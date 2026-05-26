Нетаняху е приет в болница

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил откаран в болница в Ерусалим късно в понеделник, съобщават израелски медии, позовавайки се на кабинета му. По информацията той е бил на стоматологично лечение, като към момента не се предоставят допълнителни подробности, предава News.bg.

Предишни здравословни проблеми

Преди около месец 76-годишният политик съобщи, че е преминал лечение за злокачествен тумор на простатата, след което заяви, че състоянието му е стабилно. По негови думи е отложил публикуването на подробен здравен доклад, за да предотврати използването му за политическа пропаганда.

Слухове и спекулации около здравето му

По време на напрежението в региона и войната с Иран в социалните мрежи се появиха слухове за състоянието на премиера, включително непотвърдени твърдения за смъртта му. Спекулации относно здравето му периодично се появяват както в Израел, така и в чужбина.

История на медицински интервенции

Бенямин Нетаняху е бил хоспитализиран и в предходни години. През 2024 г. е претърпял операция за херния, а през 2023 г. му е поставен пейсмейкър. Миналата година е бил лекуван и за възпаление на червата, като се е възстановил у дома.