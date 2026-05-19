Нова ера или стъпка назад: АвтоВАЗ пуска на пазара товарен ван и 7-местен миниван на ресори и със задно предаване

Руският автомобилен производител АвтоВАЗ реши да изненада пазара, навлизайки в напълно непозната за него територия с премиерата на изцяло новия бранд SKM. Първият представител на тази линия е търговското семейство SKM M7, което се предлага във версии на класически ван и пътнически миниван. Най-интересното в случая е инженерната конфигурация – моделите залагат на класическо задно задвижване и солиден заден мост, окачен на традиционни листови ресори, което ги прави изключително издръжливи на сериозни натоварвания. Под капака и на двете модификации работи 2-литров бензинов атмосферен агрегат с мощност 136 конски сили, куплиран единствено с непретенциозна 5-степенна механична скоростна кутия. Базовата цена на дребно за това работно конче започва от 2,9 милиона рубли (около 35 000 евро).

Въпреки подчертано утилитарния характер на автомобила, списъкът със стандартно оборудване изглежда изненадващо щедър за руските стандарти. Бъдещите собственици ще разполагат с климатик, предни въздушни възглавници, електронна система за контрол на стабилността, дискови спирачки на задната ос, както и асистенти като парктроник и камера за задно виждане. Комфортът се допълва от дигитално инструментално табло, мултифункционален волан, съвременна мултимедия, сензор за светлина, LED дневни светлини, електрически огледала и отопление на предните седалки.

Пътническата версия на минивана е конструирана с мисъл за максимална практичност, като предлага капацитет до седем места (включително шофьора). Салонът се трансформира за броени минути благодарение на напълно подвижния трети ред седалки, а за уюта на пасажерите отзад е внедрена допълнителна втора отоплителна система. Товарният вариант също не отстъпва – той е готов да погълне до 5 кубически метра багаж с полезен товар до 715 кг. Машините са преминали и през сериозна фабрична подготовка за тежки експлоатационни условия, включваща специфични стъпала, метална защита под картера на двигателя и резервоара, изцяло поцинковани външни панели срещу корозия и софтуерна оптимизация на мотора за работа с по-евтиния бензин A-92.