Как за едно десетилетие на пазара Toyota C-HR промени продуктовата стратегия на марката в Европа

Преди десет години японският производител Toyota предприе ход, който се оказа ключов за развитието на гамата му на европейския пазар. Днес компанията отбелязва 10-годишнината на C-HR – моделът, който разчупи традиционните за марката консервативни дизайнерски норми и помогна за преобразяването на нейния имидж на Стария континент. Това, което първоначално беше определено като рисков инженерен и визуален проект, в рамките на десетилетие се наложи като един от най-успешните и продавани автомобили в компактния SUV сегмент.

При официалния си пазарен дебют през 2016 година първото поколение на модела се открояваше отчетливо на фона на тогавашните кросоувъри. Вместо върху традиционната за класа практичност, дизайнерите се фокусираха върху емоционалното излъчване: купеобразен силует, силно изразени линии на каросерията, широка стойка и специфично разположение на дръжките на задните врати. Проучванията на компанията показват, че именно необичайният външен вид е бил водещият мотив за покупка при повече от половината собственици. Рискованият подход се оказа оправдан – от премиерата си досега Toyota е реализирала над 2,1 милиона екземпляра в глобален мащаб, като 1,2 милиона от тях са доставени на европейски клиенти. През 2019 година моделът постигна сериозен успех, привличайки 67% клиенти, които купуват автомобил от марката за първи път.

Освен естетическа промяна, първият C-HR донесе и важни технологични новости за концерна. Той беше изграден върху новата за онова време модулна платформа TNGA-C, която позволи значително понижаване на центъра на тежестта и подобри стабилността на пътя. Машината беше и сред първите в своя клас, които направиха бензин-електрическото задвижване масово достъпно, отдалечавайки бранда от имиджа на производител на изключително рационални превозни средства.

Актуалното второ поколение на модела, представено през 2023 година, доразви тази концепция под мотото „концептуален автомобил за пътя“. Тъй като беше насочено предимно към европейските купувачи, неговото проектиране, инженерна разработка и производство бяха изцяло концентрирани в Европа. Новият модел запази специфичния стил на своя предшественик, но заложи на по-високо технологично оборудване. Сред новостите се отличават автоматичните скрити дръжки на вратите, изцяло дигиталното арматурно табло, амбиентното интериорно осветление с 64 цвята и панорамният покрив със специално покритие, което елиминира нуждата от конвенционална щора.

Моторната гама на съвременното издание е изцяло електрифицирана, включвайки хибридни и plug-in хибридни версии. Флагманът в линията, C-HR Plug-in Hybrid, осигурява пробег до 66 километра изцяло на ток в комбиниран цикъл по стандарта WLTP, а в градска среда автономността в електрически режим може да достигне близо 100 километра. Кросоувърът дебютира и с интелигентна система за управление на енергията с функция за геозониране, която предварително планира кога да се използва батерията въз основа на навигационния маршрут – например за запазване на електрическа мощност при навлизане в екологични зони със строги ограничения.

За да поддържа пазарния интерес, Toyota подготви допълнителен пакет от актуализации за модела. Нивото на оборудване Mid+ вече се предлага с нови 18-инчови алуминиеви джанти и подобрени интериорни детайли, включително обновена текстилна тапицерия Samara. Успоредно с това, по-спортно изглеждащата версия GR SPORT вече е достъпна за съчетаване с всички видове задвижващи агрегати в гамата. Десет години след своя дебют, Toyota C-HR остава ключов пазарен играч за марката, демонстрирайки успешния преход към по-смел дизайн и широко разпространение на хибридните технологии.