Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Подробно за новата най-луксозна Lancia

Подробно за новата най-луксозна Lancia

26 Май, 2026 14:09 973 0

  • lancia-
  • gamma-
  • stellantis

Gamma се завръща с купе-кросоувър стил

Подробно за новата най-луксозна Lancia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lancia показа втория нов модел в модерната си история с първите официални снимки на дългоочаквания си флагман – Gamma. Проектирана и конструирана в Италия, новият модел ще излезе от конвейерите на значително модернизирания завод в Мелфи в региона Базиликата, индустриален център, който Stellantis е избрал да бъде начело на своята силно интегрирана производствена стратегия.

Самата каросерия сигнализира за драматично отклонение от изправените, квадратни луксозни кросоувъри, които в момента пренасищат премиум пазара. Вместо това, Gamma приема фастбек кросоувър профил, характеризиращ се с агресивно извита линия на покрива, която плавно се стеснява в капака на багажника. Тази изтънчена силуетна линия балансира внушителното присъствие на пътя с изключително фокусирана аеродинамична ефективност, като използва гладка повърхност на каросерията, за да прореже въздуха с минимално съпротивление. С внушителните си размери от 4.67 метра дължина и 1.89 метра ширина, автомобилът заема горната граница на средния сегмент, предлагайки дълго междуосие, което да гарантира пространство на втория ред.

Подробно за новата най-луксозна Lancia

Под елегантните панели на каросерията се намира високотехнологичната платформа STLA Medium на Stellantis, съчетана с огромна гъвкавост на задвижващия агрегат. Базовата спецификация се фокусира върху високоефективна хибридна система със 145 конски сили, способна да предложи над 1000 километра общо пробег. За купувачите, готови да преминат към изцяло електрифицирани автомобили, Lancia използва батериите с голям капацитет на платформата, за да предложи три привлекателни конфигурации с предно и задно задвижване.

Подробно за новата най-луксозна Lancia

Базовият модел с батерия развива 230 конски сили на предните колела, като претендира за солиден пробег от 540 километра с едно зареждане. Шофьорите, търсещи по-голяма издръжливост на магистралата, могат да преминат към вариант с дълъг пробег от 245 конски сили, който може да се похвали с приблизителен пробег от над 740. На върха на гамата се намира високопроизводителният флагман с два двигателя и задвижване на всички колела, който развива 375 конски сили и предлага впечатляващ пробег от 675 километра на електрическа енергия. Окончателните производствени спецификации се очаква да бъдат обявени на Автомобилното изложение в Париж тази есен, точно преди официалното отваряне на поръчките.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