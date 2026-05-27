Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна

27 Май, 2026 07:53 2 744 71

Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна, информират от Нова телевизия. Строителството е спряно. Има задържани.
„На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъп понякога, има строящи се или вече построени сгради. Те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Наложена е поредната спешна намеса на органите на реда. „Успяхме да заловим общо 29 души. Част от лицата опитаха да осуетят проверката и да се укрият в гората, всички те са задържани”, съобщи директорът на ОДМВР Варна Цветан Пировски.

Сигнали са постъпвали многократно през последните 2 години. Първо за незаконна сеч в местността, а след това и за строежите. „Ще бъде разпоредена проверка на всички институции, имащи отношение в този казус, за това дали има някакво бездействие през годините”, каза Пировски.

От строителната фирма отказаха коментар пред камера. В публикация във фейсбук те написаха, че очакват провокации. Според тях този проект може да бъде от полза за стотици семейства, бизнеса и целия район. И допълват: „Ние създаваме, не разрушаваме”.
Общината ще търси подкрепа на национално ниво. „Това е една мащабна операция, която трябва да бъде проверена с много институции и апелирам наистина държавните органи да вземат своето място и да направят нужните проверки”, допълни Коцев.

По думите на директора на ОДМВР Варна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е запознат лично с проблема и ще окаже пълно съдействие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благомир кукорчев

    52 6 Отговор
    ся го виждам сефте

    Коментиран от #23, #26, #54

    07:55 27.05.2026

  • 2 Трол

    82 1 Отговор
    Не бяха констатирани данни за извънземна маскировъчна технология, която да е прикривала незаконния град през последните месеци.

    Коментиран от #65

    07:56 27.05.2026

  • 3 12340

    84 9 Отговор
    Украинци,сър!

    Коментиран от #24, #62

    07:56 27.05.2026

  • 4 456 до Факти

    123 9 Отговор
    Абе Факти ,напишете ,че незаконното строителство се извършва от УКРАИНЦИ от 2023година.
    Работниците които са хванати също са украинци и молдовци

    Коментиран от #19, #31

    07:59 27.05.2026

  • 5 Некой си

    112 6 Отговор
    Трета година се строи на 100 декара, а благо корумпето ни чул, ни видял!
    104 построени сгради, което означава стотици бетоновози, камиони, извозващи земна маса и трупащи някъде около Варна, организация на транспорт, достъп и комуникации... а благо корумпето не разбрал.
    Алооо планктона, вашето корумпе много алчно и нагло, БЕ!

    Коментиран от #25, #45

    07:59 27.05.2026

  • 6 черна дупка

    76 1 Отговор
    Върха на беззаконието!?!?!

    07:59 27.05.2026

  • 7 Цял незаконен град???

    86 2 Отговор
    Страхотно постижение на органите!
    А къде са били до сега?
    За това трябва смъртно наказание!
    И тоя кмет, чист като новородено, за какво е кмет като не е видял, че се изгражда цял град?

    08:01 27.05.2026

  • 8 Пич

    88 5 Отговор
    Я....... подгониха украинците !!! Цели сто декара са невидими във Варна...?! Мафията на ПП и Украйна...!!!

    08:01 27.05.2026

  • 9 оня с коня

    10 57 Отговор
    Според злобните Русофили БГ се обезлюдявала,а всъщност никнат като Гъби нови Градове

    Коментиран от #11, #12, #14, #15

    08:01 27.05.2026

  • 10 Незаконно

    87 2 Отговор
    Къде спяха институциите ,след като от две г. се строи с милионите дадени на Украйна за помощи. Явно е , че някой е получил голям подкуп .

    08:02 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 селяк

    48 6 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    ми подготвят се за новото украйнско население просто

    08:04 27.05.2026

  • 13 коко

    66 1 Отговор
    Има институции със служители които получават пари от нашите данъци за да са корумпирани...Нема такава държава, пардон-има и това е Варненская мафиотская республика! Окрадена община, тръба в езерото от която текат в езерото фекалии, разбити улици по които и руски танк няма да може да мине, незаконно строителство навсякъде по свлачища и дерета. Във Варна има затвор но е празен,напълнете го!

