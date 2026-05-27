Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещения в Париж и в Брюксел в периода 27 – 28 май 2026 година. Това съобщават от пресцентъра на министерския съвет.
В Париж премиерът Радев ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон. Разговорът им ще се състои днес, 27 май, в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с почетен шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.
По-късно същия ден министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.
В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Премиерът Радев заминава за Париж и Брюксел. Ще има срещи с Макрон и Марк Рюте
27 Май, 2026 08:05
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава ЕС и НАТО
Коментиран от #12, #19
08:08 27.05.2026
2 И орела защо
08:08 27.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
08:11 27.05.2026
5 честен ционист
08:12 27.05.2026
6 Никога не е късно
Радев, генералска пенсия не ти стигна.
Президентска пенсия не те наяде.
Реши и цялата държава да оглозгаш след ВВСто и Резидентството.
08:13 27.05.2026
7 Фабрика
08:14 27.05.2026
8 Хаха
08:15 27.05.2026
9 Гробар
08:15 27.05.2026
10 Гражданин
Коментиран от #15, #26
08:15 27.05.2026
11 Софиянец
Коментиран от #18
08:16 27.05.2026
12 Той не е излизал от там
До коментар #1 от "Слава ЕС и НАТО":От правия път прав му път.
08:17 27.05.2026
13 Виж
08:17 27.05.2026
14 Ще гледат
08:19 27.05.2026
15 честен ционист
До коментар #10 от "Гражданин":Аз съм го виждал ниско приведен на колене.
08:19 27.05.2026
16 Поредният наведен
08:21 27.05.2026
17 Всичко е ясно
08:21 27.05.2026
18 Абсолютно
До коментар #11 от "Софиянец":Те са живите политически трупове и тримата шперц макарон и шаблон.
08:21 27.05.2026
19 първосигналник
До коментар #1 от "Слава ЕС и НАТО":вие знаете ли значението на думата лицемер,или пета колона?
Коментиран от #40
08:23 27.05.2026
20 Македонскии политичар
Коментиран от #22
08:24 27.05.2026
21 кая най на края
08:25 27.05.2026
22 Зелен зелен
До коментар #20 от "Македонскии политичар":Ама не колкото зеленски.
08:26 27.05.2026
23 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
При Путин и КИМ ли
08:26 27.05.2026
24 Анонимен
08:27 27.05.2026
25 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
08:27 27.05.2026
26 Анонимен
До коментар #10 от "Гражданин":Кои са българските интереси гражданино безделнико Кои А ти защо се навеждаш на Путин гражданино Лъжци безполезни при това невежи сте България е в Европа и е Демокрация това са българските интереси
08:30 27.05.2026
27 Мундьооооо
Коментиран от #46
08:30 27.05.2026
28 Някой
08:31 27.05.2026
29 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
08:33 27.05.2026
30 Оставка!
Зимата хората притиснати от непосилни сметки на ток, парно, вода, храна, лекарства, бензин, осигуровки, ще ви искат оставката.
Коментиран от #32, #36
08:33 27.05.2026
31 правило
08:37 27.05.2026
32 Анонимен
До коментар #30 от "Оставка!":Хахахаха кои хора от кого какво са си въобразявали Хахахаха това написаното е свободно съчинение на някакви мързеливци А да ви питам рано сутрин мъже защо не работите ОТ кой откога очаквате какво да ви се даде Напънете се и сами си подсигурете живота
08:40 27.05.2026
33 Иво Христов
08:41 27.05.2026
34 Сега разбрахме
Коментиран от #42
08:43 27.05.2026
35 Копейки разкарайте се.
Ненужни сте.
08:43 27.05.2026
36 Заминавай
До коментар #30 от "Оставка!":за Русия, там настъпи рай с управлението на Путин.
08:43 27.05.2026
37 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Дебели пачки да трупаме
08:44 27.05.2026
38 Никой
Ще оправи работите, те в Европа следят все пак - не сме им чужди.
СДС се избожиха под някаква форма.
Коментиран от #43
08:44 27.05.2026
39 Ура,Ура
08:45 27.05.2026
40 Ни сме ЕС и € !!!
До коментар #19 от "първосигналник":Пета колона бяхме на СССР! Сега сме част от бялото европейско семейство и НАТО! Чакаме милиарди от ЕС! От русия само бомби и агресия!
08:46 27.05.2026
41 Оракула от Делфи
Дайте ги на Бойко Борисов да им се радва в Софийския музей на авиацията!
Най - голямата далавера на Борисов , Шаламанов и Паси ,стана най-големия резил на Българския
летец и Българската авиация!
Изучени да летят със скъпи разходи в САЩ на самолет който е платен ,
но всъщност плащаме допълнителен , лизинг когато го ползваме в полет!!!
Шведите отдавна изхвърлиха двигателя на " Дженерал Електрик " от "Грипен Е" и от употреба ,
янките се помъчиха да ги направят балами като нас , И искаха да забранят на Шведите да си продават самолета ,
дори им разтуряха сделки за милиарди евро.... с Колумбия и Канада ,но изядоха спарчето!
"Ролс Ройс" направи чудо с шведцкия изтребител "Грипен Е" , + стелт- елктрониката на този супер
самолет го прави в момента , истинския убиец на американския "стелт Ф-35" !
Коментиран от #45
08:46 27.05.2026
42 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
До коментар #34 от "Сега разбрахме":Стига сте плакали
Кой от ЕС оди при Путин.
Време е Путин да дойде при ЕС.
Ако му стиска де.
08:47 27.05.2026
43 Анонимен
До коментар #38 от "Никой":Тези са евроскептици Къде са тръгнали тук могат да лъжат невежите и така завладяха цялата власт институции държава но там е Брюксел знаят ги
08:48 27.05.2026
44 До Анонимен
Оставка на ПБ! Оставка!
Коментиран от #48
08:48 27.05.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #41 от "Оракула от Делфи":Ф16 е най продавания самолет в света
Що ли????
08:48 27.05.2026
46 Иска, Не му стиска!
До коментар #27 от "Мундьооооо":Е , на зеления чорап му се иска да коленичи пред путин, но вижда силата и парите на ЕС!!!
08:48 27.05.2026
47 Дедовия
08:51 27.05.2026
48 Я пъ тоа
До коментар #44 от "До Анонимен":Война водят Русия и САЩ
ЕС си живее тихо и мирно.
Само шиткат оръжия на воюващите.
Иначе бъдещите поколения не ги мисли.
И при тях слънцето ша изгрява и залязва.
Коментиран от #50
08:52 27.05.2026
49 рали
08:52 27.05.2026
50 честен ционист
До коментар #48 от "Я пъ тоа":Някоя утрин могат да игреят 2 слънца над София.
08:55 27.05.2026