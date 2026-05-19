Нова ера или стъпка назад: АвтоВАЗ пуска на пазара товарен ван и 7-местен миниван на ресори и със задно предаване

Руският автомобилен производител АвтоВАЗ реши да изненада пазара, навлизайки в напълно непозната за него територия с премиерата на изцяло новия бранд SKM. Първият представител на тази линия е търговското семейство SKM M7, което се предлага във версии на класически ван и пътнически миниван. Най-интересното в случая е инженерната конфигурация – моделите залагат на класическо задно задвижване и солиден заден мост, окачен на традиционни листови ресори, което ги прави изключително издръжливи на сериозни натоварвания. Под капака и на двете модификации работи 2-литров бензинов атмосферен агрегат с мощност 136 конски сили, куплиран единствено с непретенциозна 5-степенна механична скоростна кутия. Базовата цена на дребно за това работно конче започва от 2,9 милиона рубли (около 35 000 евро).
Въпреки подчертано утилитарния характер на автомобила, списъкът със стандартно оборудване изглежда изненадващо щедър за руските стандарти. Бъдещите собственици ще разполагат с климатик, предни въздушни възглавници, електронна система за контрол на стабилността, дискови спирачки на задната ос, както и асистенти като парктроник и камера за задно виждане. Комфортът се допълва от дигитално инструментално табло, мултифункционален волан, съвременна мултимедия, сензор за светлина, LED дневни светлини, електрически огледала и отопление на предните седалки.
Пътническата версия на минивана е конструирана с мисъл за максимална практичност, като предлага капацитет до седем места (включително шофьора). Салонът се трансформира за броени минути благодарение на напълно подвижния трети ред седалки, а за уюта на пасажерите отзад е внедрена допълнителна втора отоплителна система. Товарният вариант също не отстъпва – той е готов да погълне до 5 кубически метра багаж с полезен товар до 715 кг. Машините са преминали и през сериозна фабрична подготовка за тежки експлоатационни условия, включваща специфични стъпала, метална защита под картера на двигателя и резервоара, изцяло поцинковани външни панели срещу корозия и софтуерна оптимизация на мотора за работа с по-евтиния бензин A-92.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пенчо
Коментиран от #12
11:53 19.05.2026
2 Варна 3
Коментиран от #15
12:01 19.05.2026
3 Диктор
Коментиран от #4, #16
12:03 19.05.2026
4 Мухаа ха!
До коментар #3 от "Диктор":Ами вземи да ми подариш едно такова " недоразумение".Колко му е,за европейски баровец от твоя ранг.Това са функционални машини,а не евроизгъзиците,целенасочено наблъскани с електроника.Ти изобщо нямаш представа, какво ти гарантира един листов ресор.Може да караш и по пистата на монца,можеш и по Морените на Витоша.Със стандартен ,изпитан от практиката ДВГ и ръчни скорости.Лесен за подръжка,дори от самия собственик,ако не се е родил с две леви ръце.Нещо невъзможно,за днешните електрички наблъскани с ненужни електронни джаджи.Светне таблото и си до там.И попадаш в лапите на онзи,в сервиза с таблет в ръка,който започва разговора с 200 евро преднина,за добър ден!
Коментиран от #7
12:12 19.05.2026
5 2554
Буханка без предно или старата Латвия РАФ-977?
12:15 19.05.2026
9 Гост
12:32 19.05.2026
11 Трол
13:12 19.05.2026
12 С лесно чупещи се неща ще е както до сег
До коментар #1 от "пенчо":Те руснаците и да искат не могат да измислят съвременни двигатели
13:21 19.05.2026
13 Само едно остава неясно
Коментиран от #18
13:45 19.05.2026
14 Последния Софиянец
13:51 19.05.2026
15 А, вие дърдорко безмозъчен кво
До коментар #2 от "Варна 3":произвеждате освен обичайното милризливо кафяво сутрин в кен дзиефа. Виж си разтурената бъълясала кочина и тогава се подигравай на другите.
14:47 19.05.2026
16 А,вашето бъъларско разумение къде се
До коментар #3 от "Диктор":намира,че да му се порадваме баре един път. Поредния некадърник,който нищо не прави и нищо не става от него но дава оценки на други. Преди правехте чушкопеци,сега и това го внасяте от Китай,мартеници от Зимбабве и Конго,че и това сте некадърни да направите,а всички ви заобикалят с 200,освен гърците с шивашките фирми,за да ви ползват за роби.
Коментиран от #17
14:51 19.05.2026
17 Диктор
До коментар #16 от "А,вашето бъъларско разумение къде се":Излез от махалата и се огледай. Отдавна няма шивашки фабрики. Безработица също няма. Българите са с по-висока покупателна способност от гърците.
Коментиран от #19, #20
14:54 19.05.2026
18 Руснаците ша си ги лепят,както и
До коментар #13 от "Само едно остава неясно":подобренията за да ги направят подходящи за руския климат и пътни условия. За разлика от вас,на които не ви доверяват/понеже сте доказано тъ,,.,.,пи за да не се справите/ и етикети да лепите. Елементарен суб безмозъчен суб биологичен индивид,няма кво друго да те нарече който ти чете простотиите.Прочети това и не пиши тъпанарщини от статията е текста,което означава,че руснаците си правят подобренията сами." Машините са преминали и през сериозна фабрична подготовка за тежки експлоатационни условия, включваща специфични стъпала, метална защита под картера на двигателя и резервоара, изцяло поцинковани външни панели срещу корозия и софтуерна оптимизация на мотора за работа с по-евтиния бензин A-92."
15:16 19.05.2026
19 Ооооо,Боже слез и си събери
До коментар #17 от "Диктор":некадърните тъпи и неграмотни люде дето си ги пуснал да тежат на Земята. Нямало безработица,щот продавате нивите на баба и на дедо,и живеете от заплатите на родители ,некадърници. А, ако излеза не от маалата където си ти,няма да има кой да ми лекува пациентите,неграмотнико.
15:27 19.05.2026
20 Да бре и одите на море
До коментар #17 от "Диктор":у гръцко с щайгата с доматите и красатвиците и буците сирене и щафети салам,че и бирата си носите скъсаняци бедняшки. Да не съм ви виждал да ти вярвам,ма аайде де можеш на чаветата у мъъълътъ да се праиш на велик.
15:38 19.05.2026