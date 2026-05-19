Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите”

След повече от две десетилетия чакане, Арсенал отново се изкачи на върха на английския футбол. Лондончани официално си осигуриха шампионската титла във Висшата лига, след като Манчестър Сити не успя да победи Борнемут и завърши 1:1 в напрегнат сблъсък от предпоследния кръг на сезона.

На стадион „Виталити“ в Борнемут, „гражданите“ се нуждаеха от задължителна победа, за да запазят шансовете си за златото. Срещата започна с високо темпо, а в 39-ата минута домакините излязоха напред. След светкавична атака по левия фланг, Адриен Труфер асистира на Ели Крупи, който с хладнокръвен удар реализира 13-ия си гол за сезона – 1:0 за Борнемут.

В заключителните минути на двубоя, Дейвид Брукс от Борнемут имаше две отлични възможности да удвои преднината на своя тим. Първо, неговият удар бе отразен от стража Джанлуиджи Донарума, а малко по-късно топката срещна страничната греда.

Когато всичко изглеждаше решено, Манчестър Сити се хвърли в отчаяна атака. В 95-ата минута, след хаос в наказателното поле, Родри стреля, топката се отби в гредата, а Ерлинг Холанд бе на точното място, за да оформи крайното 1:1.

Това равенство остави Манчестър Сити на четири точки зад Арсенал, при оставащ само един кръг до края на шампионата. Така „артилеристите“ официално си гарантираха първата титла от 22 години насам и могат да празнуват заслужено завръщане на трона на английския футбол.