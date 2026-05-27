Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна

Акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна, информират от Нова телевизия. Строителството е спряно. Има задържани.
„На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъп понякога, има строящи се или вече построени сгради. Те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.
Наложена е поредната спешна намеса на органите на реда. „Успяхме да заловим общо 29 души. Част от лицата опитаха да осуетят проверката и да се укрият в гората, всички те са задържани”, съобщи директорът на ОДМВР Варна Цветан Пировски.
Сигнали са постъпвали многократно през последните 2 години. Първо за незаконна сеч в местността, а след това и за строежите. „Ще бъде разпоредена проверка на всички институции, имащи отношение в този казус, за това дали има някакво бездействие през годините”, каза Пировски.
От строителната фирма отказаха коментар пред камера. В публикация във фейсбук те написаха, че очакват провокации. Според тях този проект може да бъде от полза за стотици семейства, бизнеса и целия район. И допълват: „Ние създаваме, не разрушаваме”.
Общината ще търси подкрепа на национално ниво. „Това е една мащабна операция, която трябва да бъде проверена с много институции и апелирам наистина държавните органи да вземат своето място и да направят нужните проверки”, допълни Коцев.
По думите на директора на ОДМВР Варна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е запознат лично с проблема и ще окаже пълно съдействие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 благомир кукорчев
Коментиран от #23, #26, #54
07:55 27.05.2026
2 Трол
Коментиран от #65
07:56 27.05.2026
3 12340
Коментиран от #24, #62
07:56 27.05.2026
4 456 до Факти
Работниците които са хванати също са украинци и молдовци
Коментиран от #19, #31
07:59 27.05.2026
5 Некой си
104 построени сгради, което означава стотици бетоновози, камиони, извозващи земна маса и трупащи някъде около Варна, организация на транспорт, достъп и комуникации... а благо корумпето не разбрал.
Алооо планктона, вашето корумпе много алчно и нагло, БЕ!
Коментиран от #25, #45
07:59 27.05.2026
6 черна дупка
07:59 27.05.2026
7 Цял незаконен град???
А къде са били до сега?
За това трябва смъртно наказание!
И тоя кмет, чист като новородено, за какво е кмет като не е видял, че се изгражда цял град?
08:01 27.05.2026
8 Пич
08:01 27.05.2026
9 оня с коня
Коментиран от #11, #12, #14, #15
08:01 27.05.2026
10 Незаконно
08:02 27.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 селяк
До коментар #9 от "оня с коня":ми подготвят се за новото украйнско население просто
08:04 27.05.2026
13 коко
08:06 27.05.2026
14 Точно така
До коментар #9 от "оня с коня":Варна се напълни с нагли осраинци.
08:06 27.05.2026
15 Хохо Бохо
До коментар #9 от "оня с коня":Никнат ама укро градове, пълни с украинки.
08:08 27.05.2026
16 А бе
08:08 27.05.2026
17 При ГЕРБ всичко е било незаконно
Коментиран от #29, #42
08:09 27.05.2026
18 Някой
08:10 27.05.2026
19 Страх ги е да напишат истината
До коментар #4 от "456 до Факти":Но пък затова са коментарите. В тях е отговорът.
08:11 27.05.2026
20 Гост
ПС
Все пак, не трябва да се забравя на коя територия от Млечния път се разиграва пиесата, та може да се окаже че фирмата си има всички разрешителни, ммм!
08:13 27.05.2026
21 УСА боклук
08:14 27.05.2026
22 Полицията ! - Добре !
Какво прави ?
Общината !
08:14 27.05.2026
23 Аслъ
До коментар #1 от "благомир кукорчев":Той сефте разбрал
08:15 27.05.2026
24 Е то старото име на Варна е Одесос
До коментар #3 от "12340":Понеже оригиналната Одеса скоро може и да не е украинска ,трябва алтернатива. Одеса - Одесос , все тая.
08:16 27.05.2026
25 Пич
До коментар #5 от "Некой си":Лично съм чел тук постове на варненци, които разказваха за този град!!! През годините !!! Предполагам сте ги чели и вие!!! Само Пеъроханската мафия нищо не чула и видяла...!?
Обаче нека видим докъде ще се стигне!!!
08:16 27.05.2026
26 36г "демокрация"
До коментар #1 от "благомир кукорчев":баща му е рубин коцев, "читав" чиляк,в интернет има интересни неща за тоя рубин!
Коментиран от #34
08:16 27.05.2026
27 Гадна
Що не казахте че са укри от КУБ? Че собственика е укра гонен от ДАНС? Вижте коментарите на хората!
