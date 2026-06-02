Дуейн Джонсън-Скалата пусна първата си линия луксозни парфюми (ВИДЕО)

Дуейн Джонсън разширява бизнес империята си с навлизане на пазара на луксозни аромати. Холивудската звезда и бивш професионален кечист представи нова линия парфюми под своята марка Papatui, като позиционира продуктите като премиум предложение на достъпна цена.

Новата колекция включва три аромата, създадени в сътрудничество с едни от най-утвърдените имена в световната парфюмерия – Франк Фьолкл, известен с работата си по емблематичния Santal 33 на Le Labo, и Жером Епинет, създавал аромати за марки като Byredo и Sol de Janeiro.

В официално изявление Скалата подчерта, че целта му е била да предложи продукт, който да носи усещане за лукс, без да бъде недостъпен за масовия потребител. По думите му ароматът е важна част от личното присъствие и самочувствието на всеки човек, поради което разработката на колекцията е преминала през продължителен процес на усъвършенстване.

Създаването на серията е отнело близо две години, като през този период са били разработени и тествани над 170 различни варианта. Крайният резултат включва аромата P-01 – композиция с дървесни и кожени акценти, съчетаваща бергамот, кардамон и свежи ябълкови нотки. Второто предложение, P-21, е вдъхновено от богатия характер на бърбъна и комбинира акорди на зрели горски плодове, ванилия и бреза. Третият аромат – P-07 – е изграден около топли кехлибарени нотки с бергамот, пачули и ветивер.

Според Дуейн Джонсън и трите композиции са създадени така, че да бъдат модерни, дълготрайни и подходящи за ежедневна употреба. Макар линията да е насочена основно към мъжката аудитория, ароматите са разработени като унисекс продукти и могат да бъдат използвани независимо от пола.

Парфюмите се предлагат на цена от 40 долара за флакон, което ги позиционира значително под ценовите нива на много луксозни марки. Компанията предлага и комплект с миниатюрни версии на трите аромата за потребители, които желаят да ги изпробват преди покупка.

Новото начинание идва на фона на бързото разрастване на Papatui. Марката беше създадена през 2024 година и първоначално се фокусира върху продукти за грижа за кожата, косата и личната хигиена. За кратко време тя се превърна в една от най-успешните мъжки козметични марки в търговската мрежа Target в Съединените щати.