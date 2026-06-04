Силвър Стар предлага над 50 употребявани Mercedes-а с гаранция

София се подготвя за едно истинско автомобилно изкушение, което обещава да развълнува почитателите на премиум машините у нас. Официалният дилър на марката, Силвър Стар, отваря вратите на своя комплекс за уникалното изложение Mercedes-Benz Certified Expo. Феновете на германското инженерство ще имат редкия шанс да се докоснат до над 50 внимателно подбрани употребявани автомобила. Всички те носят престижния сертификат за безупречен произход и техническо състояние, отговарящо на най-строгите глобални изисквания на бранда с трилъчата звезда.
Организаторите са замислили събитието като истински семеен празник, в който покупката на кола се превръща в незабравимо изживяване. Уикенд програмата е наситена с изненади, а кулминацията ще бъде в събота следобед. Тогава, точно в 17:00 часа, стартира специално Garden DJ Party. Гостите ще могат да релаксират под звуците на хубава музика на открито, с чаша освежаваща напитка в ръка. Разбира се, ще има и традиционната томбола с атрактивни награди за късметлиите.
Експозицията обещава да задоволи всеки вкус, събирайки на едно място най-доброто от моделната гама на Mercedes-Benz. На разположение на купувачите ще бъдат бруталните и шумни AMG модификации, технологичните електрически возила от ново поколение, както и абсолютни икони като суперспортиста GT и легендарния високопроходим G-Class. Голямата новина за сериозните купувачи е, че за всеки от експонатите ще важат ексклузивни ценови оферти и преференциални финансови условия, които ще бъдат активни единствено по време на трите изложбени дни.
Домакин на премиерното Mercedes-Benz Certified Expo е модерният център на Силвър Стар София, намиращ се на добре познатия адрес ул. „Челопешко шосе“ 52. Маратонът за ловци на качествени автомобили стартира в петък, 5 юни, от 14:00 до 20:00 часа. В събота вратите ще бъдат отворени през целия ден – от 10:00 сутринта чак до 21:00 вечерта, а финалният спринт е в неделя, 7 юни, когато изложението ще посреща посетители от 10:00 до 14:00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вергил
Мерцедеса е кола за комплексари и лузъри.
Коментиран от #2, #3
10:05 04.06.2026
2 видиш
До коментар #1 от "Вергил":а ти ушким не лузера ,какво караш, колело нали но не си лузер
10:21 04.06.2026
3 Няма такова "да върнеш кола"
До коментар #1 от "Вергил":Купуваш на лизинг. Всъщност банката купува колата и ти я дава да я караш срещу първоначална вноска и месечни вноски. Дилърът си е прибрал парите и се грижи само за следпродажбеното гаранционно обслужване. През няколко години се отганизират такива маркетингови мероприятия, на които банките предлагат отпадналите от лизинг автомобили пак чрез дилъра.
Редно е д попитаме кой е ловецът и кой е плячката?
10:24 04.06.2026
4 Няма
10:27 04.06.2026
5 тъй шъй
10:28 04.06.2026