Шеф на Volkswagen сравни прехода към електромобили с прехода от коне към коли

Електрическите автомобили постепенно завоюват все по-голяма част от европейските класации за продажби, но световният автомобилен сектор започва да осъзнава, че за да се постигне пълно приемане на тази технология, е необходимо да се спечелят сърцата и умовете на потребителите, а не само на законодателните органи. Според най-новите пазарни данни, събрани от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), изцяло електрическите автомобили са заемали значителните 20,9 процента от всички регистрации на нови автомобили в цяла Европа през първите четири месеца на 2026 година. Въпреки че преминаването на прага от една пета представлява солиден промишлен напредък, огромна група традиционни купувачи остава твърдо укрепена, колебаеща се да смени резервоара за гориво с кабел за зареждане.

На фона на това пазарно напрежение Volkswagen публично се противопоставя на политическата обсебеност от наложени от правителството твърди крайни срокове. В интервю за Auto Express Мартин Сандер, член на Изпълнителния съвет на VW, отговарящ за продажбите, маркетинга и следпродажбеното обслужване, изтъкна, че постоянните политически спорове за това кога да се забранят двигателите с вътрешно горене напълно пропускат същността на въпроса. От гледна точка на Волфсбург индустрията трябва да спре да третира прехода към нови задвижващи системи като административна заповед и вместо това да се фокусира изцяло върху демонстрирането на причините, поради които електромобилите са фундаментално по-добри машини от своите предшественици, задвижвани с изкопаеми горива. За да илюстрира тезата си, Сандер направи пряк паралел със зората на автомобилната ера, отбелязвайки, че конете и каретите не са изчезнали заради правителствен указ. Вместо това, приемането от страна на потребителите се е променилоорганично, тъй като обществото колективно осъзнава, че моторизираното превозно средство е несравнимо по-добро, по-бързо и по-практично средство за придвижване от точка А до точка Б.Сандер подчертава, че обсебването от законовата крайна дата е контрапродуктивна маркетингова стратегия, тъй като принуждаването на потребителите да се откажат от една дълбоко позната технология поражда опасения, вместо ентусиазъм за транспорта от следващото поколение.

Тази стратегическа философия се появява на критичен кръстопът за европейската автомобилна политика. Изправена пред силен натиск от традиционните производители и променящите се икономически реалности, Европейският съюз наскоро смекчи агресивната си позиция относно пълната забрана на двигателите с вътрешно горене до 2035 година. Макар на бензиновите и дизеловите двигатели технически да е предоставено временно отсрочване до средата на следващото десетилетие, регулаторният път напред остава изключително тесен. Преразгледаната рамка на ЕС изисква намаление от 90 процента на общите емисии на CO2 от автомобилния парк до 2035 година в сравнение с базовите нива от 2021 година, механично ограничение, което ефективно ще изтласка всички с изключение на една малка шепа нишови модели с двигатели с вътрешно горене.

Вместо да разчита на регулаторна сила, за да принуди купувачите да се съобразят, Volkswagen твърди, че истинският катализатор за масовото приемане се крие в подобряването на макроикосистемата. Марката призовава политиците и заинтересованите страни от индустрията да насочат енергията си далеч от правната реторика и да я вложат в разширяване на стабилна инфраструктура за зареждане, намаляване на разходите за енергия в домакинствата и подчертаване на присъщите предимства на електрическата платформа по отношение на производителност, усъвършенстване и дизайн.