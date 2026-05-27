Премиерът Радев заминава за Париж и Брюксел. Ще има срещи с Макрон и Марк Рюте

27 Май, 2026 08:05 773 50

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещения в Париж и в Брюксел в периода 27 – 28 май 2026 година. Това съобщават от пресцентъра на министерския съвет.
В Париж премиерът Радев ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон. Разговорът им ще се състои днес, 27 май, в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с почетен шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.
По-късно същия ден министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.
В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.


  • 1 Слава ЕС и НАТО

    15 27 Отговор
    Радев влиза в правия път! Копейките излъгани!

    Коментиран от #12, #19

    08:08 27.05.2026

  • 2 И орела защо

    21 10 Отговор
    ще се среща с неудатчици

    08:08 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    20 6 Отговор
    Деси да иде да го варди, щото Мадам Макрон може да натепа целото НСО и да ни върне президента с челенки...

    08:11 27.05.2026

  • 5 честен ционист

    27 13 Отговор
    Льотчикът ще вика йес още преди да са го питали началниците, а на вас ще ви казва, че е преговарял на 4 очи я за визи, я за финансиране.

    08:12 27.05.2026

  • 6 Никога не е късно

    21 14 Отговор
    - да станеш за резил!

    Радев, генералска пенсия не ти стигна.
    Президентска пенсия не те наяде.

    Реши и цялата държава да оглозгаш след ВВСто и Резидентството.

    08:13 27.05.2026

  • 7 Фабрика

    14 4 Отговор
    За взривоопасни боеприпаси. Шегичка .

    08:14 27.05.2026

  • 8 Хаха

    10 15 Отговор
    Смахнати тролове копейкаджий и Радев е преминал твърдо на евро.

    08:15 27.05.2026

  • 9 Гробар

    12 8 Отговор
    Трябва да отиде да целуне ръка и на Стармър.

    08:15 27.05.2026

  • 10 Гражданин

    16 17 Отговор
    Сигурен съм ,че Радев ще отстоява българските интереси и няма да се навежда като предишните.

    Коментиран от #15, #26

    08:15 27.05.2026

  • 11 Софиянец

    18 10 Отговор
    Да се чуди човек що му е да се среща с живи мъртъвци на Радев!? И тези двамата, като и мерц преди това са марионетки с 2% одобрение 🤭

    Коментиран от #18

    08:16 27.05.2026

  • 12 Той не е излизал от там

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Слава ЕС и НАТО":

    От правия път прав му път.

    08:17 27.05.2026

  • 13 Виж

    14 6 Отговор
    му свитата и ти е ясно ! БКП в странство , следва срамът .

    08:17 27.05.2026

  • 14 Ще гледат

    10 1 Отговор
    намусено за да изглеждат сериозни , както и подозрително !

    08:19 27.05.2026

  • 15 честен ционист

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин":

    Аз съм го виждал ниско приведен на колене.

    08:19 27.05.2026

  • 16 Поредният наведен

    16 7 Отговор
    Слагач.Нищо ново.Жалко , че толкова хора се подлъгаха да гласуват за него

    08:21 27.05.2026

  • 17 Всичко е ясно

    18 4 Отговор
    Щом ще участва и министъра на отбраната! Пак ще ни дрънкат за Украйна!

    08:21 27.05.2026

  • 18 Абсолютно

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Софиянец":

    Те са живите политически трупове и тримата шперц макарон и шаблон.

    08:21 27.05.2026

  • 19 първосигналник

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слава ЕС и НАТО":

    вие знаете ли значението на думата лицемер,или пета колона?

    Коментиран от #40

    08:23 27.05.2026

  • 20 Македонскии политичар

    9 4 Отговор
    Кво е обещал пак да продава и подарява Мунчасялия Зелен чорап??

    Коментиран от #22

    08:24 27.05.2026

  • 21 кая най на края

    9 4 Отговор
    Ще дойде и зеления с портомонето.

    08:25 27.05.2026

  • 22 Зелен зелен

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Македонскии политичар":

    Ама не колкото зеленски.