08:16 27.05.2026
28 Ало,Радев!
Коментиран от #35
08:17 27.05.2026
29 Питам
До коментар #17 от "При ГЕРБ всичко е било незаконно":защо следващите от ппъ-дбъ не спряха строежите, за какво ми е такъв кмет след като не вижда, как се сече 100 дка дъбова гора?
08:20 27.05.2026
30 Баба кАлино
08:20 27.05.2026
31 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "456 до Факти":Само недей закача работниците- каквито ще да са хората те са отишли да изкарат някакви пари... Бонус- често не им плащат обещаното... А като не им плащат хората работят доста некачествено...
осраинците от години строят незаконно и с подкупи у Варна- нямат дори 1 обект построен нормално... Да не говорим, че и проектите им технически са на границата на приемливото и трябва да си пълен улигуфриен за да купиш имот от тях...
Коментиран от #37, #70
08:20 27.05.2026
32 1001
08:20 27.05.2026
33 Пенчо
Коментиран от #67
08:21 27.05.2026
34 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #26 от "36г "демокрация"":Бащата на варненския кмет е ДСар въртял мръсни корабни сделки с УКРИ и руснаци(трафик на оръжия,дрога и цигари)
08:22 27.05.2026
35 Некой си
До коментар #28 от "Ало,Радев!":Никакво гонене и никакъв затвор.
Конфискация на всички активи в полза на държавата и след това Каторга!
Кирки, лопати и ръчни колички, и - тунелите под Шипка и Петрохан - НА РЪКА!!!
Заедно с тях - всички бивши и настоящи кметове на областни градове, зам. кметове, министри и зам. министри, директори на агенции, началници на полицейски управления, депутати...
Повтарям: ВСИЧКИ, НАСТОЯЩИ И БИВШИ, без значение от възраст, пол и здравословно състояние.
08:22 27.05.2026
36 Пепи
08:23 27.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факти
08:27 27.05.2026
39 Гласът
08:29 27.05.2026
40 Артилерист
08:31 27.05.2026
41 Кирил
Коментиран от #49, #51
08:38 27.05.2026
42 КОЙ РАЗРЕШАВА БЕЗЗАКОНИЕТО? БОЙКО!
До коментар #17 от "При ГЕРБ всичко е било незаконно":Кой е покровителя на беззаконието? Бойко Борисов или Пеевски, или и двамата. Какво може да направи един кмет срещу мафиота Бойко? Абсолютно нищо. Е защо плюете кмета? Той не е кмет на златни пясъци. Прехвърляте вината на мафиота Бойко Борисов на друг за по удобно.
Коментиран от #46, #50
08:38 27.05.2026
43 морския
08:39 27.05.2026
44 добре е
08:41 27.05.2026
45 Дрънкаш глупости!
До коментар #5 от "Некой си":Къде да чуе и види Благо Коцев, от ареста ли, където го набутаха ГЕРБ-ДПС, за да не им пречи на мръсните схеми????
Или ви пречи сега, че ви разнищи мафиотските корупционни схеми на ГЕРБ-ДПС???
Коментиран от #60, #66
08:41 27.05.2026
46 глупусти
До коментар #42 от "КОЙ РАЗРЕШАВА БЕЗЗАКОНИЕТО? БОЙКО!":Боприсов не управлява от 2021 година. Вече 5 години държавата се управлява от мутрите.
08:42 27.05.2026
47 Тома
08:42 27.05.2026
48 Хмм
08:42 27.05.2026
49 Благомир Коцев оповести беззаконието!!
До коментар #41 от "Кирил":Огромен комплекс се строи незаконно край Варна. Това обяви във вторник кметът Благомир Коцев, предаде БТА. Става дума за терен от около 100 декара, върху който вече са построени или се строят 104 сгради. За нито една няма разрешение от общината.
08:43 27.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 По-точно
До коментар #41 от "Кирил":Потника - протежето на Боко и Шиши си затваряше очите години наред за измами, беззакония, мръсни схеми, кражби...
08:44 27.05.2026
52 Укро-нацистката и ционистка мафия
Въпросът е: Ще се справи ли правителството на американския възпитаник (ЦРУ) с укро-нацистката и ционистка мафия в България?
Много се съмнявам...
08:44 27.05.2026
53 Альооо
До коментар #50 от "Некой си":НЯМА ПОДПИСАНИ РАЗРЕШЕНИЯ!!!
Не разбра ли?!
