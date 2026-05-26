Mercedes пуска градски автопилот до броени месеци в опит да изпревари Tesla и BMW

26 Май, 2026 17:15 625 3

В техническо отношение системата е плод на мащабно партньорство с Nvidia

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Mercedes-Benz хвърля ръкавицата в технологичната война за автономно шофиране, планирайки да внедри революционна система за градски автопилот в Германия до края на тази година. Премиум марката от Щутгарт се стреми с всички сили да бъде сред първите играчи, които ще предложат подобно напреднало софтуерно решение на силно регулирания европейски пазар. Целта е амбициозна – превозните средства да могат да се придвижват напълно самостоятелно от точка до точка по сложните градски улици, съобщава Ройтерс.

Предизвикателството пред инженерите тук е космическо в сравнение с шофирането по магистрала, където трафикът е предвидим! В градската джунгла изкуственият интелект трябва да реагира за милисекунди на пешеходци, внезапно изскачащи велосипедисти и хаотични ремонтни дейности. Главният технически директор на марката Йорг Бурсер обяви, че иновативният комплекс, наречен MB.DRIVE ASSIST PRO, първоначално ще направи своя дебют по улиците на Щутгарт и Мюнхен. Планът предвижда от 2027 г. географският обхват на технологията да се разшири в национален мащаб, като проектът се разработва под прекия надзор на Министерството на транспорта на страната.

В техническо отношение системата е плод на мащабно партньорство с американския технологичен лидер при чиповете Nvidia. Благодарение на бруталната изчислителна мощ и армията от сензори, автомобилите с трилъчева звезда ще могат самостоятелно да разпознават светофарни уредби, да престрояват каросерията в правилните ленти и да навигират в натоварения трафик. Въпреки това обаче, европейските регулации остават консервативни: всичко ще се случва под задължителния, буден поглед на водача, който трябва да бъде готов да поеме контрола във всеки един миг. Любопитен факт е, че докато технологията стъпва в Европа едва сега, тя вече функционира успешно в Китай, а дебютът ѝ в САЩ е насрочен за края на 2026 г.

Битката на Стария континент обаче ще бъде сериозна. Американският пионер Tesla в момента агресивно проправя път за сертифициране на своя Full Self-Driving (FSD) софтуер в Европейския съюз, като вече си осигури първоначални зелени светлини в Нидерландия и Литва. За капак, вечният враг на Mercedes – баварците от BMW – подготвят абсолютно огледален отговор и също планират да извадят своя градски автопилот на германска почва в края на годината. Германското правителство в лицето на транспортния министър Патрик Шнайдер обаче твърдо подкрепя местната индустрия и бърза с административните одобрения, искайки да превърне страната в световен притегателен център за автономна мобилност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дано Да не се Появят ! Скоро !

    1 0 Отговор
    Зъре !

    Трябва да се научим !

    Да Ходим !

    По Покривите !

    Коментиран от #2

    17:28 26.05.2026

  • 2 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано Да не се Появят ! Скоро !":

    Или пък летящи скутери да ни направят.
    Не знам и как никой не се е сетил още за Карлсон.

    17:49 26.05.2026

  • 3 Хм...

    0 0 Отговор
    Това е за да може клиентите им да гледат телевизия, докато карат, нали? Все пак са сложили огромно екрани вътре, трябва да ги ползват. Защо им е да карат кола, не са я купили с тази цел.

    18:41 26.05.2026