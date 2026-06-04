Новини
Авто »
Силвър Стар предлага над 50 употребявани Mercedes-а с гаранция

Силвър Стар предлага над 50 употребявани Mercedes-а с гаранция

4 Юни, 2026 10:00 2 359 5

  • силвър стар-
  • mercedes-benz-
  • употребявани автомобили-
  • гаранция

Ексклузивните ценови оферти и преференциални финансови условия ще бъдат активни единствено по време на трите изложбени дни

Силвър Стар предлага над 50 употребявани Mercedes-а с гаранция - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

София се подготвя за едно истинско автомобилно изкушение, което обещава да развълнува почитателите на премиум машините у нас. Официалният дилър на марката, Силвър Стар, отваря вратите на своя комплекс за уникалното изложение Mercedes-Benz Certified Expo. Феновете на германското инженерство ще имат редкия шанс да се докоснат до над 50 внимателно подбрани употребявани автомобила. Всички те носят престижния сертификат за безупречен произход и техническо състояние, отговарящо на най-строгите глобални изисквания на бранда с трилъчата звезда.

Организаторите са замислили събитието като истински семеен празник, в който покупката на кола се превръща в незабравимо изживяване. Уикенд програмата е наситена с изненади, а кулминацията ще бъде в събота следобед. Тогава, точно в 17:00 часа, стартира специално Garden DJ Party. Гостите ще могат да релаксират под звуците на хубава музика на открито, с чаша освежаваща напитка в ръка. Разбира се, ще има и традиционната томбола с атрактивни награди за късметлиите.

Експозицията обещава да задоволи всеки вкус, събирайки на едно място най-доброто от моделната гама на Mercedes-Benz. На разположение на купувачите ще бъдат бруталните и шумни AMG модификации, технологичните електрически возила от ново поколение, както и абсолютни икони като суперспортиста GT и легендарния високопроходим G-Class. Голямата новина за сериозните купувачи е, че за всеки от експонатите ще важат ексклузивни ценови оферти и преференциални финансови условия, които ще бъдат активни единствено по време на трите изложбени дни.

Домакин на премиерното Mercedes-Benz Certified Expo е модерният център на Силвър Стар София, намиращ се на добре познатия адрес ул. „Челопешко шосе“ 52. Маратонът за ловци на качествени автомобили стартира в петък, 5 юни, от 14:00 до 20:00 часа. В събота вратите ще бъдат отворени през целия ден – от 10:00 сутринта чак до 21:00 вечерта, а финалният спринт е в неделя, 7 юни, когато изложението ще посреща посетители от 10:00 до 14:00 часа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вергил

    8 1 Отговор
    употребявани Mercedes-а с гаранция - демек още съвсем в началото хората, които са се прецакали да ги купят, са се усетили какви боклуци са и са ги върнали. Сега се очакват следващите балами да ги вземат и да хапнат дръвчето.
    Мерцедеса е кола за комплексари и лузъри.

    Коментиран от #2, #3

    10:05 04.06.2026

  • 2 видиш

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вергил":

    а ти ушким не лузера ,какво караш, колело нали но не си лузер

    10:21 04.06.2026

  • 3 Няма такова "да върнеш кола"

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вергил":

    Купуваш на лизинг. Всъщност банката купува колата и ти я дава да я караш срещу първоначална вноска и месечни вноски. Дилърът си е прибрал парите и се грижи само за следпродажбеното гаранционно обслужване. През няколко години се отганизират такива маркетингови мероприятия, на които банките предлагат отпадналите от лизинг автомобили пак чрез дилъра.

    Редно е д попитаме кой е ловецът и кой е плячката?

    10:24 04.06.2026

  • 4 Няма

    2 0 Отговор
    кой да ги купи. И БАНГАРАНГА да играят, никой няма да им върже.

    10:27 04.06.2026

  • 5 тъй шъй

    4 0 Отговор
    Честито на печелившите, губещи. Имаше класация, че в Европа най-рано се разделят хората с МБ- 1-2 години и разбират каква прескъпа ширпотреба са придобили. Трябва да се изучава от психолози и психиатри зомбирането на българина към тази марка и какви празноти запълва. Даже в Албания имаш смисъл да използват онези стари танкове-123 и 124. но нашенецът и нашенката какво им стана-чипът ще да е. Сега пак някой ще разкаже баналната приказка за гроздето, възможно ли е да има толкова ограничени хора.

    10:28 04.06.2026