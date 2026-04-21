Луксозни китайски коли идват в България

Най-луксозната китайска марка Hongqi, премиум подразделението на FAW Group стъпва в България с помощта на Авто Юнион. Известна в миналото като предпочитаната марка на китайските държавни служители, Hongqi сега се позиционира на българския пазар като пряк конкурент на утвърдените луксозни марки.
Първоначалната гама за България се фокусира върху комбинация от платформи с двигатели с вътрешно горене и електрифицирани платформи, като акцентира върху философията за „нов лукс“, която дава приоритет на техническата интеграция и изтънчеността на интериора.
Входната точка е HS3 е компактният SUV на марката, който е изграден върху междуосие от 2770 мм и предлага избор между 1,5-литров турбо двигател (124 kW) или по-мощен 2,0-литров турбо двигател (185 kW). Моделът е проектиран да се конкурира в силно оспорвания сегмент на компактните премиум автомобили, като предлага 12,6-инчов мултимедиен интерфейс и набор от усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) като стандартно оборудване.
Началната цена започва от 30 000 евро
Вторият модел е фастбекът H6, който използва 2,0-литров турбо двигател с мощност 185 kW и въртящ момент 380 Nm. Неговата цена също започва от 30 000 евро
Hongqi H9 с дължина 5,14 метра е флагманският луксозен седан на марката. Той се задвижва от 3,0-литров V6 двигател с 4x4. Задната част на салона е проектирана за комфорт при шофиране с шофьор, като разполага с многозонален климатик и висококачествена шумоизолация, която изолира салона от шума на пътя.
Неговата цена стартира от 80 000 евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
11:25 21.04.2026
2 Бих
Коментиран от #3
11:31 21.04.2026
3 ЗАПОЗНАТ
До коментар #2 от "Бих":ако е надежден и издържи и върви поне 8-9 години,,може и аз да си го купя,
Коментиран от #8
11:36 21.04.2026
4 Долу ЕС
Коментиран от #9
11:40 21.04.2026
5 ОАЕ
Коментиран от #6
12:03 21.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ОАЕ
До коментар #6 от "ои8уйхътгрф":китайски смешник
12:36 21.04.2026
8 напредналия Римен
До коментар #3 от "ЗАПОЗНАТ":от 4-5 години карам китайска кола ,минал съм над 660 000 км,без да пипна нищо по нея,много съм доволен от китайските.ако имате възможност купувайте китайските а не американски и западноевропеиски коли
Коментиран от #10, #11
12:42 21.04.2026
9 Ти прочете ли статията
До коментар #4 от "Долу ЕС":"всичко, което е на ток идва и ще идва от извън ЕС"
Виж какво ти пишат В статията
Къде видя електричество? Китайците са тук да завладеят автомобилният пазар. Кой каквото и задвижване да си търси, китайците ще му го предложат. Но за разлика от електромобилите, автомобилите с ДВГ не са обложени с такси, които да ги оскъпяват
12:43 21.04.2026
10 ПЗпзпсз
До коментар #8 от "напредналия Римен":А посмали малко, Ма..го! 660 000км за 5 години са по 360км всеки Божи ден. Ама абсолютно всеки - няма делник, няма празник.
Такива работи само Електрическата Немлъкваща Латерна ги умее. Ама само на теория и само на компютъра, не и в живия живот.
12:58 21.04.2026
11 шошо
До коментар #8 от "напредналия Римен":ти луд ли си ве за 660000 км без ремонт ,китайските евтини боклуци живеят средно по 200 000-250 000 и отиват в моргите
13:04 21.04.2026
12 никога китайска кола повече
Коментиран от #14
13:17 21.04.2026
13 Кой е латерната?
Идея оня таксиметровия шофьор дето върти по 150 км на ден и 400 км магистрално шофиране или 500 км градско също не му стигат?
Като не е електромобил даже няма да се налага да спираш за зареждане.
