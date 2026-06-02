Румен Радев: Възстановяването на мира в региона на Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа

2 Юни, 2026 18:50 550 28

  • румен радев-
  • близък изток-
  • ливан

Българският премиер проведе среща с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менаса

Снимка: Правителствена информационна служба
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, която е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и особено от ръста на цените на енергийните ресурси, вследствие на военните действия в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менаса, който е на посещение в България.

Радев посочи по време на срещата, че България следи с тревога ескалацията на военните действия в различни зони на Близкия изток и подчерта, че дипломацията няма алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение.

Министър Менаса подчерта от своя страна, че преустановяването на военните действия и възстановяването на суверенитета на Ливан върху цялата територия на страната е основният приоритет за ливанското правителство. Той изрази и очакването на Ливан за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на ООН в Ливан - UNIFIL.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 4 Отговор
    Защо удължи престоя на Херкулесите на Терминал 2 като си за мир, бре Льотчик?

    Коментиран от #26

    18:51 02.06.2026

  • 2 Гост

    8 5 Отговор
    Взема от пенсионерите да има за Украйна.

    18:52 02.06.2026

  • 3 Аз съм веган

    7 4 Отговор
    От когато махна брадавицата е станал много мъдър

    18:52 02.06.2026

  • 4 Позивна Моше

    3 2 Отговор
    Мишел Менеса ако му знаеше позивната как е на Радев въобще нямаше да да го стиска по кокалчетата.

    18:53 02.06.2026

  • 5 Румен Георгиев Радев

    5 2 Отговор
    Лидерът на извън парламентарната опозиция, бивш зам.председател на парламента ,и председател на МЕЧ за който гласуваха 105 хиляди Български граждани на миналите избори Радостин Василев с обръщение към Българския народ. В 35 минутно видео разкрива "измамата Радев" както нарича ПБ с факти и документи и най вече бившият министър на енергетиката Росен Христов от служебното правителство на Радев който през януари беше задържан от прокуратурата за 72 часа за ощетяващия Българския народ договор "Боташ" и който вчера беше назначен от премиера Радев за шеф на ДКК и ще разпределя милиарди народни пари. Фактите които Радостин Василев разкри са изумителни..

    Коментиран от #17

    18:54 02.06.2026

  • 6 Гост

    9 3 Отговор
    Вместо да бори инфлацията ходи по екскурзии и ще вдига тока отгоре на всичко.

    18:54 02.06.2026

  • 7 Фaтки

    3 8 Отговор
    Авиационната позивна на Румен Радев от времето му като военен пилот е „Мойсей“.Как се ражда позивната?Произход: Тя му е дадена от американски военни авиатори по време на обучението му в САЩ (във Военновъздушния колеж „Максуел“ в Алабама).Причина: Американските инструктори и колеги го наричат така след серия от симулирани въздушни боеве. Те отбелязват, че тактиката и лидерските му умения са толкова силни, че успява да преведе и измъкне хората си и от най-заплетените и невъзможни ситуации във въздуха — точно както библейският Мойсей води своя народ.

    Коментиран от #11, #28

    18:56 02.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отстрани

    0 4 Отговор
    България винаги преди е подържала близки отношения и с Ливан и с Палестина, а и с Иран и Ирак също. Браво на Радев, че отново гледа в тази посока и засилва контактите в региона.

    Коментиран от #12

    18:59 02.06.2026

  • 10 тъй ли...

    2 0 Отговор
    Като почнат с тези дежурни фрази....
    Това какво решава? Много ясно, че мирът ще укрепи стабилността. Трябваше ли да се харчи един милион € за тази среща, за да се каже нещо, което е ясно за всички?
    Кажете как ще стигнете до примирие? Другото са лакардии.

    18:59 02.06.2026

  • 11 Позивна Моше

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фaтки":

    Или пък са му дали това име, че ще намъкне още украинци докато станат мнозинство.

    19:00 02.06.2026

  • 12 Прав си

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Отстрани":

    Царо опрости 700 млн долара на Ирак.

    19:00 02.06.2026

  • 13 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    6 1 Отговор
    БОЖЕ, КОЛКО € "ум€н" р"ум€н"!!!!!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    19:01 02.06.2026

  • 14 Е , нееее

    5 0 Отговор
    Дъжд от клишета , хората се давят вече от тях !

