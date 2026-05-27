Британската полиция арестува осми заподозрян за атентата срещу синагога в Манчестър

Британската полиция съобщи, че е задържала мъж във връзка с терористичното нападение срещу синагогата на еврейската общност в „Хийтън Парк“ в Манчестър, извършено миналата година, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Арестуваният е 49-годишен мъж от района на Салфорд в Голям Манчестър. По данни на полицията той е заподозрян, че не е предоставил информация, свързана с терористична дейност, в нарушение на британския Закон за тероризма от 2000 г.

Мъжът е задържан за разпит, като това е осмият арест по случая.

При атаката през октомври 2025 г. загинаха Мелвин Кравиц и Ейдриън Долби. Нападението беше извършено от 35-годишен британец от сирийски произход, който преминал с автомобил през портата на синагогата в района Кръмпсол, след което нападнал присъстващите с нож.

По информация на разследващите извършителят е носел и фалшив колан с експлозиви.

Според „Къмюнити секюрити тръст“ това е първата смъртоносна антисемитска терористична атака във Великобритания, откакто организацията започва да регистрира подобни инциденти през 1984 г.

Заместник-началникът на полицията Роб Потс, който ръководи антитерористичните операции в Северозападна Англия, потвърди ареста.

„Тази вечер арестувахме 49-годишен мъж в района на Салфорд по подозрение, че не е разкрил информация относно терористична дейност“, заяви Потс.

Той допълни, че предполагаемото престъпление е пряко свързано с атаката срещу синагогата в „Хийтън Парк“.

По думите му семействата на загиналите, както и близките на тежко ранените при нападението, вече са били уведомени за развитието по разследването.