Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Audi обнови най-продавания си електромобил

Audi обнови най-продавания си електромобил

27 Април, 2026 12:51 888 3

Физическите бутони се завръщат

Audi обнови най-продавания си електромобил - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi се опитва да намери деликатен баланс в прехода си от настоящия си дизайнерски език към „аналоговото“ бъдеще, изпълнено с бутони, което Concept C ни подсказа. По-рано днес, компанията от Инголщат официално представи подробности за обновеното Audi Q4 e-tron – модел, който от 2021 година насам е най-продаваният електромобил на марката. Докато екстериорът получава само незначителни козметични промени в осветлението, актуализацията въвежда значителна ефективност на задвижващия агрегат и спорна промяна в интериора, която удвоява стъклото за сметка на физическите превключватели.

Audi обнови най-продавания си електромобил

Актуализацията на интериора приближава Q4 към естетиката на „Grand Sphere“, но може да породи противоречиви реакции сред дългогодишните фенове. Audi е премахнала специалния физически панел за климатичен контрол, прехвърляйки тези функции в нов 12,8-инчов централен сензорен екран. Към този основен дисплей сега се добавя 11,9-инчов цифров приборен панел в единен, извит корпус. Освен това Audi въвежда 12-инчов дисплей за пътника като опция, която е първа в сегмента – най-големият от този вид, монтиран някога в Audi – позволяващ на пътника да управлява навигацията или да стриймва медии, без да разсейва водача.

Audi обнови най-продавания си електромобил

Технически Q4 e-tron се превръща в много по-гъвкаво средство благодарение на въвеждането на функциите Vehicle-to-Load (V2L) и Vehicle-to-Home (V2H). Домашната контактна кутия в багажника вече осигурява мощност от 2,3 kW, достатъчна за захранване на всичко от лаптопи до кафемашини. За по-интензивни нужди опционален външен адаптер за порта за зареждане може да извлича до 3,6 kW, което по същество превръща кросоувъра в мобилен генератор. На избрани пазари Q4 ще поддържа и V2H интеграция, което позволява на 82-kWh батерията на автомобила да действа като резервен източник на енергия за цял дом по време на прекъсване на електрозахранването.

Audi обнови най-продавания си електромобил

Производителността и ефективността също са претърпели значително подобрение. Благодарение на нов, по-ефективен заден мотор и компоненти на трансмисията с ниско триене, пробегът по WLTP се е увеличил с до 32 километра. В най-аеродинамичната си конфигурация Sportback, Q4 вече може да се похвали с максимален пробег от 592 километра. Скоростта на зареждане също е нараснала до 185 kW, което позволява зареждане от 10% до 80% за около 27 минути, или добавяне на приблизително 180 километра пробег за десет минути.

Audi обнови най-продавания си електромобил

Европейските поръчки за обновения Q4 e-tron се очаква да започнат през май, като първите бройки за клиенти се очаква да пристигнат в шоурумите до август. Макар премахването на физическите бутони да изглежда като крачка назад за онези, които очакват ерата на интериорния дизайн „Concept C“, добавянето на двупосочно зареждане позиционира Q4 като един от най-практичните електромобили за „лайфстайл“ в компактния премиум сегмент.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излагат се

    4 1 Отговор
    "Скоростта на зареждане също е нараснала до 185 kW, което позволява зареждане от 10% до 80% за около 27 минути"

    Това е подигравка с клиентите. Тесла модел 3 от 2017 година се зарежда с 250 kW, а китайците Днес, включително при моделите си от 20 000 евро вече зареждат с над 1000 киловата за 5 минути, а до края на годината за 3 минути и 44 секунди.

    Коментиран от #2, #3

    13:24 27.04.2026

  • 2 А после ще обясняват

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Излагат се":

    Как няма търсене за електромобили и затова се отказват да ги продават. Как ще си произвеждат ДВГ, защото техните клиенти "това търсят"

    14:15 27.04.2026

  • 3 СЗО

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Излагат се":

    Това е защото собствениците на Ауди като пътуват, не бързат.

    14:18 27.04.2026