    08:26 27.05.2026

  • 23 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    9 7 Отговор
    Къде да иде Радев
    При Путин и КИМ ли

    08:26 27.05.2026

  • 24 Анонимен

    4 1 Отговор
    Евроскептиците къде отивате Брюксел ви знае много добре кои сте и какви сте

    08:27 27.05.2026

  • 25 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    9 3 Отговор
    Радев бързо са ориентира в европейската политика

    08:27 27.05.2026

  • 26 Анонимен

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин":

    Кои са българските интереси гражданино безделнико Кои А ти защо се навеждаш на Путин гражданино Лъжци безполезни при това невежи сте България е в Европа и е Демокрация това са българските интереси

    08:30 27.05.2026

  • 27 Мундьооооо

    8 1 Отговор
    Трябваше да си в Москва още на ДЕНЬ ПОБЕДЬI !!!

    Коментиран от #46

    08:30 27.05.2026

  • 28 Някой

    2 6 Отговор
    Ще се опитват да го манипулират да стане пионка. Вероятно те го канят.

    08:31 27.05.2026

  • 29 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    7 2 Отговор
    Радев пак към НАТО и ЕС гледа.

    08:33 27.05.2026

  • 30 Оставка!

    2 6 Отговор
    Хората очакваха от вас замразяване на квазиданъците, намаляване на бюджетни заплати над 4000 лева и увеличаването им на всеки 3 месеца, спиране на теглене на заеми още 21 милиарда лева. Реформи спиращи чудовищното източване на НЗОК от частни спекуланти на консумативи и лекарства. Падане на санкции и по-евтини петрол, газ, ядрено гориво. Замразяване на средствата по ПВУ, които отново ще бъдат разпределени между наши хора и 50% са заеми. ПБ води държавата към Умишлен фалит, продължаващи инфлация, дефицит и дългови спирали. Очакваше от вас някои лидери в НС на партии вече да са на подсъдимата скамейка. А други като Пеканов да не са в управлението.
    Зимата хората притиснати от непосилни сметки на ток, парно, вода, храна, лекарства, бензин, осигуровки, ще ви искат оставката.

    Коментиран от #32, #36

    08:33 27.05.2026

  • 31 правило

    3 1 Отговор
    Отидеш ли в Брюксел осигуряваш Зелето за зимата.

    08:37 27.05.2026

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оставка!":

    Хахахаха кои хора от кого какво са си въобразявали Хахахаха това написаното е свободно съчинение на някакви мързеливци А да ви питам рано сутрин мъже защо не работите ОТ кой откога очаквате какво да ви се даде Напънете се и сами си подсигурете живота

    08:40 27.05.2026

  • 33 Иво Христов

    4 2 Отговор
    за чий ще ходи в Брюксел. Този със загубата на Путин е с отпаднала необходимост и няма място в европейски държави. А и няма работа в правителството. Да си гледа малките истории и да не дразни българите. Отвратителен мерзавец е!

    08:41 27.05.2026

  • 34 Сега разбрахме

    3 4 Отговор
    Какво е през ден да си в Германия безделник. БЕЗ ЦЕЛ ДА СИ ХОДИШ ТАМ КЪДЕТО НИКОЙ НЕТЕ ИСКА. ПРАВ БЯХ НИЩО НОВО. ГОВОРИ МОСКВА ПОРАНО ГО КАЗАХА И ТАМ КАЗВАХ НА ФРОНТА НИЩО НОВО. ТОЕСТ НИЩО САМО РАЗХОДКИ НА ХОРАТА ИМПИСНА ОТ ПРОСТОТИЯ. ДА ОГРАНИЧАВАШ ЦЕНИТЕ ВМЕСТО ДА ОТИДЕШ В РУСИЯ И ДА НАМАЛИШ ИСТИНСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА ПЕТРОЛ И НАФТА ГАЗ МАЗУТ. ТАМ ИМАШЕ ЕДНА ПРИКАЗКА ЗА ЩУРЕЦА КЪДЕ ЦЯЛО ЛЯТО ХОДИЛ А МРАВКАТА РАБОТИЛА. 100 дена минават бързо отчет пред тези който те избрах ще трябва да даваш защо няма евтини Горива и ток за АЕЦ Белене не завършена защо такива мерки се взимат. Защо сме близко до Жан Виденов време с висока инфлация защо злато е в Германия и Англия. Защо пенсиите вече неса пи швейцарското правило. Защо 8 милиарда дълг ще взимаме. Защо ще ходиш в Германия не беше ли там миналата седмица какво ти пречеше да отскочиш до другите дистинкции.

    Коментиран от #42

    08:43 27.05.2026

  • 35 Копейки разкарайте се.

    4 1 Отговор
    Джирото, Еврото, Евровизия...
    Ненужни сте.

