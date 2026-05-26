Skoda Fabia остава и през следващото десетилетие. Ето какво знаем

Неотдавна в автомобилните среди се говореше, че краят на сегмента на супермини автомобилите наближава, тъй като затягащите се емисионни стандарти „Евро 7“ заплашват да изтласкат напълно от пазара достъпните автомобили с двигатели с вътрешно горене. Слуховете за изчезването на Skoda Fabia обаче се оказаха силно преувеличени. Чешката марка направи рязък обрат, потвърждавайки, че популярният ѝ хечбек, заедно с останалите модели от гамата, компактния Kamiq и Scala ще останат в шоурумите и след 2030 година.

Промените в новия модел ще заимстват много от дизайнерския език „Modern Solid“ на компанията, придавайки по-футуристичен и солиден облик на градския автомобил. В предната част очаквайте значително по-тънка решетка, обградена от модерни Matrix LED фарове, които придават на хечбека по-изразителен външен облик. Традиционно заоблените брони се заменят с по-ръбати, аеродинамично оптимизирани елементи, докато емблематичният знак „крилата стрела“ на предната част отстъпва място на смело, съвременно лого на Skoda, разположено по предния край на капака. По страничните части по-остри геометрични линии водят към преработена задна част, подчертана от отличителни LED задни светлини, проектирани да разширят визуалния облик на автомобила.

Вътре в интериора актуализациите се фокусират върху внасянето на премиум стил в достъпен пакет, като въвеждат меки на допир текстури в минималистичния дизайн на таблото, заедно с обновен инфоразвлекателен дисплей и напълно цифров виртуален кокпит. Пакетът за подпомагане на водача и системите за активна безопасност получават необходимото технологично подобрение, за да отговорят на съвременните регулаторни изисквания. И все пак, истинската драма се разгръща под каросерията, където Fabia най-накрая ще прегърне електрификацията, за да остане в рамките на европейските цели за емисии.

Тази инженерна промяна се дължи на факта, че Skoda поема ръководството на разработката на цялата архитектура MQB-A0 на Volkswagen Group, което означава, че този нов хардуер ще се пренесе едновременно и към Volkswagen Polo и SEAT Ibiza. В сърцевината на тази стратегия е нов 48-волтов мек хибриден задвижващ агрегат, което е първият път, когато тази платформа получава локализирана електрификация. Макар тази конфигурация да не разполага с възможността за изцяло електрическо шофиране, която се среща при конкурентите с пълна хибридна система, задвижваният с ремък стартер-генератор възстановява енергия при спиране, за да омекоти градското шофиране със спирания и потегляния, да подпомага двигателя при ускорение и да намали общото потребление на гориво.