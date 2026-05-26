Новата Honda City идва с цена от 13 000 евро и разход от 3.8 литра, но няма да се продава в Европа (ВИДЕО)

На фона на непрекъснато растящите цени на новите автомобили, Honda хвърля ръкавицата в бюджетния сектор с пазарната премиера на обновената Honda City (моделна година 2026). Компактния модел претърпя сериозна и напълно планирана модернизация, като за пореден път доказва, че една градска кола може да бъде едновременно достъпна, високотехнологична и изключително икономична. Моделът дебютира официално в Индия – един от най-важните стратегически пазари за бранда – на впечатляващата стартова цена от едва 13 300 евро (1.2 милиона рупии) за базовото изпълнение и около 23 300 евро за върховата модификация.

Визуалната промяна е свършена с огромен вкус и колата изглежда значително по-зряла! Налична както в класически 4.6-метров седан, така и в по-компактен 4.35-метров хечбек, новата Honda City привлича погледите с изцяло преобразена предна част. Радиаторната решетка е нараснала на размери и е придобила по-агресивна форма, а по-тънките и изострени full-LED фарове вече са елегантно свързани с модерна диодна лента. Дизайнерите са пипнали и предната и задната броня, придавайки на силуета много по-спортно излъчване, което успешно я дистанцира от скучния имидж на бюджетните ежедневни коли.

Вътре в купето ни посреща истински технологичен скок. Централно място на арматурното табло заема нов, значително по-голям 10.1-инчов сензорен екран на мултимедията с подобрена графика. Седанът продължава да бъде еталон за практичност с огромния си багажник от 506 литра, но истинската изненада е списъкът с оборудване в по-горните нива. Срещу разумна сума купувачите получават екстри, характерни за по-горните класове: огромен панорамен покрив, вентилация на предните седалки, камери за 360-градусов обзор и най-новия пакет за безопасност и асистенция на водача Level 2 ADAS (Honda Sensing).

Под капака инженерите предлагат отличен избор според нуждите на шофьора. Базовата версия разчита на доказания 1.5-литров атмосферен бензинов мотор със 121 к.с., съчетан с 6-степенна механична кутия или CVT автомат. За определени пазари е предвиден и пъргав 1.0-литов турбоагрегат със 122 к.с. Истинската перла в короната обаче е самозареждащият се пълен хибрид e:HEV със 126 к.с. Благодарение на интелигентната работа на двата електромотора и бензиновия двигател, колата постига феноменален реален разход от едва 3.8 литра на 100 км в градски условия – стойност, която кара много дизелови и чисто електрически алтернативи да засрамят.

Къде обаче ще се продава този градски хищник? Тъй като моделът е разработен с фокус върху развиващите се пазари, веднага след Индия той стартира продажби в страните от Югоизточна Азия (Тайланд, Малайзия, Индонезия и Виетнам), Южна Америка (Бразилия) и Близкия изток. Каква е обаче горчивата истина за нас? На въпроса дали ще се продава в Европа, отговорът за момента е твърдо „не“. Европейската стратегия на японската марка е насочена изцяло към кросоувърите и електрификацията на модели като Civic, HR-V, ZR-V и CR-V, а класическият формат на достъпния малък седан просто не влиза в плановете им за Стария континент. Жалко, защото при тези цени и икономичност, колата щеше да бъде абсолютен хит по нашите географски ширини.