Коментиран от #59
08:45 27.05.2026
54 Ирония
До коментар #1 от "благомир кукорчев":Ама корумпирания крадлив Потник го знаеш, нали?!
08:45 27.05.2026
55 истината
08:46 27.05.2026
56 Парадокс БГ
Обикновено зад подобни случаи стоят няколко системни проблема:
слаб или забавен институционален контрол;
прехвърляне на отговорност между институции;
страх или нежелание на местни служители да се конфронтират;
обжалвания и бавни процедури;
политически или икономически интереси;
липса на реални последици в ранния етап.
08:47 27.05.2026
57 Кемпер2
08:48 27.05.2026
58 Реалист
чакат узаконяване;
разчитат, че никой няма да събори вече изградени сгради;
печелят време чрез съдебни дела;
използват социален натиск („там живеят семейства“, „има вложени пари“, „ще пострадат хора“).
Това не е уникално само за България — подобни „незаконни селища“ има в различни държави — но тук проблемът често е в усещането, че законът се прилага неравномерно и късно.
08:49 27.05.2026
59 Некой си
До коментар #53 от "Альооо":Ти четеш ли с разбиране?
Благо корумпето казва, че няма издадени разрешения за строеж, но не казва кой е съгласувал свързаните със строителството дейности.
Изобщо, ти наистина ли вярваш, че благо корумпето сега научава за 100 декара строителна площадка в Златните?
Или ти плащат да пишеш тук?
08:49 27.05.2026
60 Я чакай малко!
До коментар #45 от "Дрънкаш глупости!":Тоя кмет беше в ареста 5 (пет!) месеца, а там се строи от поне 2 години... Трез тия почти 2 години, без малко< какво е прави, че не е видял, че там се изгражда цял чуждестранен анклав! Да не се оправдава, че не му стигат правомощията, и че държавата не му е помогнала да разкара това гнездо на оси...
Коментиран от #68, #69
08:49 27.05.2026
61 Странно
според информацията сигнали е имало от 2 години;
говори се първо за незаконна сеч, после за строителство;
чак сега се стига до мащабна акция.
Това естествено поражда въпроса: как никой не е спрял процеса още при първите няколко постройки?
Има и друг важен момент — понякога институциите действат едва когато:
случаят стане публичен;
има медиен натиск;
настъпи политически конфликт;
или вече е невъзможно да бъде игнориран.
08:49 27.05.2026
62 Украински посланик
До коментар #3 от "12340":Не можете да ги пипате, защото зад нас са Сорос, Ротшилд и ЕС.
08:51 27.05.2026
63 Тото
кой е трябвало да контролира;
кой е знаел;
и защо реакцията е дошла толкова късно.
Иначе се получава цикълът, който хората в България вече познават: сигнали - бездействие - огромен проблем - шумна акция - неясен финал.
08:51 27.05.2026
64 Окичиха тиквения медал
08:51 27.05.2026
65 И покрай Царево има един подобен
До коментар #2 от "Трол":мъртъв град.Зарязан на груб строеж.
08:54 27.05.2026
66 Некой си
До коментар #45 от "Дрънкаш глупости!":Ти си на заплата при благо корумпето, нали.
Щото сигналите са от повече от две години, а благо корумпето беше в ареста по-малко от 6 месеца.
Остават му цели 18 месеца, през които нито дебелия, нито тиквата са му пречили да си свърши работата.
Сменяй опорките и мисли с кратуната си!
08:54 27.05.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ядосан
До коментар #60 от "Я чакай малко!":Смесваш факти, предположения и политически обвинения, без ясна граница между тях.
Няколко важни разграничения:
Първо, по самия казус (ако информацията е вярна):
Да се появи мащабно незаконно строителство с десетки сгради без разрешения почти винаги означава провал на контрол на няколко нива — НЕ САМО НА КМЕТА. В България разрешения, строителен контрол и спиране на незаконно строителство включват ОБЩИНА, ДНСК, ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА и други звена. Тоест това рядко е „един човек не е видял“.
08:54 27.05.2026
69 Второ
До коментар #60 от "Я чакай малко!":Тезата „кметът е трябвало да знае лично и да го спре“ е по-скоро политическо очакване, отколкото административна реалност. Кметът не следи ежедневно всяка строителна площадка; това е работа на контролни звена. Ако те не са реагирали навреме, проблемът е системен, не индивидуален.
08:55 27.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Айше
История чели ли са?
Чингиз Хан просто е "възкръснал" и си превзема квото му мерак.
Едно място за живеене там и за мен, ако е удобно.
08:56 27.05.2026