Шеф на Volkswagen сравни прехода към електромобили с прехода от коне към коли

Електрическите автомобили постепенно завоюват все по-голяма част от европейските класации за продажби, но световният автомобилен сектор започва да осъзнава, че за да се постигне пълно приемане на тази технология, е необходимо да се спечелят сърцата и умовете на потребителите, а не само на законодателните органи. Според най-новите пазарни данни, събрани от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), изцяло електрическите автомобили са заемали значителните 20,9 процента от всички регистрации на нови автомобили в цяла Европа през първите четири месеца на 2026 година. Въпреки че преминаването на прага от една пета представлява солиден промишлен напредък, огромна група традиционни купувачи остава твърдо укрепена, колебаеща се да смени резервоара за гориво с кабел за зареждане.
На фона на това пазарно напрежение Volkswagen публично се противопоставя на политическата обсебеност от наложени от правителството твърди крайни срокове. В интервю за Auto Express Мартин Сандер, член на Изпълнителния съвет на VW, отговарящ за продажбите, маркетинга и следпродажбеното обслужване, изтъкна, че постоянните политически спорове за това кога да се забранят двигателите с вътрешно горене напълно пропускат същността на въпроса. От гледна точка на Волфсбург индустрията трябва да спре да третира прехода към нови задвижващи системи като административна заповед и вместо това да се фокусира изцяло върху демонстрирането на причините, поради които електромобилите са фундаментално по-добри машини от своите предшественици, задвижвани с изкопаеми горива. За да илюстрира тезата си, Сандер направи пряк паралел със зората на автомобилната ера, отбелязвайки, че конете и каретите не са изчезнали заради правителствен указ. Вместо това, приемането от страна на потребителите се е променилоорганично, тъй като обществото колективно осъзнава, че моторизираното превозно средство е несравнимо по-добро, по-бързо и по-практично средство за придвижване от точка А до точка Б.Сандер подчертава, че обсебването от законовата крайна дата е контрапродуктивна маркетингова стратегия, тъй като принуждаването на потребителите да се откажат от една дълбоко позната технология поражда опасения, вместо ентусиазъм за транспорта от следващото поколение.
Тази стратегическа философия се появява на критичен кръстопът за европейската автомобилна политика. Изправена пред силен натиск от традиционните производители и променящите се икономически реалности, Европейският съюз наскоро смекчи агресивната си позиция относно пълната забрана на двигателите с вътрешно горене до 2035 година. Макар на бензиновите и дизеловите двигатели технически да е предоставено временно отсрочване до средата на следващото десетилетие, регулаторният път напред остава изключително тесен. Преразгледаната рамка на ЕС изисква намаление от 90 процента на общите емисии на CO2 от автомобилния парк до 2035 година в сравнение с базовите нива от 2021 година, механично ограничение, което ефективно ще изтласка всички с изключение на една малка шепа нишови модели с двигатели с вътрешно горене.
Вместо да разчита на регулаторна сила, за да принуди купувачите да се съобразят, Volkswagen твърди, че истинският катализатор за масовото приемане се крие в подобряването на макроикосистемата. Марката призовава политиците и заинтересованите страни от индустрията да насочат енергията си далеч от правната реторика и да я вложат в разширяване на стабилна инфраструктура за зареждане, намаляване на разходите за енергия в домакинствата и подчертаване на присъщите предимства на електрическата платформа по отношение на производителност, усъвършенстване и дизайн.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишо
Коментиран от #14, #20
11:41 04.06.2026
2 Георги
11:44 04.06.2026
3 ОНИ
11:45 04.06.2026
4 1001
11:46 04.06.2026
5 Жорко
11:48 04.06.2026
6 ХДхдхдк
11:50 04.06.2026
7 ДрайвингПлежър
А гледайки електромобилите от седалката на ДВГ хората се смеят и ги съжаляват!
Европа е постигнала 20% дял благодарение на абсолютно тоталитарен политически натиск - а света?
Най-големия пазар на елвктромобили е Китай... само дето най-продаваните модели на китайския пазар дефакто са електрифицирани рикши!!! Електрификацията е политическа измама, а шефовете на ФауВе понеже са свикнали да слушат партията - фирмата се разрасна само благодарение на Хитлер и в последствие протекциите на Бундесрайха (Същото важи и за БМВ, същото важи и за Фиат и Мусолини) решиха да са полит коректни вместо да гледат пазара и потребителите.
