Британската полиция арестува осми заподозрян за атентата срещу синагога в Манчестър

27 Май, 2026 08:04 578 4

Мъжът е задържан по подозрение, че е укрил информация, свързана с нападението, при което загинаха двама души

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската полиция съобщи, че е задържала мъж във връзка с терористичното нападение срещу синагогата на еврейската общност в „Хийтън Парк“ в Манчестър, извършено миналата година, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Арестуваният е 49-годишен мъж от района на Салфорд в Голям Манчестър. По данни на полицията той е заподозрян, че не е предоставил информация, свързана с терористична дейност, в нарушение на британския Закон за тероризма от 2000 г.

Мъжът е задържан за разпит, като това е осмият арест по случая.

При атаката през октомври 2025 г. загинаха Мелвин Кравиц и Ейдриън Долби. Нападението беше извършено от 35-годишен британец от сирийски произход, който преминал с автомобил през портата на синагогата в района Кръмпсол, след което нападнал присъстващите с нож.

По информация на разследващите извършителят е носел и фалшив колан с експлозиви.

Според „Къмюнити секюрити тръст“ това е първата смъртоносна антисемитска терористична атака във Великобритания, откакто организацията започва да регистрира подобни инциденти през 1984 г.

Заместник-началникът на полицията Роб Потс, който ръководи антитерористичните операции в Северозападна Англия, потвърди ареста.

„Тази вечер арестувахме 49-годишен мъж в района на Салфорд по подозрение, че не е разкрил информация относно терористична дейност“, заяви Потс.

Той допълни, че предполагаемото престъпление е пряко свързано с атаката срещу синагогата в „Хийтън Парк“.

По думите му семействата на загиналите, както и близките на тежко ранените при нападението, вече са били уведомени за развитието по разследването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много отдавна

    10 1 Отговор
    в Лондон няма англичани. Но това, което сам си направиш, и Господ не може да ти го направи.

    08:14 27.05.2026

  • 2 Точен

    4 1 Отговор
    Който мисли, че англичаните са умни, да се прегледа...

    08:26 27.05.2026

  • 3 важен момент

    4 0 Отговор
    ако атентата беше срещу сатаняху,британската полиция даже щеше да го поздрави!

    08:31 27.05.2026

  • 4 Механик

    4 0 Отговор
    А аз все не мога да си отговоря защо от хилядолетия ги преследват тия евреи?!
    Дето се вика, на света ма и по-черни, има и по-бели хора, но все тия биват преследвани?!??! Що така?

    08:34 27.05.2026