    08:06 27.05.2026

  • 14 Точно така

    60 7 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Варна се напълни с нагли осраинци.

    08:06 27.05.2026

  • 15 Хохо Бохо

    56 6 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Никнат ама укро градове, пълни с украинки.

    08:08 27.05.2026

  • 16 А бе

    50 3 Отговор
    гербераският Портник яко се захранил с пристанище и сега с квартал на Златни пясъци

    08:08 27.05.2026

  • 17 При ГЕРБ всичко е било незаконно

    55 2 Отговор
    При ГЕРБ всичко е било незаконно, корумпирано, престъпно. Тепърва ще излиза всичко.

    Коментиран от #29, #42

    08:09 27.05.2026

  • 18 Някой

    57 0 Отговор
    "Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна" Сякаш този град е бил под земята и се е строил тайно. Просто явно чадърът над тези "строители" е дал фира или няма същото влияние. Вероятно е някой от онези, които си правеха грешни сметки за изборите. Ще поживеем ще видим . Може някой да падне от терасата.

    08:10 27.05.2026

  • 19 Страх ги е да напишат истината

    37 2 Отговор

    До коментар #4 от "456 до Факти":

    Но пък затова са коментарите. В тях е отговорът.

    08:11 27.05.2026

  • 20 Гост

    37 0 Отговор
    Резко, е така, събуждат се институциите, и хоп, а мамоооо, ма то тука град имало! Въй! Нещастници пълни, дано ги опукат всичките и изгонят дисциплинарно!
    ПС
    Все пак, не трябва да се забравя на коя територия от Млечния път се разиграва пиесата, та може да се окаже че фирмата си има всички разрешителни, ммм!

    08:13 27.05.2026

  • 21 УСА боклук

    33 2 Отговор
    Това е територия, няма държава.

    08:14 27.05.2026

  • 22 Полицията ! - Добре !

    27 2 Отговор
    Но !

    Какво прави ?

    Общината !

    08:14 27.05.2026

  • 23 Аслъ

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "благомир кукорчев":

    Той сефте разбрал

    08:15 27.05.2026

  • 24 Е то старото име на Варна е Одесос

    30 7 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    Понеже оригиналната Одеса скоро може и да не е украинска ,трябва алтернатива. Одеса - Одесос , все тая.

    08:16 27.05.2026

  • 25 Пич

    37 2 Отговор

    До коментар #5 от "Некой си":

    Лично съм чел тук постове на варненци, които разказваха за този град!!! През годините !!! Предполагам сте ги чели и вие!!! Само Пеъроханската мафия нищо не чула и видяла...!?
    Обаче нека видим докъде ще се стигне!!!

    08:16 27.05.2026

  • 26 36г "демокрация"

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "благомир кукорчев":

    баща му е рубин коцев, "читав" чиляк,в интернет има интересни неща за тоя рубин!

    Коментиран от #34

    08:16 27.05.2026

  • 27 Гадна

    35 3 Отговор
    Цензурираща медия е факти. Пишат Удобни новини!
    Що не казахте че са укри от КУБ? Че собственика е укра гонен от ДАНС? Вижте коментарите на хората!

    08:16 27.05.2026

  • 28 Ало,Радев!

    30 2 Отговор
    Изгони от България всички украински и руски мафиоти а нашите вкарай в затвора! В тази държава няма нещо което да работи,всички крадат и се занимават с далавери.

    Коментиран от #35

    08:17 27.05.2026

  • 29 Питам

    17 3 Отговор

    До коментар #17 от "При ГЕРБ всичко е било незаконно":

    защо следващите от ппъ-дбъ не спряха строежите, за какво ми е такъв кмет след като не вижда, как се сече 100 дка дъбова гора?

    08:20 27.05.2026

  • 30 Баба кАлино

    21 2 Отговор
    Така става ЕСцдава помощи на Украинците а ТЕцщ си строят НЕзаконо палатибсъс ЗКАТНУ кенефи за милиони а вие плашайте 39 гид ипитеки за бетони кутийки

    08:20 27.05.2026

  • 31 ои8уйхътгрф

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "456 до Факти":

    Само недей закача работниците- каквито ще да са хората те са отишли да изкарат някакви пари... Бонус- често не им плащат обещаното... А като не им плащат хората работят доста некачествено...
    осраинците от години строят незаконно и с подкупи у Варна- нямат дори 1 обект построен нормално... Да не говорим, че и проектите им технически са на границата на приемливото и трябва да си пълен улигуфриен за да купиш имот от тях...

