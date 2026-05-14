Ще има и супернаточено Audi SQ9

Преди два дни ви информирахме, че Audi се готви значително да разшири гамата си от кросоувъри, като представи и нов флагман - моделът Q9. Сега, германският гигант е напът да взриви пазара на луксозни всъдеходи с нов, монументален флагман. Официалното потвърждение за амбициите на марката дойде по най-категоричния начин – чрез регистрацията на търговското име SQ9 в Световната организация за интелектуална собственост в Мадрид. Това не е просто поредният номер в каталога, а заявка за създаването на „чудовище“, което ще съчетава аристократичния лукс на спряната от производство лимузина A8 с бруталната мощ на спортното подразделение на бранда.

Така Q7 вече няма да бъде най-големият в семейството! Новият модел Q9 ще бъде значително по-дълъг и просторен, предлагайки три пълноценни реда седалки, обвити в най-фината кожа и технологии. Макар основният прицел на модела да е американският пазар, където „размерът има значение“, появата му в Европа ще бъде истинско събитие за ценителите на високите скорости. Премиерата е насрочена за края на 2026 година, като автомобилът ще дебютира като моделна година 2027.

Интересното е, че под капака на SQ9 се очаква да тупти хибридно или бензиново „сърце“ с умопомрачителни характеристики, които да поставят на място конкуренти от ранга на BMW X7 Alpina, Mercedes-AMG GLS 63 и Cadillac Escalade-V. Audi не просто влиза в тази ниша, те искат да я доминират. Технологичната платформа на новия флагман е толкова обещаваща, че дори братовчедите от Porsche планират да я използват за своя бъдещ триредов кросоувър – доказателство, че Инголщат са открили „магическата формула“ за баланс между комфорт и динамика.

Със старта на SQ9, Audi на практика завършва своята „наточена“ линия, затваряйки цикъла между SQ5 и RSQ8. Това ще бъде автомобил за хората, които не искат да избират между престижа на представителния седан и проходимостта на SUV модела. Изглежда, че ерата на огромните, свръхмощни крайцери далеч не е приключила, а Audi тепърва ще показва на какво е способна, когато реши да създаде най-голямото и мощно превозно средство от арсенала си.