660 000 км могат да се изминават дори само с каране в работен ден заедно ходене на ден от Пловдив до Бургас - два часа пътуване в едната посока
Коментиран от #15
13:17 21.04.2026
14 Времената се менят
До коментар #12 от "никога китайска кола повече":То през 2012 година и mercedes произвеждаше качествени автомобили.
Сега нещата се обърнаха. Mercedes ще ползва китайски технологии.
Сони се съюзи с китайските TCL, за да ползва напредналите китайски технологии и дори се съгласи да даде на китайците 51% дял на общата собственост.
Повечето батерии които се ползват в електромобилите на западните производители са също китайски
През последните две години, автомобилните компании бяха в тих ужас, А днес дори не го крият, че са силно притеснени, защото китайците вече произвеждат много по-високотехнологични, но по-лошото е и че по-качествени автомобили от тях, които използват премиум материали и прецизни сглобки, защото всичко е роботизирано и човешки грешки са невъзможни
Коментиран от #16
13:21 21.04.2026
15 никога повече ккитайска кола
До коментар #13 от "Кой е латерната?":660 к е напълно възможен пробег , но с доказала се японска или европейска марка,, с китайска това е химера
Коментиран от #17
13:27 21.04.2026
16 ЗАПОЗНАТ
До коментар #14 от "Времената се менят":и сега са си същите ненадеждни трошляци
13:31 21.04.2026
17 Не знам дали е истина
До коментар #15 от "никога повече ккитайска кола":Но не мога да го нарека невъзможно, за разлика от глупостите на антиелектриците , които едновременно твърдите че 400 км магистрален пробег и 5-600 км градски пробег с едно зареждане са ви абсолютно недостатъчни, при положение, че навъртате по 10 хиляди километра годишно заради което не си заслужава да промените на електромобили.
Дали могат да се изминат 600 хиляди километра е дума срещу дума. Докато твърденията че 500 км пробег при 10 хиляди километра годишна консумация е само повод за подигравки и липса на математически способности, за да измислиш смислен аргумент срещу електромобилите.
Например моя аргумент, че електромобилите ще станат масови чаках когато се изравнят цените с ДВГ. Необорим аргумен т който е доказван многократно дори от антиелектриците.
Коментиран от #18
14:17 21.04.2026
18 Хаха
До коментар #17 от "Не знам дали е истина":Електрическата латерна Митбустера подпали маторя.
Коментиран от #19
15:14 21.04.2026
19 Хи-хи-хи
До коментар #18 от "Хаха":Аз поне като говоря казвам нещо, А ти освен да псуваш коментиращите друго правиш ли?
Е какво можеш да кажеш срещу електромобилите, след като вече 5 минути зареждане от 10 до 70% вече е морално остаряло и бавно зареждане, а новите батерии вече се зареждат от 10% до 80% за 3 минути и 40 секунди - по-бързо от пълненето на резервоар!
След 1000 цикъла такова бързо зареждане, батерията запазва 90% от първоначалния си капацитет.
Смятам за антиелектриците - ако като нова е изминавала 400 км магистрално шофиране , то след 400 хиляди километра вече ще изминава само 360 000 км с едно зареждане.
Хайде сега псувай на воля , защото друго няма какво да кажеш! Изкарвай слънчасалите, лъжата за 20 милиона продажби, краденета нафта от БДЖ и 20-те тролски ника на антиелектрици.
Коментиран от #20, #23
15:49 21.04.2026
20 Лапсус
До коментар #19 от "Хи-хи-хи":След 1000 цикъла такова бързо зареждане, батерията запазва 90% от първоначалния си капацитет.
Смятам за антиелектриците - ако като нова е изминавала 400 км магистрално шофиране , то след 400 хиляди километра вече ще изминава само 360 км с едно зареждане.
Че антиелектриците само чакат някой лапсус, за да се заяждат за запетайки!
Коментиран от #22
15:55 21.04.2026
21 Айше
Или "съдбата" ме държи бедна, за да не катастрофирам, без да осъзнава, че ми трябват поне двойно повече пари, за да си наема личен шофьор. Хаха.
