Папа Лъв XIV седна зад волана на новото електрическо Ferrari (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV беше един от първите, които седнаха зад волана на новия изцяло електрически модел на Ferrari. Светлосиният Luce беше представен на папата в папската лятна резиденция в Кастел Гандолфо, а видеоклипът беше публикуван от La Repubblica.

Ръководители на компанията, включително президентът Джон Елкан, информираха папата за новия автомобил. „Това първото Ferrari с четири врати ли е?“, попита папата, докато се качваше зад волана. Гостите му обясниха, че това е първият петместен автомобил на компанията. Те му оставиха само волана като подарък.

Първият електрически автомобил на Ferrari беше представен на 26 май, след което акциите на компанията паднаха с повече от 8%, което се равнява на 5 милиарда евро. Според Corriere della Sera това съответства на цената на приблизително 9 000 нови автомобила, всеки на цена от 550 000 евро. Както отбелязва вестникът, това е малко по-високо от цената на най-скъпия конвенционален Ferrari, която не надвишава 460 000 евро. Компанията не очаква да генерира приходи от електрическия автомобил, наричайки го символ на статус.

Според бившия президент на Ferrari Лука ди Монтедземоло, който е управлявал и отбора от Формула 1, подобен продукт рискува да съсипе легендата на компанията. Той изрази надежда, че емблемата с подскачащия кон ще бъде премахната от електрическия автомобил.