    Коментиран от #37, #70

    08:20 27.05.2026

  • 32 1001

    18 0 Отговор
    Искаме да видим някой в ЗАТВОРА!

    08:20 27.05.2026

  • 33 Пенчо

    20 0 Отговор
    Трябваше да изчакат официалното откриване на комплекса!

    Коментиран от #67

    08:21 27.05.2026

  • 34 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    22 2 Отговор

    До коментар #26 от "36г "демокрация"":

    Бащата на варненския кмет е ДСар въртял мръсни корабни сделки с УКРИ и руснаци(трафик на оръжия,дрога и цигари)

    08:22 27.05.2026

  • 35 Некой си

    26 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ало,Радев!":

    Никакво гонене и никакъв затвор.
    Конфискация на всички активи в полза на държавата и след това Каторга!
    Кирки, лопати и ръчни колички, и - тунелите под Шипка и Петрохан - НА РЪКА!!!
    Заедно с тях - всички бивши и настоящи кметове на областни градове, зам. кметове, министри и зам. министри, директори на агенции, началници на полицейски управления, депутати...
    Повтарям: ВСИЧКИ, НАСТОЯЩИ И БИВШИ, без значение от възраст, пол и здравословно състояние.

    08:22 27.05.2026

  • 36 Пепи

    23 3 Отговор
    По телевизията показаха кмета Коцев, той сега научава че там става нещо незаконно,невинен като херувимче заедно с ангелчето Портних...А нещо се говори за Кокорчо ...

    08:23 27.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факти

    3 9 Отговор
    Путин ни ги докара. Украинци, молдовци... всичките са руснаци.

    08:27 27.05.2026

  • 39 Гласът

    16 1 Отговор
    .... инвестицията, е на украинската престъпна групировка "КУБ"...изпират пари... който ги допусна е за растрел

    08:29 27.05.2026

  • 40 Артилерист

    9 0 Отговор
    Абсолютно държавно беззаконие, мафиотско самоуправство и слободия, каквито царят в цялата държава под тъпите и несъстоятелни предлози за демокрация, свободен пазар, предприемчивост и прочие нагли заблуди. Всякакъв ред, законност и правила, които се прави опит да се установят, се посреща от мафията, сороските НПО, МОЧАстите и лакеите на посолствоТО с диктатура, ограничаване на свободата, лични квалификации и прочие подобни епитети...

    08:31 27.05.2026

  • 41 Кирил

    4 5 Отговор
    Явно кметът, сега е прогледнал, а иначе явно не си е получил отчисленията и се прави на херувим

    Коментиран от #49, #51

    08:38 27.05.2026

  • 42 КОЙ РАЗРЕШАВА БЕЗЗАКОНИЕТО? БОЙКО!

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "При ГЕРБ всичко е било незаконно":

    Кой е покровителя на беззаконието? Бойко Борисов или Пеевски, или и двамата. Какво може да направи един кмет срещу мафиота Бойко? Абсолютно нищо. Е защо плюете кмета? Той не е кмет на златни пясъци. Прехвърляте вината на мафиота Бойко Борисов на друг за по удобно.

    Коментиран от #46, #50

    08:38 27.05.2026

  • 43 морския

    4 3 Отговор
    сетила се Мара ....

    08:39 27.05.2026

  • 44 добре е

    4 0 Отговор
    Две години за реакция на държавата.. Добре е.

    08:41 27.05.2026

  • 45 Дрънкаш глупости!

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Некой си":

    Къде да чуе и види Благо Коцев, от ареста ли, където го набутаха ГЕРБ-ДПС, за да не им пречи на мръсните схеми????
    Или ви пречи сега, че ви разнищи мафиотските корупционни схеми на ГЕРБ-ДПС???

