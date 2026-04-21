Луксозни китайски коли идват в България

Най-луксозната китайска марка Hongqi, премиум подразделението на FAW Group стъпва в България с помощта на Авто Юнион. Известна в миналото като предпочитаната марка на китайските държавни служители, Hongqi сега се позиционира на българския пазар като пряк конкурент на утвърдените луксозни марки.

Първоначалната гама за България се фокусира върху комбинация от платформи с двигатели с вътрешно горене и електрифицирани платформи, като акцентира върху философията за „нов лукс“, която дава приоритет на техническата интеграция и изтънчеността на интериора.

Входната точка е HS3 е компактният SUV на марката, който е изграден върху междуосие от 2770 мм и предлага избор между 1,5-литров турбо двигател (124 kW) или по-мощен 2,0-литров турбо двигател (185 kW). Моделът е проектиран да се конкурира в силно оспорвания сегмент на компактните премиум автомобили, като предлага 12,6-инчов мултимедиен интерфейс и набор от усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) като стандартно оборудване.

Началната цена започва от 30 000 евро

Вторият модел е фастбекът H6, който използва 2,0-литров турбо двигател с мощност 185 kW и въртящ момент 380 Nm. Неговата цена също започва от 30 000 евро

Hongqi H9 с дължина 5,14 метра е флагманският луксозен седан на марката. Той се задвижва от 3,0-литров V6 двигател с 4x4. Задната част на салона е проектирана за комфорт при шофиране с шофьор, като разполага с многозонален климатик и висококачествена шумоизолация, която изолира салона от шума на пътя.

Неговата цена стартира от 80 000 евро.