Alfa Romeo възражда любим модел на феновете

26 Май, 2026 12:30 803 2

Легендарната 147 ще се завърне на пазара

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Alfa Romeo 147 е обичан модел, който се превърна в любим за феновете, още когато се появи на пазара през 2000 година. Заедно с това, моделът помогна на марката по време на един от най-тежките ѝ финансови периоди. Докато нейният наследник от 2010 година, Giulietta, не притежаваше същата визуална магия и в крайна сметка отпадна от пазара през 2020 година, Alfa Romeo официално се завръща на жестоко конкурентния пазар на хечбеци в C-сегмента.

Новият италиански претендент в премиум сегмента се насочва директно към BMW 1er, Audi A3 и Volkswagen Golf, като се стреми да вдъхне отново душа в скромния сегмент на автомобилите за ежедневно пътуване. В основата на този нов италиански хечбек е новосъздадената архитектура STLA ONE на Stellantis, платформа, проектирана да обедини пет остаряващи платформи в единна, ултрагъвкава глобална платформа.

Този мащабируем хардуер е проектиран да се справя с всичко, от традиционни двигатели с вътрешно горене до изцяло електрически задвижващи системи с батерии и усъвършенствана 800-волтова технология за зареждане. Тази мултиенергийна гъвкавост няма да побере масивен двигател с вътрешно горене, което незабавно убива всяка надежда за духовен наследник на емблематичния 147 GTA и неговия славен, ревящ 3,2-литров Busso V6. Любопитно е, че докато Stellantis подробно описа тази нова архитектура по време на неотдавнашния си ден на инвеститорите, конкретната продуктова пътна карта остави предстоящия хечбек на Alfa в тайна.


  • 1 Нещастници

    4 4 Отговор
    нищо не могат да върнат на пазара, каквото беше беше.... колкото има значение какъв ти е телевизора, тошкова е и колата, всичко ще е с китайски части в различни опаковки, въпрос на цена е кой точно модел можеш да си позволиш . за 30 г италянците доказаха, че коли не могта да правят, огледайте се колко се движат по улиците, защо ли ги няма, за нищо не стават

    12:48 26.05.2026

  • 2 Варна 3

    4 0 Отговор
    Възраждането трябва да е точно направено със същия дизайн от предишните години, а не футуристичното, което наподобява на 147. В бъдещето се очаква да възродят и 156, 159 и др.

    12:48 26.05.2026