И докато треперят от китайските електромобили - всъщност хитрия китаец реже месо от телесата им не като продава ЕЛ, а като залива останалата част от света с евтини ДВГ... повечето от които копия на стари европейски модели!
НЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НЯМА ДА Я БЪДЕ! Но ако "Шефовете" не се събудят европейското автомобилостроене ще замине в коша! Партията каза винаги е било кофти бизнес стратегия!
11:50 04.06.2026
8 Хохо Бохо
Коментиран от #10, #15
11:53 04.06.2026
9 Ганьо
11:55 04.06.2026
10 Знайко
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Реалиста мисли а каруцара дрънка.
11:56 04.06.2026
11 клуб КарамЕЛ
За кое дали има право?
"Изкопаемите горива са най-тъпият експеримент в историята" - Мъск
Коментиран от #12, #13
11:59 04.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ато
До коментар #11 от "клуб КарамЕЛ":Мъск не е критерии!
12:03 04.06.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Мишо":Резервоара ми е на 3/4. Утре съм на Сф, което е към 250+ км в събота на Пловдив, още 500+ не мисля да зареждам щото даже ще ми хартиса гориво... електрокара нема толкози кабел :D
12:06 04.06.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Чеки ва... нещо са обърка - грешната опорка пусна. Нали електро беше евтино, без пари - че даже ти и връщаше. Как така сега ганя нямал пари за ел щот ел бил скъп?
12:07 04.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 МммА
Коментиран от #18
12:13 04.06.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #17 от "МммА":Да де... ама проблемът е, че повечето хора нямат собствена зарядна. Градовете не са правени да имаш такава. Или ще пускаш кабел през терасата, което ще е страхотна гледка и много безопасно или ще трябва да се редиш на публична зарядна, а тя не е евтина... а и колко зарядни ще ти трябват. То при сегашния малък процент електромобили на пътя едва стигат и често се чака на по-натоварените места - какво остава 100% да мине на ел.
12:31 04.06.2026
19 ДрайвингПлежър
Сори ама ТАЯ БАТЕРИЯ Е ТОКСИЧНА!!! айде да не ми обясняват, че щели да се рециклират 100% щото човечеството даже със златото не го е постигнало (загубеното злато се смята, че е повече от наличното).
Дори великата Европейска комисия не предвижда в регулациите си възможност за 100% рециклиране, а е само 80% ОТ СЪБРАНОТО, което също е 80% т.е. регулациите ако бъдат постигнати ще събират около 60-60 и малко% от тия батерии - останалото ще трови земята и водата с токсични отпадъци! Егати и екологията!!!
Ами в другите държави, в които се продава ЕЛ и дори на хартия няма мерки за рециклиране?!!! Е тва ще убие земята, а не че си карал на бензин или нафта!
12:32 04.06.2026
20 клуб КарамЕЛ
До коментар #1 от "Мишо":Хейтска му работа - 0 км на ток, 1000 коментара.
Като си купиш ЕА, ще почнеш да ги разбираш нещата: климатик с термопомпа харчи 700-1000 вата да поддържа температура.
При 108.7 киловатчаса на борда (BMW iX3 Neue Klasse), колко 5% разлика в разхода има с пуснат климатик? Ни може го усети, ни може го измери.
⚡Никой електромобилист не пести от климатик. Никой, никъде и никога.
⚡Никой електромобилист не пести от скорост. Никой, никъде и никога.
Ако таблото ти каже: със 120 ще стигнеш без спиране, със 140 трябва да закачиш за 20 минути, ЧОВЕКЪТ СИ РЕШАВА кое му е по-сгодно. И грам не го керти ти какво мислиш за електромобилите.
⚡Никой електромобилист не стърже лед зимата и не влиза във фурна лятото. С 50-100 кВтч имаш цялото парно и целия лед на света
⚡На никой електромобилист не му свършва тока. Никой никъде и никога. Електромобилистите имат 12 клас и книжки (повечето са с висше образование) и могат да четат какво пише на таблото.
2026 година зарядните са повече от бензиностанциите и можеш да обиколиш България и Европа с всяка кола и всяка батерия. В България има над 20 оператори и зарядни мрежи.
Електромобилите имат горен и долен буфер (резерва) на заряда. 0% на таблото никога не значи 0 на клетките.
Няма шанс да свърши тока на човек, който може да чете.
⚡Никой електромобилист не сменя цяла батерия. Гаранция 8 г. 192 хил. Ресурс 20 години. Ако дефектира клетка или модул някога си (шанс едно на няколко хиляди, Tesla под 0.1%), се с
12:36 04.06.2026