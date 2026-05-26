Акциите на Ferrari се сринаха след представянето на първия ѝ електромобил

Финансовите пазари нанесоха суров удар на Маранело, доказвайки, че дори най-свещеното име в историята на автомобилостроенето не е имунизирано срещу колебанията, свързани с прехода към луксозните електромобили. Часове след представянето на Ferrari Luce в Рим, акциите на компанията, котирани на миланската борса, се сринаха с цели осем процента по време на бурната сутрешна търговия, преди да се възстановят частично и да затворят с шестпроцентен спад. Това незабавно разпродаване на Уолстрийт отне около три милиарда евро от пазарната капитализация на Ferrari, ясен индикатор, че институционалните инвеститори са дълбоко уплашени от поляризиращата дизайнерска насока на автомобила и от зашеметяващата базова цена от над половин милиион евро.

В основата на тревогата на инвеститорите стои фундаменталният въпрос за размиването на марката. Обръщайки се към бившия дизайнерски цар на Apple Джони Айв и неговото студио LoveFrom, Ferrari представи автомобил, който напълно се разграничава от агресивната, нископрофилна естетика, която определяше линията на автомобилите с вътрешно горене в продължение на почти девет десетилетия. Вместо това Luce се появява като петместен лифтбек с много стъкло, проправяйки път като първият истински петместен и едва вторият четириврат модел, носещ емблемата на „скачащото конче“. Докато предишният експеримент на компанията, кросоувърът Purosangue, успя да запази висока степен на скулптурна мускулестост, минималистичната, ултрачиста силуетна линия на Luce вече предизвика вълна от остра критика в интернет, като критиците сравняват този премиум електромобил с преувеличен луксозен уред.

На хартия машиностроенето е безспорно впечатляващо, но това се отразява на теглото. Luce използва усъвършенствана, силно ориентирана към задната част конфигурация с четири мотора, развиваща обща мощност от 1035 конски сили – достатъчно, за да изстреля тежкия, тежащ над два и половина тона автомобил от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди. Захранването се осигурява от масивен, конструктивен акумулаторен пакет с капацитет 122 киловатчаса. Въпреки това, анализатори от бранша посочват, че тази огромна инвестиция в научноизследователска и развойна дейност идва в момент, когато глобалното търсене на електромобили от висок клас забележимо се охлажда, принуждавайки ръководството на Ferrari тихо да намали дългосрочните си цели за електрификация, като намали наполовина прогнозите си за флота от чисто електрически автомобили за 2030 година от четиридесет процента до по-консервативните двадесет процента.

Остава да се види дали този високотехнологичен, свръхексклузивен семеен автомобил ще успее да спечели традиционалистите, но засега смелият скок на Маранело в електрическата ера определено е оставил финансовия сектор в неспокойство.