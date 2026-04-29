Xiaomi YU7 GT прави опит за преврат в сегмента на супер-кросоувърите

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

На автомобилното изложение в Пекин, технологичният колос Xiaomi реши да свали ръкавиците и да покаже зъби с новия YU7 GT. Това не е просто поредният електрически SUV – това е дързък опит за преврат в сегмента на супер-кросоувърите, където досега властваха марки с вековна история. И макар физическото присъствие на колата да е запазено за голямата премиера в края на май, техническите детайли вече карат конкуренцията в Щутгарт и Маранело да се изпотява.

Под агресивната външност със златисти карбонови емблеми се крие истинската мощ. Двумоторната конфигурация на YU7 GT генерира умопомрачителните 990 конски сили. Предният електромотор със своите 386 к.с. и задният с гигантските 604 к.с. работят в перфектен синхрон, за да изстрелят този тежък атлет до 100 км/ч за малко над две секунди. Максималната скорост? Закована на 300 км/ч. Но Xiaomi не гонят само сухи цифри на хартия – колата вече е "шлифована" на легендарната писта Нюрбургринг, което е ясен сигнал, че управлението ще бъде прецизно като хирургически скалпел.

Инженерният пакет е впечатляващ: въздушно окачване, интелигентно векторно разпределение на въртящия момент и опционални карбоново-керамични спирачки Brembo, скрити зад масивни 22-инчови джанти. Резултатът е машина, която предлага комфорта на семеен автомобил през седмицата и динамиката на пистов болид през уикенда. С очаквана цена около 70 000 долара, YU7 GT предлага технология, за която традиционните производители биха поискали поне двойно повече. Xiaomi не просто влизат в премиум лигата – те влизат, за да я превземат.

Въпреки бруталната си мощност от 990 конски сили, Xiaomi YU7 GT не прави компромис с практичността, когато става въпрос за дълги пътувания. Ето и официалните данни за автономния пробег:

Максимален пробег (CLTC): до 705 км с едно зареждане.

Батерия: Моделът е оборудван с върховата 101.7 kWh NMC батерия от CATL (Qilin), която е оптимизирана за висока производителност и бърз трансфер на енергия.

Важно уточнение: Стойността от 705 км е измерена по китайския стандарт CLTC, който е известен с това, че е по-оптимистичен. Ако трябва да го преизчислим по по-реалистичния европейски стандарт WLTP, автономността ще бъде около 550 – 580 км.

За сравнение, базовата версия на YU7 (със задно предаване и по-малко мощни мотори) достига до рекордните 835 км по CLTC, но при флагмана GT фокусът е изместен към динамиката, което обяснява малко по-ниския, но все пак впечатляващ пробег. Благодарение на 800V архитектурата, зареждането от 10% до 80% отнема едва 12 минути на съвместима станция.

Модел: Xiaomi YU7 GT (2026)

Мощност: 990 к.с. (двумоторна система)

Динамика: 0-100 км/ч за ~2 сек.; Макс. скорост: 300 км/ч.

Начална цена в Китай (прогнозна): около €58 500 – €65 000 (базирано на 450 000 – 500 000 юана).

Очаквана цена за европейския пазар: Обикновено при навлизане в Европа цените се покачват с около 20–30% поради мита, логистика и ДДС. Това означава, че YU7 GT вероятно ще се позиционира в диапазона €75 000 – €85 000.

Статус: Официално обявен в Пекин, пазарен дебют – края на май 2026.