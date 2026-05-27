Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна

Акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна, информират от Нова телевизия. Строителството е спряно. Има задържани.

„На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъп понякога, има строящи се или вече построени сгради. Те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Наложена е поредната спешна намеса на органите на реда. „Успяхме да заловим общо 29 души. Част от лицата опитаха да осуетят проверката и да се укрият в гората, всички те са задържани”, съобщи директорът на ОДМВР Варна Цветан Пировски.

Сигнали са постъпвали многократно през последните 2 години. Първо за незаконна сеч в местността, а след това и за строежите. „Ще бъде разпоредена проверка на всички институции, имащи отношение в този казус, за това дали има някакво бездействие през годините”, каза Пировски.

От строителната фирма отказаха коментар пред камера. В публикация във фейсбук те написаха, че очакват провокации. Според тях този проект може да бъде от полза за стотици семейства, бизнеса и целия район. И допълват: „Ние създаваме, не разрушаваме”.

Общината ще търси подкрепа на национално ниво. „Това е една мащабна операция, която трябва да бъде проверена с много институции и апелирам наистина държавните органи да вземат своето място и да направят нужните проверки”, допълни Коцев.

По думите на директора на ОДМВР Варна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е запознат лично с проблема и ще окаже пълно съдействие.