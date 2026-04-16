Първият Ford Mustang се завръща в производство (ВИДЕО)

За почитателите на истинските мускулести автомобили времето понякога може да тече в обратна посока. Легендарният Ford Mustang Boss 302 от моделната 1970 година – една от най-ярките емблеми на американската автомобилна култура – официално се завръща на пътя. Този възроден класически шедьовър е дело на специалистите от Revology Cars, които са успели да съхранят духа на 70-те, вграждайки в него технологиите на бъдещето.

На пръв поглед новият Boss 302 е абсолютно неразличим от своя славен предшественик. Фастбек силуетът, агресивният дълъг капак и характерните спойлери в предната и задната част са запазени с педантична точност. Единственият детайл, който загатва за модерната ера, са съвременните алуминиеви джанти, които обаче се вписват перфектно в общата естетика. Това не е просто реставрация, а прецизно изграден „рестомод“, който цели да предложи най-доброто от два свята.

Влизайки в купето, шофьорът се потапя в автентичната атмосфера на 1970 година, но с ниво на комфорт, непознато за епохата. Материалите в интериора са значително подобрени, а на централната конзола дискретно е интегрирана модерна мултимедийна система със сензорен дисплей. За разлика от оригиналните спартански версии, тук климатикът е стандартно оборудване, което прави колата напълно пригодна за ежедневни разходки, без да се налага да жертвате комфорта си заради стила.

Истинската магия обаче се случва под предния капак. Там, на мястото на стария двигател, е монтирано съвременното технологично чудо на Ford – 5,0-литров V8 агрегат с мощност от 460 конски сили. Тази внушителна мощ се предава към колелата чрез избор от две трансмисии: класическа 6-степенна механична кутия за търсачите на силни усещания или супермодерния 10-степенен автоматик. За да бъде овладяна тази сила, автомобилът е оборудван с мощни дискови спирачки от последно поколение.

Цената на това удоволствие е точно толкова ексклузивна, колкото и самият автомобил – 375 000 долара. За сравнение, оригиналният Boss 302 е произвеждан само в периода 1969-1970 г. като хомологация за състезателните серии Trans-Am, с общ тираж от малко над 8 600 бройки. Тогавашният двигател е развивал 290 к.с., ускорявайки до 100 км/ч за около 6,5 секунди. Днес проектът на Revology Cars вдига летвата много по-високо, превръщайки една историческа легенда в съвременен хищник на пътя, който не просто изглежда бърз, а е способен да засрами много модерни спортни автомобили.