    08:43 27.05.2026

  • 36 Заминавай

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Оставка!":

    за Русия, там настъпи рай с управлението на Путин.

    08:43 27.05.2026

  • 37 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 1 Отговор
    Ша договаря да продаваме повече оръжия на Украйна.
    Дебели пачки да трупаме

    08:44 27.05.2026

  • 38 Никой

    2 3 Отговор
    Знае езици - има излъчване - не е подлец, за залика от други.

    Ще оправи работите, те в Европа следят все пак - не сме им чужди.

    СДС се избожиха под някаква форма.

    Коментиран от #43

    08:44 27.05.2026

  • 39 Ура,Ура

    2 1 Отговор
    Ще ядем френски мити картофи за 1.19€ на тънка лайсна, че на 1лв. цена не се издържаше.

    08:45 27.05.2026

  • 40 Ни сме ЕС и € !!!

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "първосигналник":

    Пета колона бяхме на СССР! Сега сме част от бялото европейско семейство и НАТО! Чакаме милиарди от ЕС! От русия само бомби и агресия!

    08:46 27.05.2026

  • 41 Оракула от Делфи

    3 3 Отговор
    Ами и без това ще ходите в НАТО, вземете им върнете "Ф-16 ", че без "код " от Пентагона не стават и за Гергьовденски Празник!
    Дайте ги на Бойко Борисов да им се радва в Софийския музей на авиацията!
    Най - голямата далавера на Борисов , Шаламанов и Паси ,стана най-големия резил на Българския
    летец и Българската авиация!
    Изучени да летят със скъпи разходи в САЩ на самолет който е платен ,
    но всъщност плащаме допълнителен , лизинг когато го ползваме в полет!!!
    Шведите отдавна изхвърлиха двигателя на " Дженерал Електрик " от "Грипен Е" и от употреба ,
    янките се помъчиха да ги направят балами като нас , И искаха да забранят на Шведите да си продават самолета ,
    дори им разтуряха сделки за милиарди евро.... с Колумбия и Канада ,но изядоха спарчето!
    "Ролс Ройс" направи чудо с шведцкия изтребител "Грипен Е" , + стелт- елктрониката на този супер
    самолет го прави в момента , истинския убиец на американския "стелт Ф-35" !

    Коментиран от #45

    08:46 27.05.2026

  • 42 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сега разбрахме":

    Стига сте плакали
    Кой от ЕС оди при Путин.
    Време е Путин да дойде при ЕС.
    Ако му стиска де.

    08:47 27.05.2026

  • 43 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Никой":

    Тези са евроскептици Къде са тръгнали тук могат да лъжат невежите и така завладяха цялата власт институции държава но там е Брюксел знаят ги

    08:48 27.05.2026

  • 44 До Анонимен

    0 3 Отговор
    Когато е трябвало сме работили на Запад, когато обикновените българи не знаеха какво са Париж Берлин, Женева, Токио. За следващите поколения ми е жал, които никога няма да видят прекрасният Париж на истинските французи, а не Урсулианският ЕсСР. И понеже имаме база за сравнение между минало и настояще, едно нещо е пределно ясно, Европа ще бъде жертвеното агне, и няма кой да ни спаси, ако сами не изградим бъдещето на децата си.
    Оставка на ПБ! Оставка!

    Коментиран от #48

    08:48 27.05.2026

  • 45 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Оракула от Делфи":

    Ф16 е най продавания самолет в света
    Що ли????

    08:48 27.05.2026

  • 46 Иска, Не му стиска!

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мундьооооо":

    Е , на зеления чорап му се иска да коленичи пред путин, но вижда силата и парите на ЕС!!!

    08:48 27.05.2026

  • 47 Дедовия

    2 0 Отговор
    Тоест ще ни излага и там...

    08:51 27.05.2026

  • 48 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "До Анонимен":

    Война водят Русия и САЩ
    ЕС си живее тихо и мирно.
    Само шиткат оръжия на воюващите.
    Иначе бъдещите поколения не ги мисли.
    И при тях слънцето ша изгрява и залязва.

    Коментиран от #50

    08:52 27.05.2026

  • 49 рали

    1 0 Отговор
    Заминава по автомобилни въпроси.Ще се среща с амбриажи

    08:52 27.05.2026

  • 50 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пъ тоа":

    Някоя утрин могат да игреят 2 слънца над София.

    08:55 27.05.2026

