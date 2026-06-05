BMW M3 CS Touring посреща феновете на BMW & MINI EXPO 2026 в София

От 4 до 7 юни Интер Експо Център се превръща в най-горещата точка за феновете на високите скорости с провеждането на традиционното търговско изложение BMW & MINI EXPO. В зала 4 и на външния паркинг на комплекса баварският концерн е разгърнал мащабна експозиция от близо 120 нови и сертифицирани употребявани автомобили, както и мотоциклети от гамата на BMW Motorrad.

Абсолютният крал на изложението тази година безспорно е първото по рода си BMW M3 CS Туринг. Тази машина съчетава брутални състезателни технологии с практичността на петвратата каросерия. Под капака ръмжи редови шестцилиндров звяр с мощност от 550 конски сили. Благодарение на интелигентното задвижване на четирите колела M xDrive и светкавичната осемстепенна трансмисия M Steptronic, това комби ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 3.5 секунди.

За тези, които искат да дадат индивидуален почерк на своите баварци, са изложени и специални експонати, демонстриращи възможностите на оригиналните тунинг компоненти от гамата BMW M Performance, придружени от най-новите lifestyle колекции и аксесоари.

Изложението е отворено за посетители всеки ден от 10:00 до 19:30 часа, а достъпът до залите е напълно безплатен.