Ще има и супернаточено Audi SQ9

14 Май, 2026 13:20 1 417 3

Луксозният всъдеход иска да детронира кралете в SUV сегмента

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Преди два дни ви информирахме, че Audi се готви значително да разшири гамата си от кросоувъри, като представи и нов флагман - моделът Q9. Сега, германският гигант е напът да взриви пазара на луксозни всъдеходи с нов, монументален флагман. Официалното потвърждение за амбициите на марката дойде по най-категоричния начин – чрез регистрацията на търговското име SQ9 в Световната организация за интелектуална собственост в Мадрид. Това не е просто поредният номер в каталога, а заявка за създаването на „чудовище“, което ще съчетава аристократичния лукс на спряната от производство лимузина A8 с бруталната мощ на спортното подразделение на бранда.

Така Q7 вече няма да бъде най-големият в семейството! Новият модел Q9 ще бъде значително по-дълъг и просторен, предлагайки три пълноценни реда седалки, обвити в най-фината кожа и технологии. Макар основният прицел на модела да е американският пазар, където „размерът има значение“, появата му в Европа ще бъде истинско събитие за ценителите на високите скорости. Премиерата е насрочена за края на 2026 година, като автомобилът ще дебютира като моделна година 2027.

Интересното е, че под капака на SQ9 се очаква да тупти хибридно или бензиново „сърце“ с умопомрачителни характеристики, които да поставят на място конкуренти от ранга на BMW X7 Alpina, Mercedes-AMG GLS 63 и Cadillac Escalade-V. Audi не просто влиза в тази ниша, те искат да я доминират. Технологичната платформа на новия флагман е толкова обещаваща, че дори братовчедите от Porsche планират да я използват за своя бъдещ триредов кросоувър – доказателство, че Инголщат са открили „магическата формула“ за баланс между комфорт и динамика.

Със старта на SQ9, Audi на практика завършва своята „наточена“ линия, затваряйки цикъла между SQ5 и RSQ8. Това ще бъде автомобил за хората, които не искат да избират между престижа на представителния седан и проходимостта на SUV модела. Изглежда, че ерата на огромните, свръхмощни крайцери далеч не е приключила, а Audi тепърва ще показва на какво е способна, когато реши да създаде най-голямото и мощно превозно средство от арсенала си.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0
    Този Параход за шосетата определено ще гони 5.5 метра❗
    А и дали ще се побере в теглото за категория "В"🤔

    13:27 14.05.2026

  • 2 Искам да знам

    2 0
    Особено дали от конкурентите като кадилак ескалейда е по-добре за разлика от европейските СУВ?

    14:32 14.05.2026

  • 3 Антон

    3 1
    Това, коети ни показват като интерир м иизглежда много противорвчиво. Някак си се опитват да изглежда модерно, но дали материалите ще са качествени. В едно ревю казваха че покритието изглежда като карбон, но е направено от рециклирани материали. Гърба на седалките е от черна пластмаса. Отново има икономия от бутони , но за сметка на това екрани на богато. Икономисали са дори от щора на стъкления таван. Можел да се затъмнява с копче. Струята на духалките се насочва не механично, просто я хващаш и я преместваш в посоката в която да духа. А трябва да влезеш в менюто и посредством тъч скрина да я местиш.
    Ако искат да пуснат ултра мега супер дупер ес кю9. Засега повечето коментари в нета са негативни.

    15:18 14.05.2026