени.
"Абсурдно е от България да пращаме хора на бойното поле в Украйна, това никога не е обсъждано.", допълни военният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    16 16 Отговор
    Значи ще продължим да пращаме пари на Украйна, за да купува нашето оръжие.

    Коментиран от #12, #13, #27

    08:29 10.06.2026

  • 2 СЪБИРАЙТЕ

    13 17 Отговор
    Всички укри и ги връщайте на наркофашиста.

    08:29 10.06.2026

  • 3 Дик диверсанта

    8 5 Отговор
    Някой да не разбрал какво е нивото на Есемеса?

    08:30 10.06.2026

  • 4 Браво

    18 16 Отговор
    Това е нещо смислено....а евроатлантиците в България ако искат могат да закупуват оръжие с лични пари и няма проблем да го пращаме на зеления

    08:30 10.06.2026

  • 5 в кратце

    13 8 Отговор
    И Българската армия може да я пуснете на пазара. Както е тръгнало...

    Коментиран от #45

    08:31 10.06.2026

  • 6 Решение

    9 9 Отговор
    Продаваме оръжие на Украина само на тройна цена !

    08:32 10.06.2026

  • 7 Хмм

    9 9 Отговор
    още по-лошо, продажба на смърт, точно като нинова

    08:32 10.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    Ние нямаме какво вече да дадем.Складовете са празни.Според регистъра на ООН България е дала на Украйна оръжие и горива за 150 млрд.

    Коментиран от #22, #36, #38

    08:32 10.06.2026

  • 9 Пич

    17 4 Отговор
    Лицемерни популисти, но тъпи популисти!!! Защо...?! Гледам от коментарите, куп глупаци от паветата не схващат, че Радев нищо не спира, защото спира "нещо, което го няма"! Или - каквото оръжие можеше да бъде завлечено към Украйна, беше завлечено към Украйна!!! Както виждате, далаверата с частните продажби никой не спира!!! И най важното което трябва да спрат - парите, никой не спира!!! А за българските - пАри нема!!!

    08:33 10.06.2026

  • 10 Хахахахаха

    9 4 Отговор
    Язък! Таман шеломофилите на пак повярваха в схемите на натювския си женерал Моше Боташ Кредев 😂😂

    08:34 10.06.2026

  • 11 Без име

    11 3 Отговор
    Въпросът е ако Русия иска да купи оръжия на тройно по-висока цена, примерно, дали ще продадете на нея?

    Коментиран от #19, #30

    08:35 10.06.2026

  • 12 Въртим едни евра

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    симулираме ръст на "икономиката" 😂😂

    08:35 10.06.2026

  • 13 За съжаление

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Милиони русофили в България се подведоха. Това са празни обещания. Снабдяването на Украйна с българско оръжие по различни канали ще продължи.

    08:36 10.06.2026

  • 14 Браво

    9 6 Отговор
    И тия които подариха БТР да им удържат парите

    08:37 10.06.2026

  • 15 Авеее

    7 5 Отговор
    За българите пАрИ нихт! България се смалява икономически всеки ден. Хора умират в катастрофи и в нещастия. И те така!И в България си имаме война.

    08:37 10.06.2026

  • 16 койдазнай

    14 3 Отговор
    Само дето, дареното на Украйна оръжие и боеприпаси са под 1% от продадените оръжия. Така че, приказките, че на украинците не им трябват оръжия, зашото трябва да се търси мир чрез преговори, са едно малко лицемерие!

    08:38 10.06.2026

  • 17 Хмм

    2 6 Отговор
    като премиер Радев е поел отговорността за отбраната и външната политика

    08:38 10.06.2026

  • 18 Дик диверсанта

    4 7 Отговор
    След като започна активни действия на няколко фронта - срещу майките, пенсионерите, учителите и магазинерите, е време за нов фронт, срещу Украйна.

    Коментиран от #34

    08:39 10.06.2026

  • 19 Естествено

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Че ако русия иска оръжие би трябвало да и го продадем. А какво означава на тройна цена при една пазарна икономика?!

    08:39 10.06.2026

  • 20 То остана ли….

    7 4 Отговор
    …нещо в складът, та да спирате?!

    08:39 10.06.2026

  • 21 Кифладжии

    7 9 Отговор
    Руските шпиони в България се излагат като кифладжии, но победата на Украйна в тази война ще ни остави без кифладжии.

    08:40 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Правилно

    9 4 Отговор
    Така и трябва! Спиране на всякаква и военна и финансова помощ за Украйна!
    Трябва да се преразгледа и статута на пребиваване на украинците, защото видяхте, какво се случва, фактите говорят!

    Коментиран от #29

    08:41 10.06.2026

  • 24 Фори

    6 3 Отговор
    Това беше ясно одавна. Но за руските строежи на морето като КУБ помощ ще има! Невзоров е украинец само по паспорт.

