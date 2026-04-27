Audi обнови най-продавания си електромобил

Audi се опитва да намери деликатен баланс в прехода си от настоящия си дизайнерски език към „аналоговото“ бъдеще, изпълнено с бутони, което Concept C ни подсказа. По-рано днес, компанията от Инголщат официално представи подробности за обновеното Audi Q4 e-tron – модел, който от 2021 година насам е най-продаваният електромобил на марката. Докато екстериорът получава само незначителни козметични промени в осветлението, актуализацията въвежда значителна ефективност на задвижващия агрегат и спорна промяна в интериора, която удвоява стъклото за сметка на физическите превключватели.

Актуализацията на интериора приближава Q4 към естетиката на „Grand Sphere“, но може да породи противоречиви реакции сред дългогодишните фенове. Audi е премахнала специалния физически панел за климатичен контрол, прехвърляйки тези функции в нов 12,8-инчов централен сензорен екран. Към този основен дисплей сега се добавя 11,9-инчов цифров приборен панел в единен, извит корпус. Освен това Audi въвежда 12-инчов дисплей за пътника като опция, която е първа в сегмента – най-големият от този вид, монтиран някога в Audi – позволяващ на пътника да управлява навигацията или да стриймва медии, без да разсейва водача.

Технически Q4 e-tron се превръща в много по-гъвкаво средство благодарение на въвеждането на функциите Vehicle-to-Load (V2L) и Vehicle-to-Home (V2H). Домашната контактна кутия в багажника вече осигурява мощност от 2,3 kW, достатъчна за захранване на всичко от лаптопи до кафемашини. За по-интензивни нужди опционален външен адаптер за порта за зареждане може да извлича до 3,6 kW, което по същество превръща кросоувъра в мобилен генератор. На избрани пазари Q4 ще поддържа и V2H интеграция, което позволява на 82-kWh батерията на автомобила да действа като резервен източник на енергия за цял дом по време на прекъсване на електрозахранването.

Производителността и ефективността също са претърпели значително подобрение. Благодарение на нов, по-ефективен заден мотор и компоненти на трансмисията с ниско триене, пробегът по WLTP се е увеличил с до 32 километра. В най-аеродинамичната си конфигурация Sportback, Q4 вече може да се похвали с максимален пробег от 592 километра. Скоростта на зареждане също е нараснала до 185 kW, което позволява зареждане от 10% до 80% за около 27 минути, или добавяне на приблизително 180 километра пробег за десет минути.

Европейските поръчки за обновения Q4 e-tron се очаква да започнат през май, като първите бройки за клиенти се очаква да пристигнат в шоурумите до август. Макар премахването на физическите бутони да изглежда като крачка назад за онези, които очакват ерата на интериорния дизайн „Concept C“, добавянето на двупосочно зареждане позиционира Q4 като един от най-практичните електромобили за „лайфстайл“ в компактния премиум сегмент.