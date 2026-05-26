Акциите на Ferrari се сринаха след представянето на първия ѝ електромобил

26 Май, 2026 19:30 829 8

Luce повлия негативно на стоковата борса

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Финансовите пазари нанесоха суров удар на Маранело, доказвайки, че дори най-свещеното име в историята на автомобилостроенето не е имунизирано срещу колебанията, свързани с прехода към луксозните електромобили. Часове след представянето на Ferrari Luce в Рим, акциите на компанията, котирани на миланската борса, се сринаха с цели осем процента по време на бурната сутрешна търговия, преди да се възстановят частично и да затворят с шестпроцентен спад. Това незабавно разпродаване на Уолстрийт отне около три милиарда евро от пазарната капитализация на Ferrari, ясен индикатор, че институционалните инвеститори са дълбоко уплашени от поляризиращата дизайнерска насока на автомобила и от зашеметяващата базова цена от над половин милиион евро.

В основата на тревогата на инвеститорите стои фундаменталният въпрос за размиването на марката. Обръщайки се към бившия дизайнерски цар на Apple Джони Айв и неговото студио LoveFrom, Ferrari представи автомобил, който напълно се разграничава от агресивната, нископрофилна естетика, която определяше линията на автомобилите с вътрешно горене в продължение на почти девет десетилетия. Вместо това Luce се появява като петместен лифтбек с много стъкло, проправяйки път като първият истински петместен и едва вторият четириврат модел, носещ емблемата на „скачащото конче“. Докато предишният експеримент на компанията, кросоувърът Purosangue, успя да запази висока степен на скулптурна мускулестост, минималистичната, ултрачиста силуетна линия на Luce вече предизвика вълна от остра критика в интернет, като критиците сравняват този премиум електромобил с преувеличен луксозен уред.

На хартия машиностроенето е безспорно впечатляващо, но това се отразява на теглото. Luce използва усъвършенствана, силно ориентирана към задната част конфигурация с четири мотора, развиваща обща мощност от 1035 конски сили – достатъчно, за да изстреля тежкия, тежащ над два и половина тона автомобил от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди. Захранването се осигурява от масивен, конструктивен акумулаторен пакет с капацитет 122 киловатчаса. Въпреки това, анализатори от бранша посочват, че тази огромна инвестиция в научноизследователска и развойна дейност идва в момент, когато глобалното търсене на електромобили от висок клас забележимо се охлажда, принуждавайки ръководството на Ferrari тихо да намали дългосрочните си цели за електрификация, като намали наполовина прогнозите си за флота от чисто електрически автомобили за 2030 година от четиридесет процента до по-консервативните двадесет процента.

Остава да се види дали този високотехнологичен, свръхексклузивен семеен автомобил ще успее да спечели традиционалистите, но засега смелият скок на Маранело в електрическата ера определено е оставил финансовия сектор в неспокойство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ПРИЛИЧА

    4 0 Отговор
    НА ПРАХОСМУКАЧКА

    19:42 26.05.2026

  • 2 Карам

    1 1 Отговор
    Йоник 5 N 650 кс страшна стрела ,а това Ферари 1035 кс е сигурно самолет

    19:45 26.05.2026

  • 3 Поръсен с джоджен

    0 1 Отговор
    Някой направил ли си е въобще труда да погледне акциите на Ферари? Тая статия е тотално излишна...

    19:52 26.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Повече от заслужено! Невероятно остава за мен, че някой там е казал: ОК харесва ми ще го правим!!! Трябва им брутално събуждане на всички европейски брандове и разбиране, че само с общ фронт срещу простотиите на Брюксел имат шанс - иначе китайките ще ги отвеят!

    Коментиран от #6

    20:02 26.05.2026

  • 5 Няма хляб, яжте торти ...

    0 0 Отговор
    Кретени скапани

    20:08 26.05.2026

  • 6 Дебелите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    ми пръсти ти сложиха -, вместо +. Всяка гаражна фирма се метна да прави коли и.. така се губи идентичност. Никой, ама никой не свързва Ферари с ток. 8 или 12 цилиндъра, звук който кара сърцето да бие ... една / две надолу и газ .. това е Важи за Ламбо, Порше, АМ,
    Дори Ф1 с прахосмукачките няма същата тръпка

    20:11 26.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Пазарът каза!!! Не урсулът мръсен, пазарът каза! Някой да не е разбрал? Какво за Бога си е мислил гамена одобрили това недоразумение?!

    20:12 26.05.2026

  • 8 дизайна е много слаб

    0 0 Отговор
    и посредствен спрямо очакванията към марката и нейния имидж

    20:16 26.05.2026