    19:06 02.06.2026

  • 15 Горски

    2 2 Отговор
    Докато Израел съществува мир няма да има. Безспорен факт е, че без огромната американска подкрепа през годините израел отдавна нямаше да го има на картата. Всички мечти на евреите за велик израел ще се срутят веднага щом помощта от обора спре, а този момент е близо. Лошото е, че самите араби не са единни, ако бяха обединени и по-смели евреите и кравите нямаше да си позволяват такива неща в близкия Изток.

    19:06 02.06.2026

  • 16 Радев?

    3 0 Отговор
    Каква мисия на ООН( създадено от лондонсити) искаш да се подновява?

    19:07 02.06.2026

  • 17 Корнелия Нинова - Непокорна България

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Георгиев Радев":

    Радев удари пенсионерите.
    А назначава ударно свои приближени пенсионери на хиляди евро заплата. В Министерски съвет е назначен като директор на протокола Иван Димитров…на 80 годишна възраст (р.1946). Пенсионер още от Държавна сигурност! По министерства и кабинети е същото. Радев, Стоянов...все са пенсионери от години. За техните хора тройно и четворно, а на пенсионерите орязват и мизерните 7%, които им се полагат по закон. Такъв наглец не е управлявал държавата. Радев ,ще приключиш много,много лошо.
    Радев, кажи защо назначи Иван Димитров!?
    Ако ще махат пенсионерите от министерства и администрации, да даде личен пример и да почне с Министерски съвет.

    19:07 02.06.2026

  • 18 Минчо

    2 2 Отговор
    Слушаме едни и същи кухи изречения лишени от смисъл.Света е пред прага на голяма война за редуциране на населението.Планетата има капацитет.Опасно замърсена е от химия.Населението е все по-болно но се размножава без контрол.В някои райони на света и религии това се случва в геометрична прогресия което е ужасно.Лошото е,че при война те ще оцелеят,а ще загине елитната част от мислещите и образованите хора.

    Коментиран от #22

    19:08 02.06.2026

  • 19 Освен да смучат пари ООН

    2 0 Отговор
    Друго не правят..Те са лондонсити.. Сега реват щото САЩ и Китай спряха плащанията!

    19:08 02.06.2026

  • 20 Грийн сок

    4 0 Отговор
    РР има 100-200 думи в речника си.
    и няколко заучени фрази.

    19:09 02.06.2026

  • 21 Държавата на баламурниците

    5 0 Отговор
    Ей ама умничко ни е чорапчето като натовско генералче

    19:11 02.06.2026

  • 22 Точка Омега Последни Времена

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Минчо":

    Кой си ти да казваш дали Земята е пренаселена или не? За някакъв преброител ли се имаш? На Земята има място за всички души, дори и за неродените.

    19:11 02.06.2026

  • 23 С уважение

    5 0 Отговор
    към Мишел Менаса и годините му , човекът го гледа открито и с добронамереност , а Радев равнодушен , с поглед на следовател от соца !

    19:12 02.06.2026

  • 24 Без име

    4 0 Отговор
    Радев, днес мвр министърът поздрави кърджалийци с празника на Ботев. Помен е, некадърници, ПОМЕН! Не е празник.

    19:13 02.06.2026

  • 25 Пак

    4 0 Отговор
    безмислено бълбукане. Тоя изобщо не излиза от образ

    19:15 02.06.2026

  • 26 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Брадчедите от Синедриона го заплашиха Пилота с убийство ,също като Орешарски и Жан Виденов

    19:18 02.06.2026

  • 27 Водата е мокра, ледът е студен

    0 1 Отговор
    Това ли е била темата на разговора им? Не, разбира се. Но Мунчо говори само за това.

    Господин Менаса е на 73 години, бивш летец и командир на военновъздушната база в Бейрут. Понастоящем е военен министър и търси помощ в борбата срещу Хизбула. Разчита на ООН и UNIFIL. UNIFIL пък доказаха, че на тях не може да се разчита. Българи няма да отидат на мисия в Бейрут. Единствената реална сила срещу Хизбула е армията на Израел.

    19:22 02.06.2026

  • 28 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фaтки":

    Не те слуша главата

    19:23 02.06.2026