    Коментиран от #60, #66

    08:41 27.05.2026

  • 46 глупусти

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "КОЙ РАЗРЕШАВА БЕЗЗАКОНИЕТО? БОЙКО!":

    Боприсов не управлява от 2021 година. Вече 5 години държавата се управлява от мутрите.

    08:42 27.05.2026

  • 47 Тома

    7 2 Отговор
    Откраднатите милиарди от европейците сега укронацистите си строят град със съдействието на корумпирани български чиновници.За това мафията е безсмъртна

    08:42 27.05.2026

  • 48 Хмм

    5 0 Отговор
    две години какво са правили, самият кмет с незаконен паркинг, как да им посегне, те са приятели на ПП-ДБ, ходят им на митингите, точно това заблуди Асен Василев, че ще има 121 депутати, а те все още не гласуват, смени се властта и кметът стана активен, как се прави инфраструктура и канализация, без кметът да знае, изгориха му комплекса и вече няма какво да губи

    08:42 27.05.2026

  • 49 Благомир Коцев оповести беззаконието!!

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Кирил":

    Огромен комплекс се строи незаконно край Варна. Това обяви във вторник кметът Благомир Коцев, предаде БТА. Става дума за терен от около 100 декара, върху който вече са построени или се строят 104 сгради. За нито една няма разрешение от общината.

    08:43 27.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 По-точно

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кирил":

    Потника - протежето на Боко и Шиши си затваряше очите години наред за измами, беззакония, мръсни схеми, кражби...

    08:44 27.05.2026

  • 52 Укро-нацистката и ционистка мафия

    4 3 Отговор
    вече е превзела Варна, а кметът на София вее укро-нацисткото и ционистко знаме от балона на софийското кметство.

    Въпросът е: Ще се справи ли правителството на американския възпитаник (ЦРУ) с укро-нацистката и ционистка мафия в България?

    Много се съмнявам...

    08:44 27.05.2026

  • 53 Альооо

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Некой си":

    НЯМА ПОДПИСАНИ РАЗРЕШЕНИЯ!!!
    Не разбра ли?!

    Коментиран от #59

    08:45 27.05.2026

  • 54 Ирония

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "благомир кукорчев":

    Ама корумпирания крадлив Потник го знаеш, нали?!

    08:45 27.05.2026

  • 55 истината

    5 0 Отговор
    Този град се строи от там от 2022 г. и всички го знаят. Това е с благословията на продажните управляващи, и най-вече ППДБ. Целта е там да се създаде нещо като украинска държава в държавата с всички произтичащи от това последствия. Укро-нацистко сборище, което да тероризира българите, без за него да важи българското законодателство. Там се съсредоточават различни украински групировки, мафиотски структури, перат се пари, води се политика в ущърб на България и се цели украинизиране на територията. Абсоютна заплаха за националната сигурност. Сега всичко трябва да се срине до основи, да се депортират всички обратно и да се търси отговорност от кмета Коцев защо го е позволил, както и да си каже кой му е наредил да "не пипа" престъпниците от Украйна.

    08:46 27.05.2026

  • 56 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Това почти никога не става „за една нощ“. Ако действително има 104 постройки върху 100 декара без разрешителни, това означава месеци или години строителство: пътища, ток, вода, техника, материали, работници. Такъв мащаб трудно остава невидим.
    Обикновено зад подобни случаи стоят няколко системни проблема:
    слаб или забавен институционален контрол;
    прехвърляне на отговорност между институции;
    страх или нежелание на местни служители да се конфронтират;
    обжалвания и бавни процедури;
    политически или икономически интереси;
    липса на реални последици в ранния етап.

    08:47 27.05.2026

  • 57 Кемпер2

    1 1 Отговор
    Това са украинските ,,инвеститори,,със златните тоалетни.Слава на героите.

    08:48 27.05.2026

  • 58 Реалист

    3 0 Отговор
    В България има и особен проблем с т.нар. „свършен факт“. Някои инвеститори или групи строят първо, а после:
    чакат узаконяване;
    разчитат, че никой няма да събори вече изградени сгради;
    печелят време чрез съдебни дела;
    използват социален натиск („там живеят семейства“, „има вложени пари“, „ще пострадат хора“).
    Това не е уникално само за България — подобни „незаконни селища“ има в различни държави — но тук проблемът често е в усещането, че законът се прилага неравномерно и късно.

