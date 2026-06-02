Румен Радев: Възстановяването на мира в региона на Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа

Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, която е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и особено от ръста на цените на енергийните ресурси, вследствие на военните действия в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менаса, който е на посещение в България.
Радев посочи по време на срещата, че България следи с тревога ескалацията на военните действия в различни зони на Близкия изток и подчерта, че дипломацията няма алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение.
Министър Менаса подчерта от своя страна, че преустановяването на военните действия и възстановяването на суверенитета на Ливан върху цялата територия на страната е основният приоритет за ливанското правителство. Той изрази и очакването на Ливан за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на ООН в Ливан - UNIFIL.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 тъй ли...
Това какво решава? Много ясно, че мирът ще укрепи стабилността. Трябваше ли да се харчи един милион € за тази среща, за да се каже нещо, което е ясно за всички?
Кажете как ще стигнете до примирие? Другото са лакардии.
До коментар #7 от "Фaтки":Или пък са му дали това име, че ще намъкне още украинци докато станат мнозинство.
До коментар #9 от "Отстрани":Царо опрости 700 млн долара на Ирак.
13 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
17 Корнелия Нинова - Непокорна България
До коментар #5 от "Румен Георгиев Радев":Радев удари пенсионерите.
А назначава ударно свои приближени пенсионери на хиляди евро заплата. В Министерски съвет е назначен като директор на протокола Иван Димитров…на 80 годишна възраст (р.1946). Пенсионер още от Държавна сигурност! По министерства и кабинети е същото. Радев, Стоянов...все са пенсионери от години. За техните хора тройно и четворно, а на пенсионерите орязват и мизерните 7%, които им се полагат по закон. Такъв наглец не е управлявал държавата. Радев ,ще приключиш много,много лошо.
Радев, кажи защо назначи Иван Димитров!?
Ако ще махат пенсионерите от министерства и администрации, да даде личен пример и да почне с Министерски съвет.
и няколко заучени фрази.
До коментар #18 от "Минчо":Кой си ти да казваш дали Земята е пренаселена или не? За някакъв преброител ли се имаш? На Земята има място за всички души, дори и за неродените.
До коментар #1 от "честен ционист":Брадчедите от Синедриона го заплашиха Пилота с убийство ,също като Орешарски и Жан Виденов
Господин Менаса е на 73 години, бивш летец и командир на военновъздушната база в Бейрут. Понастоящем е военен министър и търси помощ в борбата срещу Хизбула. Разчита на ООН и UNIFIL. UNIFIL пък доказаха, че на тях не може да се разчита. Българи няма да отидат на мисия в Бейрут. Единствената реална сила срещу Хизбула е армията на Израел.
До коментар #7 от "Фaтки":Не те слуша главата
