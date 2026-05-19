Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите”

Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите”

19 Май, 2026 23:33 914 5

  • арсенал шампион-
  • висша лига-
  • манчестър сити-
  • борнемут-
  • футболни новини-
  • английски футбол-
  • титла-
  • класиране

Лондонският гранд слага край на 22-годишна суша

Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите” - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от две десетилетия чакане, Арсенал отново се изкачи на върха на английския футбол. Лондончани официално си осигуриха шампионската титла във Висшата лига, след като Манчестър Сити не успя да победи Борнемут и завърши 1:1 в напрегнат сблъсък от предпоследния кръг на сезона.

На стадион „Виталити“ в Борнемут, „гражданите“ се нуждаеха от задължителна победа, за да запазят шансовете си за златото. Срещата започна с високо темпо, а в 39-ата минута домакините излязоха напред. След светкавична атака по левия фланг, Адриен Труфер асистира на Ели Крупи, който с хладнокръвен удар реализира 13-ия си гол за сезона – 1:0 за Борнемут.

Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите”

В заключителните минути на двубоя, Дейвид Брукс от Борнемут имаше две отлични възможности да удвои преднината на своя тим. Първо, неговият удар бе отразен от стража Джанлуиджи Донарума, а малко по-късно топката срещна страничната греда.

Когато всичко изглеждаше решено, Манчестър Сити се хвърли в отчаяна атака. В 95-ата минута, след хаос в наказателното поле, Родри стреля, топката се отби в гредата, а Ерлинг Холанд бе на точното място, за да оформи крайното 1:1.

Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите”

Това равенство остави Манчестър Сити на четири точки зад Арсенал, при оставащ само един кръг до края на шампионата. Така „артилеристите“ официално си гарантираха първата титла от 22 години насам и могат да празнуват заслужено завръщане на трона на английския футбол.

Арсенал е ШАМПИОН на Англия! Борнемут спря претендента Манчестър Сити и короняса „артилеристите”


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буревестников

    5 0 Отговор
    Честито на феновете на "топчиите"!С известни колебания,но заслужено !

    23:36 19.05.2026

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Честита титла,но нито феновете, нито отбора могат да се сравняват с оня Арсенал през 90те Две титли от 1989-а и 1991 г. с Джордж Греъм и двете пияндета Тони Адамс с Пол Мърсън в защитата. Великани.

    00:03 20.05.2026

  • 3 Буревестников

    1 0 Отговор
    Да не забравяме и великия Денис Бергкамп.Сигурно и той празнува.

    00:09 20.05.2026

  • 4 Оууу

    2 0 Отговор
    Йеееее...!

    00:54 20.05.2026

  • 5 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове