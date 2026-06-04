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Ето го новото Audi Q7

Ето го новото Audi Q7

4 Юни, 2026 11:00 1 224 6

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Новата генерация ще запази рафинираните бензинови турбомотори с работен обем от 2.0, 3.0 и внушителните 4.0 литра, както и традиционния 3,0-литров дизелов агрегат

Ето го новото Audi Q7 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германската премиум марка от Инголщад се подготвя за мащабна офанзива, а дългоочакваното трето поколение на емблематичния SUV е напът да пренареди картите в луксозния сегмент. Макар официалният дебют на новото Audi Q7 да е насрочен за втората половина на настоящата година, испанските колеги от автомобилния портал Cochespias успяха да взривят интернет пространството, публикувайки ексклузивни шпионски кадри, които разкриват визията на семейния флагман в пълния му блясък. Външният вид на модела е претърпял пълна метаморфоза, залагайки на далеч по-елегантни и плавни линии на силуета, които визуално го доближават до по-малкия му събрат Audi Q5. Предната част изглежда агресивно и технологично благодарение на масивната, силно разширена радиаторна решетка и модерната двуетажна конфигурация на оптичните елементи, докато в задната част се откроява светлинен подпис с непрекъсната диодна лента, свързваща стоповете.

Ето го новото Audi Q7

Интериорните дизайнери също са се постарали, превръщайки пътническия салон в истински дигитален оазис, където луксът и високите технологии вървят ръка за ръка. Водачът ще си взаимодейства с футуристичен четирилъчев волан, а централното арматурно табло е буквално окупирано от три огромни дисплея, като за първи път е помислено и за спътника на предната седалка, който получава собствен индивидуален екран. Пространството между предните кресла е доминирано от масивна, висока централна конзола, която създава усещане за уединение и ергономичност. Добрата новина за големите фамилии е, че германците запазват изпитаната и изключително практична конфигурация на купето, като всъдеходът отново ще може да бъде поръчан във версии с 6 или 7 места.

Ето го новото Audi Q7

Под ламарините на новото Audi Q7 2027 се крие архитектурната модулна платформа RPS, която автомобилът ще споделя с най-новата генерация на Audi Q5 и бизнес лимузината Audi A6. Макар че размерите на каросерията са леко нараснали в полза на вътрешния комфорт, инженерите са внимавали да не прекрачат определени граници, тъй като в най-близко бъдеще предстои премиерата на още по-величествен и мощен флагман под наименованието Audi Q9. По отношение на задвижването, почитателите на класическия ДВГ могат да си отдъхнат, тъй като гамата ще запази рафинираните бензинови турбомотори с работен обем от 2.0, 3.0 и внушителните 4.0 литра, както и традиционния 3,0-литров дизелов агрегат. Всички конвенционални мотори ще бъдат електрифицирани с 48-волтова mild-hybrid технология за по-висока ефективност, като успоредно с тях ще се предлага и екологична plug-in хибридна модификация с голям пробег изцяло на ток. За сигурното и безкомпромисно пътно поведение при всякакви метеорологични условия ще се грижат стандартно внедрената 8-степенна автоматична трансмисия и легендарното перманентно задвижване на четирите колела Quattro.

Ето го новото Audi Q7


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