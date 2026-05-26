Нетаняху е приет в болница

26 Май, 2026 09:05 3 379 40

Израелският премиер е под лекарско наблюдение, съобщават местни медии

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил откаран в болница в Ерусалим късно в понеделник, съобщават израелски медии, позовавайки се на кабинета му. По информацията той е бил на стоматологично лечение, като към момента не се предоставят допълнителни подробности, предава News.bg.

Предишни здравословни проблеми

Преди около месец 76-годишният политик съобщи, че е преминал лечение за злокачествен тумор на простатата, след което заяви, че състоянието му е стабилно. По негови думи е отложил публикуването на подробен здравен доклад, за да предотврати използването му за политическа пропаганда.

Слухове и спекулации около здравето му

По време на напрежението в региона и войната с Иран в социалните мрежи се появиха слухове за състоянието на премиера, включително непотвърдени твърдения за смъртта му. Спекулации относно здравето му периодично се появяват както в Израел, така и в чужбина.

История на медицински интервенции

Бенямин Нетаняху е бил хоспитализиран и в предходни години. През 2024 г. е претърпял операция за херния, а през 2023 г. му е поставен пейсмейкър. Миналата година е бил лекуван и за възпаление на червата, като се е възстановил у дома.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Доволен

    88 1 Отговор
    Много приятна новина. Очакваме и да чуем камбаната.

    Коментиран от #30

    09:06 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 моята борба

    58 0 Отговор
    Чакам те...

    09:07 26.05.2026

  • 4 Пич

    59 1 Отговор
    Ще му режат шестия пръст..!?
    И......след дълго боледуване......

    Коментиран от #37

    09:07 26.05.2026

  • 5 Параноя от подслушване

    43 0 Отговор
    С Тръмп заедно на стоматолог.

    09:08 26.05.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    59 0 Отговор
    Хората оцеляват в живота си по различни начини,
    този оцеля единственно и само с война!
    Нама арабин , който да плаче за него!!!

    Коментиран от #32

    09:09 26.05.2026

  • 7 осраински

    50 0 Отговор
    ДАНО ПУКНЕ

    09:11 26.05.2026

  • 8 Сталин

    54 1 Отговор
    За момент помислих че Сатаняху е приет във ада

    09:12 26.05.2026

  • 9 Ще му ампутират

    48 0 Отговор
    шестия пръст. И пълна пласична операция!
    Тръмп също ще се покрие в някоя болница.
    Иранците не му дават да се измъкне с чест!

    09:13 26.05.2026

  • 10 Смър на тоя кьопек

    45 1 Отговор
    там да си остане

    09:13 26.05.2026

  • 11 Българин

    28 1 Отговор
    Фиуууууу бум и войната свършва!

    09:14 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Злобно бг племе

    2 54 Отговор
    Какво ли ще вият, когато путин пукне?

    Коментиран от #33, #40

    09:16 26.05.2026

  • 15 пътник

    61 1 Отговор
    Колко невинни хора изтрепа това зло ?

    09:19 26.05.2026

  • 16 Варна

    55 1 Отговор
    Самия Нетаняху е злокачествен тумор!

    09:20 26.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТОЗИ ВАМПИР ОТ СНИМКАТА

    43 0 Отговор
    ДАЖЕ СОБСТВЕНАТА МУ ЖЕНА НЕ ГО ОБИЧА ,А КАМО ЛИ ДРУГИ. НЕКА ПУКНЕ ЧАС ПО СКОРО И ДА СЕ СРЕЩНЕ С ХИТЛЕР ГОРЕ.

    09:27 26.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фейк - либераст

    36 0 Отговор
    ХА ДАНО ГО ПРИБЕРЕ ЯХВЕ ПО-СКОРО, ЧЕ МНОГО СМЪРТ НАТВОРИ ПРЕЗ ГАДНИЯ СИ ЖИВОТ!

    09:30 26.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    27 1 Отговор
    Той и Тръмп днес влиза в болница заради червените и сини петна появили се по ръцете и врата му! Дай боже..........!

    09:33 26.05.2026

  • 23 Само

    20 1 Отговор
    Адолф му е конкуренция.
    Примката около врата на Дончо ще бъде разхлабена поне за известно време.

    09:38 26.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Почва се

    6 16 Отговор
    Един По един
    Дъртите Откачалки
    Ще си ходят
    По пътя към Ада .

    ТРЪМП ПУТИН
    СИ ДЗИН ПИН
    НЕТАНЯХУ
    ЛУКАШЕНКО
    ЕРДОГАН .

    СВЕТЪТ ЩЕ СЕ ОТЪРВЕ
    ОТ
    ПОЛУДЕЛИТЕ ПЕНСИИ

    Коментиран от #34

    09:40 26.05.2026

  • 26 Фют

    0 11 Отговор
    Бързо оздравяване!
    Да не го изпуснат!

    09:57 26.05.2026

  • 27 Ммммч

    16 0 Отговор
    Чудесно. Дано да не излезне от там

    09:57 26.05.2026

  • 28 Джихади Йово

    19 0 Отговор
    Стига му обръщайте кокаляците, Нетаняху е в отвъдното от одавна!

    10:00 26.05.2026

  • 29 Хейт

    13 0 Отговор
    Малко му е.

    10:06 26.05.2026

  • 30 Зъл пес

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Доволен":

    Не пожелавайте лошо,винаги се връща.

    10:12 26.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мое мнение

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "Оракула от Делфи":

    Да защитаваш народа си не е престъпление.Кой ги би през ръцете да нападат празнуващи невинни млади хора?Поставете се на тяхно място.Сега си плащат.

    Коментиран от #36

    10:15 26.05.2026

  • 33 урко

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Злобно бг племе":

    Дано не си жив да видиш..

    Коментиран от #35

    10:16 26.05.2026

  • 34 604

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Почва се":

    Тия в геей курникъ не им ли иди времето или...

    10:17 26.05.2026

  • 35 Зъл пес

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "урко":

    Не кълни,връща се много лошо

    10:28 26.05.2026

  • 36 ????

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мое мнение":

    Той не защитава народа си. Той защитава властта си и унищожава народа си.
    Последиците ще бъдат за сънародниците му по света.
    Жесток фанатизъм, който възроди хилядолетна омраза.
    Правото на силата е смъртоносна илюзия.

    10:31 26.05.2026

  • 37 От 3 месеца се разлага и овоня всичко...

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Най-после ще признаят, че се е споминал... след стоматологично лечение на шестия пръст...

    10:33 26.05.2026

  • 38 Механик

    3 0 Отговор
    Няма как вече да крият, че Биби бе утрепан от Иран в първите дни на войната и сега УЖ ще го раболяват и на края ще си кажат, че Бибоча му няма ушите и има 6 пръсти по рождение.
    Но както и да стане, все ще е голям празник за милиарди хора.

    10:36 26.05.2026

  • 39 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Щом докторът е казал в моргата,значи в моргата.

    10:45 26.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.