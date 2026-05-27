Папа Лъв XIV седна зад волана на новото електрическо Ferrari (ВИДЕО)

27 Май, 2026 08:19 733 5

Светлосиният Luce беше представен на папата в папската лятна резиденция в Кастел Гандолфо

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV беше един от първите, които седнаха зад волана на новия изцяло електрически модел на Ferrari. Светлосиният Luce беше представен на папата в папската лятна резиденция в Кастел Гандолфо, а видеоклипът беше публикуван от La Repubblica.

Ръководители на компанията, включително президентът Джон Елкан, информираха папата за новия автомобил. „Това първото Ferrari с четири врати ли е?“, попита папата, докато се качваше зад волана. Гостите му обясниха, че това е първият петместен автомобил на компанията. Те му оставиха само волана като подарък.

Първият електрически автомобил на Ferrari беше представен на 26 май, след което акциите на компанията паднаха с повече от 8%, което се равнява на 5 милиарда евро. Според Corriere della Sera това съответства на цената на приблизително 9 000 нови автомобила, всеки на цена от 550 000 евро. Както отбелязва вестникът, това е малко по-високо от цената на най-скъпия конвенционален Ferrari, която не надвишава 460 000 евро. Компанията не очаква да генерира приходи от електрическия автомобил, наричайки го символ на статус.

Според бившия президент на Ferrari Лука ди Монтедземоло, който е управлявал и отбора от Формула 1, подобен продукт рискува да съсипе легендата на компанията. Той изрази надежда, че емблемата с подскачащия кон ще бъде премахната от електрическия автомобил.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хахахахах

    10 3 Отговор
    поредния мафиот представящ се за някъв вярващ … всичките вярват само в парите! а будалите дето им се кланят са много жалки

    08:21 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    Лейтенант Дан във филма "Форест Гъмп" караше инвалидна количка.

    08:22 27.05.2026

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Колкото и да са му платили на папата за рекламата на това боклуче - безмислена кауза е !!! Ще се научат като Порше - по трудния начин !!!

    Коментиран от #5

    08:22 27.05.2026

  • 4 Гост

    14 1 Отговор
    Така католическата им църква показва смиерение и грижа за бедните.

    08:25 27.05.2026

  • 5 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И какъв е трудния начин? Порше, след Макан пусна и Кайен електрически. Ще видим, дали Порше, няма да продава повече електрически от колкото бензинови Кайиени.

    08:52 27.05.2026