    08:45 10.06.2026

  • 25 явер

    5 5 Отговор
    Този министър е пълен идиот като Радев, кои сме ние, че ще спираме войната, ние трябва да печелим от нея, като продаваме оръжие и модернизираме нашата индустрия, бе малоумник. Като искаш да спреш войната, отиваш в Кремъл, удряш по масата и казваш на Путин , спри войната. Този Димитър Стоянов, Гълъб Донев, Румен Радев са пълни кретени шапкари.

    08:45 10.06.2026

  • 26 Сигурно

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "явер":

    Си доволен и че украинците изгориха 10 българина в Одеса, нали?? Но то не си българин та е ясно говоренето ти

    Коментиран от #43

    08:46 10.06.2026

  • 27 Значи

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    България ще продължи на прави милиарди от производството и продажбата на български оръжия за Украйна.

    08:46 10.06.2026

  • 28 Коко

    6 2 Отговор
    Има два въпроса - защо постоянно се говори за Украйна?
    Кога ще започнем да говорим за България???
    Да, там е война , но нима в България не е ?
    Всеки ден умират хора ,от безхаберието и корупцията ,наложена от Борисов и Пеевски!
    Болниците - търговски дружества, магистралите - изпълнение от осмо качество!
    Хайде да направим така, че по-малко хора да умират в България, пък тогава да мислим за други държави!

    Коментиран от #37

    08:47 10.06.2026

  • 29 Няма шанс Рашмахта да спечели СВО-то

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Правилно":

    Правилно
    10ОТГОВОР
    Така и трябва! Спиране на всякаква и военна и финансова помощ за Украйна!
    Трябва да се преразгледа и статута на пребиваване на украинците, защото видяхте, какво се случва, фактите говорят!
    -;-
    Няма шанс Рашмахта да спечели СВО-то, ама нашите будлуджанци си се надяват бандерите да се дадат.
    Нека Бузлуджанците и Копринкаджиите да отидат на фронта,у та дано са ива поне едно освоодено украинско село!
    Апропо кога Национално движение „Русофили“, ще се организират на язовир "Копринка", та да се види колко файтона памперси са!

    08:47 10.06.2026

  • 30 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Русия е под санкции за стоки с двойна употреба, камо ли оръжие.

    08:47 10.06.2026

  • 31 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Точно така, сиренето е с пари и те не са членове на НАТО. И надявам се никога няма да бъдат. Малко ли е че ги излежаване по хотелите лете на морето, зиме на планина. При това тук се изсипаха още през 22 година главно западни украинци, където бомба три години не е падала, а и те са известни неблагодарници. Още е пред очите ми една укромамаша и гласа и пред камерата на парещата в мисирка когато заяви : Болгари, они тупъйе. Тъпи сме били.Оттогава не ги харесвам.

    08:47 10.06.2026

  • 32 Дик диверсанта

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "явер":

    Рос дебилите от типа на софиянеца са известни, че можеш да ги хванеш с всичко.

    08:47 10.06.2026

  • 33 явер

    1 2 Отговор
    На тази снимка му вижте само тъпата усмивка, като бавноразвиващ се, станал министър.

    Коментиран от #42

    08:48 10.06.2026

  • 34 КОЙчо

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дик диверсанта":

    колко пари и оръжие изпратихме на Палестина и Ливан?
    или там няма война, или там мошетата не избиват беззащитни цивилни?
    за една съседка питам

    08:49 10.06.2026

  • 35 то оръжието заминава за там но се изгаря

    2 1 Отговор
    и пленява . после срещу тях се използва . пращат се части , дронове, ракети, самолети , бомби . милиарди евро . солидарно от всички . зелиски проси . плаче за оръжия . после стреля по бабички .

    Коментиран от #39

    08:49 10.06.2026

  • 36 150 млрд какво, копейки?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Щото със сигурност не е нито левове нито евро

    08:49 10.06.2026

  • 37 Нека Войната да свърши и да видим нас си

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Коко":

    Коко
    00ОТГОВОР
    Има два въпроса - защо постоянно се говори за Украйна?
    Кога ще започнем да говорим за България???
    Да, там е война , но нима в България не е ?
    -;-
    Нека Войната да свърши и да видим нас си
    Тогава ще видим и Далаверата на Прасето и Ламата
    А и неможачите Прогресистите!

    Коментиран от #56

    08:50 10.06.2026

  • 38 Те русофилите ето толкова си знаят

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    114ОТГОВОР
    Ние нямаме какво вече да дадем.Складовете са празни.Според регистъра на ООН България е дала на Украйна оръжие и горива за 150 млрд.

