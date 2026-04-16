Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО)

Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО)

16 Април, 2026 11:20 864 5

И то с топ версията си Boss 302 с 460 конски сили

Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

За почитателите на истинските мускулести автомобили времето понякога може да тече в обратна посока. Легендарният Ford Mustang Boss 302 от моделната 1970 година – една от най-ярките емблеми на американската автомобилна култура – официално се завръща на пътя. Този възроден класически шедьовър е дело на специалистите от Revology Cars, които са успели да съхранят духа на 70-те, вграждайки в него технологиите на бъдещето.

На пръв поглед новият Boss 302 е абсолютно неразличим от своя славен предшественик. Фастбек силуетът, агресивният дълъг капак и характерните спойлери в предната и задната част са запазени с педантична точност. Единственият детайл, който загатва за модерната ера, са съвременните алуминиеви джанти, които обаче се вписват перфектно в общата естетика. Това не е просто реставрация, а прецизно изграден „рестомод“, който цели да предложи най-доброто от два свята.

Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО)

Влизайки в купето, шофьорът се потапя в автентичната атмосфера на 1970 година, но с ниво на комфорт, непознато за епохата. Материалите в интериора са значително подобрени, а на централната конзола дискретно е интегрирана модерна мултимедийна система със сензорен дисплей. За разлика от оригиналните спартански версии, тук климатикът е стандартно оборудване, което прави колата напълно пригодна за ежедневни разходки, без да се налага да жертвате комфорта си заради стила.

Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО)

Истинската магия обаче се случва под предния капак. Там, на мястото на стария двигател, е монтирано съвременното технологично чудо на Ford – 5,0-литров V8 агрегат с мощност от 460 конски сили. Тази внушителна мощ се предава към колелата чрез избор от две трансмисии: класическа 6-степенна механична кутия за търсачите на силни усещания или супермодерния 10-степенен автоматик. За да бъде овладяна тази сила, автомобилът е оборудван с мощни дискови спирачки от последно поколение.

Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО)

Цената на това удоволствие е точно толкова ексклузивна, колкото и самият автомобил – 375 000 долара. За сравнение, оригиналният Boss 302 е произвеждан само в периода 1969-1970 г. като хомологация за състезателните серии Trans-Am, с общ тираж от малко над 8 600 бройки. Тогавашният двигател е развивал 290 к.с., ускорявайки до 100 км/ч за около 6,5 секунди. Днес проектът на Revology Cars вдига летвата много по-високо, превръщайки една историческа легенда в съвременен хищник на пътя, който не просто изглежда бърз, а е способен да засрами много модерни спортни автомобили.


  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    И да се абонират за директни доставки на бензин от Иран.....

    11:32 16.04.2026

  • 2 Свободен

    4 0 Отговор
    Помня оригинала!
    Ние по това време слагахме китеници по таблото на москвичите!

    11:39 16.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 инж. Минчев

    0 0 Отговор
    Тези хора ги разбирам. Има свестни пичове на този свят, все още, би казал човек!
    Това наистина е един от най-вълнуващите спортни автомобили, правен някога. Има обаче един сериозен проблем и това е цената от 375 000 долара, което е абсолютна свинщина. Обяснявам:
    Чисто нов Бос 302 в 1969 г. - 3450 долара
    С изчислена инфлация днес, 2026 г: би струвал около 31 000 долара
    Перфектно запазен Бос от онова време, музейно състояние: 150 000 долара
    Revology Cars реално имат печалба около 80 000 - 100 000 долара на автомобил! Което е скандално!
    Дори да купите чисто ново купе, чисто нов двигател, да сложите модерни спирачки и скоростна кутия, пак няма да ви излезне толкова скъпо с части и труд!

    12:07 16.04.2026

  • 5 мамник

    0 0 Отговор
    ............na мястото на стария двигател, е монтирано съвременното технологично чудо на Ford – 5,0-литров V8 агрегат с мощност от 460 конски сили.

    12:18 16.04.2026