    08:49 27.05.2026

  • 59 Некой си

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Альооо":

    Ти четеш ли с разбиране?
    Благо корумпето казва, че няма издадени разрешения за строеж, но не казва кой е съгласувал свързаните със строителството дейности.
    Изобщо, ти наистина ли вярваш, че благо корумпето сега научава за 100 декара строителна площадка в Златните?
    Или ти плащат да пишеш тук?

    08:49 27.05.2026

  • 60 Я чакай малко!

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Дрънкаш глупости!":

    Тоя кмет беше в ареста 5 (пет!) месеца, а там се строи от поне 2 години... Трез тия почти 2 години, без малко< какво е прави, че не е видял, че там се изгражда цял чуждестранен анклав! Да не се оправдава, че не му стигат правомощията, и че държавата не му е помогнала да разкара това гнездо на оси...

    Коментиран от #68, #69

    08:49 27.05.2026

  • 61 Странно

    2 0 Отговор
    Особено тревожно в описания случай е, че:
    според информацията сигнали е имало от 2 години;
    говори се първо за незаконна сеч, после за строителство;
    чак сега се стига до мащабна акция.
    Това естествено поражда въпроса: как никой не е спрял процеса още при първите няколко постройки?
    Има и друг важен момент — понякога институциите действат едва когато:
    случаят стане публичен;
    има медиен натиск;
    настъпи политически конфликт;
    или вече е невъзможно да бъде игнориран.

    08:49 27.05.2026

  • 62 Украински посланик

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    Не можете да ги пипате, защото зад нас са Сорос, Ротшилд и ЕС.

    08:51 27.05.2026

  • 63 Тото

    1 0 Отговор
    Ако фактите са такива, каквито се описват, следващият ключов въпрос е не само „кой е строил“, а:
    кой е трябвало да контролира;
    кой е знаел;
    и защо реакцията е дошла толкова късно.
    Иначе се получава цикълът, който хората в България вече познават: сигнали - бездействие - огромен проблем - шумна акция - неясен финал.

    08:51 27.05.2026

  • 64 Окичиха тиквения медал

    0 0 Отговор
    Каква община, каква полиция, за незаконното строителство на украинеца пишат от две години. Къде са били община и полиция? Като с прокурорския син, а?

    08:51 27.05.2026

  • 65 И покрай Царево има един подобен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    мъртъв град.Зарязан на груб строеж.

    08:54 27.05.2026

  • 66 Некой си

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дрънкаш глупости!":

    Ти си на заплата при благо корумпето, нали.
    Щото сигналите са от повече от две години, а благо корумпето беше в ареста по-малко от 6 месеца.
    Остават му цели 18 месеца, през които нито дебелия, нито тиквата са му пречили да си свърши работата.
    Сменяй опорките и мисли с кратуната си!

    08:54 27.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ядосан

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Я чакай малко!":

    Смесваш факти, предположения и политически обвинения, без ясна граница между тях.
    Няколко важни разграничения:
    Първо, по самия казус (ако информацията е вярна):
    Да се появи мащабно незаконно строителство с десетки сгради без разрешения почти винаги означава провал на контрол на няколко нива — НЕ САМО НА КМЕТА. В България разрешения, строителен контрол и спиране на незаконно строителство включват ОБЩИНА, ДНСК, ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА и други звена. Тоест това рядко е „един човек не е видял“.

    08:54 27.05.2026

  • 69 Второ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Я чакай малко!":

    Тезата „кметът е трябвало да знае лично и да го спре“ е по-скоро политическо очакване, отколкото административна реалност. Кметът не следи ежедневно всяка строителна площадка; това е работа на контролни звена. Ако те не са реагирали навреме, проблемът е системен, не индивидуален.

    08:55 27.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Айше

    0 0 Отговор
    Айде пък незаконно било сега.
    История чели ли са?
    Чингиз Хан просто е "възкръснал" и си превзема квото му мерак.
    Едно място за живеене там и за мен, ако е удобно.

    08:56 27.05.2026

