Alfa Romeo възражда любим модел на феновете

Alfa Romeo 147 е обичан модел, който се превърна в любим за феновете, още когато се появи на пазара през 2000 година. Заедно с това, моделът помогна на марката по време на един от най-тежките ѝ финансови периоди. Докато нейният наследник от 2010 година, Giulietta, не притежаваше същата визуална магия и в крайна сметка отпадна от пазара през 2020 година, Alfa Romeo официално се завръща на жестоко конкурентния пазар на хечбеци в C-сегмента.

Новият италиански претендент в премиум сегмента се насочва директно към BMW 1er, Audi A3 и Volkswagen Golf, като се стреми да вдъхне отново душа в скромния сегмент на автомобилите за ежедневно пътуване. В основата на този нов италиански хечбек е новосъздадената архитектура STLA ONE на Stellantis, платформа, проектирана да обедини пет остаряващи платформи в единна, ултрагъвкава глобална платформа.

Този мащабируем хардуер е проектиран да се справя с всичко, от традиционни двигатели с вътрешно горене до изцяло електрически задвижващи системи с батерии и усъвършенствана 800-волтова технология за зареждане. Тази мултиенергийна гъвкавост няма да побере масивен двигател с вътрешно горене, което незабавно убива всяка надежда за духовен наследник на емблематичния 147 GTA и неговия славен, ревящ 3,2-литров Busso V6. Любопитно е, че докато Stellantis подробно описа тази нова архитектура по време на неотдавнашния си ден на инвеститорите, конкретната продуктова пътна карта остави предстоящия хечбек на Alfa в тайна.