    Коментиран от #47

    08:51 10.06.2026

  • 39 Зеленски плачел и 1600 дни победи

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "то оръжието заминава за там но се изгаря":

    то оръжието заминава за там но се изгаря
    01ОТГОВОР
    и пленява . после срещу тях се използва . пращат се части , дронове, ракети, самолети , бомби . милиарди евро . солидарно от всички . зелиски проси . плаче за оръжия
    -;-
    Зеленски плачел и 1600 дни победи на фронта
    Другарки и друегари , къде са победите на Рашмахта.
    Фюрера трябва ли да сменява Фелдмаршалите!

    Коментиран от #44

    08:54 10.06.2026

  • 40 оня с коня

    0 1 Отговор
    А защо чака тоя министър АЗ да му задавам въпрос дали Отказът на БГ за предоставяне на Оръжие на Украйна касае само "Подаръци",или включва и Продажба/Вчерашна Статия тук от 20ч55мин,мой Пост ном 52/?Ето го и категоричното ми мнение:Това Правителство на радев е вероятно Най-некомпетентното и в този Критичен момент за Страната ни ще доведе до езключително Негативни последици както във Вътрешната,така и във Външната политика.

    Коментиран от #52

    08:55 10.06.2026

  • 41 Така де

    0 0 Отговор
    Шиткаме оръжия на Украйна
    Трупаме дебели пачки

    08:55 10.06.2026

  • 42 Умников

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "явер":

    дай снимки на хора с по-готинйи физиономии - например последните няколко военни министри
    започни със украинският служител Тагаренко, после можеш да покажеш и другият красавец - дедо ти Запрянов
    а за капак, може да покажеш и Свинаров
    еленртарник

    08:55 10.06.2026

  • 43 явер

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сигурно":

    А руснаците колко избиха и изселиха от този район Одеса и Крим в Казахстан. Руснаците са най-големите ни врагове, те ще правят така, че да не сме по-добре от тях и ще ни дърпат надолу. Тяхната система направи от един работлив и отговорен народ като българският, мързелив и крадлив, чети Елин Пелин Йордан Йовков. Русия винаги е била против голяма България и по всякакъв начин се е противопоставяла има история прочети малко, ама не комунистическата, защото им бяхме слуги и роби 45г. а истинската и от чужди източници.

    08:55 10.06.2026

  • 44 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Зеленски плачел и 1600 дни победи":

    Кой ли изби над МИЛИОН руснаци в Украйна.

    Коментиран от #48

    08:56 10.06.2026

  • 45 Още по- в кратце!

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    На пазара се пуска нещо,което го има...!
    А ние нямаме армия,че да я пускаме на пазара...!
    Нали...?!

    Коментиран от #53

    08:57 10.06.2026

  • 46 Изпързалян

    0 0 Отговор
    Тоест ни правите на глупаци и наричате това с друго име.

    08:58 10.06.2026

  • 47 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Те русофилите ето толкова си знаят":

    Складове празни
    Банкови сметки пълни
    Следва ново производство.

    08:58 10.06.2026

  • 48 Как кой

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Пропагандата за глупаци! 😄

    08:59 10.06.2026

  • 49 Оръжие за Украйна

    0 1 Отговор
    До пълния разгром на пълчищата путинови

    09:00 10.06.2026

  • 50 Кой какъв е

    0 1 Отговор
    Пак се снишаваме, а другарю Стоянов? А на Путин дали бихте се снишили?

    09:00 10.06.2026

  • 51 България е НАТО.

    0 1 Отговор
    И българско оръжие избива руснаци
    Пък и дебели пачки трупаме.

    09:01 10.06.2026

  • 52 Умников

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    От коневръза, да не се обаждат!
    Почеши коня, от ляво!
    Само празни приказки !
    Я кажи , за последните птенадесет години, каква външна и каква вътрешна политика имахме?
    Кажи как кумеца на Бойко предаваше Бългаерия ежедневно!
    Кажи как слугите на Пеевски докараха вътрешната политика до там, че тъмнозелените да не зачитат нито законите, нито нормалният живот на Българите!
    Не се обаждаи неподготвен!!!

    09:01 10.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 БЪЛГАРИЯ!

    0 0 Отговор
    И,най-важното-всички украински И-змекяри да се махат веднага от България!!!

    09:02 10.06.2026

  • 55 Правилно решение

    0 0 Отговор
    България с нищо не е длъжна да дарява, а да търсим пари за това и онова и нови кредити! И да даваш оръжие на страна, която няма и грам шанс за победа, не е помощ, а я тикаш към унищожение!

    09:02 10.06.2026

  • 56 Коко

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нека Войната да свърши и да видим нас си":

    какво има да се гледаме , бе мойх!
    най-висока смъртност, наи-ниски възнаграждения, отрицателен прираст!
    какво още трябва да гледаме???

    09:03 10.06.2026

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