16:56 21.04.2026
22 😀😀😀
До коментар #20 от "Лапсус":Да се наредят и мен да оправите?
Че аз пък чаках някой да ме отвлече и да ме заведе на зъболекар, на когото и да плати 😀
А вие кво чакате още? 😀
17:12 21.04.2026
23 Хаха
До коментар #19 от "Хи-хи-хи":Какво да коментирам мокрите ти електрически сънища.
Коментиран от #24, #25
17:18 21.04.2026
24 Хо-хо
До коментар #23 от "Хаха":За антиелектриците зареждане на батерия от 10% до 80% за 3 минути и 40 секунди е най-лошият кошмар, А за всички останали просто реалност.
Коментиран от #26
17:21 21.04.2026
25 Хи-хи-хи
До коментар #23 от "Хаха":Само антиелектриците си мислите, че електромобилите са лош сън, който ще ви се размине!
17:24 21.04.2026
26 ои8уйхътгрф
До коментар #24 от "Хо-хо":Я сега да ни открехнеш колко точно автомобила у ивропътъ могат да се заредят "от 10% до 80% за 3 минути и 40 секунди"... НЕ кои модели го могат, а колко бройки от тези модели са продадени и регистрирани у ивропътъ- БЕЗ да включваш демо-колите които са с временни номера...
После искам да ми покажеш списък с ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИ И РАБОТЕЩИ зарядни станции където колите да зареждат "от 10% до 80% за 3 минути и 40 секунди"... БЕЗ да включваш временно изградените такива за демонстрациите на технологията...
Продадените коли са към момента под 50 броя, а зарядните станции са точно НУЛА, НИКОЛКО... Май не отговарят нещата на "за всички останали просто реалност"...
Коментиран от #27, #29, #30, #31
18:42 21.04.2026
27 Да видя дали правилно съм те разбрал
До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":Питаш ме колко автомобили са произведени и са продадени в Европа вече от батерията, която беше представено в Китай преди 4 часа?
Наистина ли очакваш отговор на този въпрос?
Наистина ли ме питаш къде се намира зарядната станция на която трябва да ми дадеш 2 милиона лв, ако камиона който ще купиш специално за целта не може да зареди с 1000 kW на 1440 kW зарядна станция за камиони на магистрала Тракия и твърдиш че такава зарядна станция не съществува в Европа или че Европа не е в България или че магистрала Тракия не се намира в България?.
Хайде сега ме засипи с заплахи и псувни, защото само това можеш след като ти отговорят на въпросите на които не можеш да понесеш отговорите.
19:36 21.04.2026
28 Гост
19:42 21.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Заповядай
До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":Изгледай видеото, а после ела да ми обясняваш какво съм излъгал и колко продажби очакваш да се се случили в четирите часа, откакто представиха тези батерии пред света.
Засега технологията е стигнала да заредиш от 10 до 80% от пробега за 3 минути и 44 секунди, на който не може достатъчно да зареди 70% от реалния си пробег за под четири минути, може да изчака следващото поколение батерии които ще се зареждат още по-бързо.
Засега 60kWh батерия с 300 км реален пробег по магистралата зарежда 70% от тях, което ще рече 210 км за 4 минути на 800 kW зарядна станция на магистрала Тракия. Кога ще почнат продажбите, ще поживеем и ще видим.
Не приема линка защото беше live
Потърси видеото CATL TECH DAY 2026
19:48 21.04.2026
31 Дйдйфкц
До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":Смелчага си. Да отговаряш на Лагерната? Сега ако кажеш, че ще му четеш и брътвежите...
Коментиран от #32
20:57 21.04.2026
32 Хкцхглхлтх
До коментар #31 от "Дйдйфкц":Прав си колега. Кой е луд да чете? Четенето е вредно за вашето здраве. Четенето на повече от два реда води до болести и е научно доказано
22:10 21.04.2026