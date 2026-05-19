Класически Mustang катастрофира в залата за търгове преди евентуалната му продажба (ВИДЕО)

Атмосферата на американските търгове за колекционерски автомобили, често е свидетел на драма, обикновено свързана с близко наддаване за специални автомобили, но неотдавнашното събитие на Mecum в Индианаполис донесе съвсем друг вид шок, когато реставриран Ford Mustang Mach 1 от 1970 година в цвят „Calypso Coral“ претърпя катастрофална катастрофа точно в изложбената зала. Внезапната катастрофа незабавно превърна автомобилните социални медии в бурно място, като хаотични, кратки клипове се разпространиха в TikTok, докато автомобилните ентусиасти се опитваха да разберат как автомобил от ниво „конкурс“ може да срещне такъв безцеремонен край в затворена изложбена зала.

Докато превозните средства обикновено се бутат по крайните ленти за подготовка, за да се минимизират вътрешните емисии и инциденти, фастбекът със съвпадащи номера се движеше по транзитния тунел със собствената си мощност от голям двигател, когато настъпи катастрофата. Свидетели зад камерата съобщиха, че са чули силен, внезапен писък на гуми вътре в сградата, което показва, че шофьорът е натиснал спирачките с пълна сила, опитвайки се да преодолее очевидна механична повреда. Първоначалните данни от мястото на събитието сочат силно към класически заседнал педал на газта на масивния 428-кубиков Cobra Jet V8 двигател

Физическите последствия са опустошителни за машина, която има нула километри на брояча си, след като е преминала през цялостна реставрация с демонтиране на шасито. Когато Mustang-ът най-накрая беше изтеглен от главната зала, щетите по неговата непокътната предна част изглеждат значителни. Емблематичният капак с ребра е силно деформиран, предната хромирана броня е напълно сплескана, а специалната решетка и четирите фара са разбити на неузнаваеми парчета. Още по-притеснително е, че цялата очиларка на радиатора и предната структурна престилка изглеждат избутани с няколко сантиметра назад в блока на двигателя, макар липсата на локва от течност на пода да подсказва, че охладителните тръби и маслените маркучи по чудо са избегнали катастрофално скъсване.

Говорител на Mecum потвърди, че в момента тече официално вътрешно разследване на точната механична последователност, като веднага подчерта най-важното: всички вътре в сградата са се измъкнали напълно невредими. Предвид огромната тълпа, натъпкана около пистите за подготовка в Инди, един извън контрол автомобил лесно би могъл да доведе до трагичен изход. Разбитият Mach 1 сега е на път към луксозен реставрационен цех, а не към климатизирания гараж на колекционер, като служи за трезво напомняне колко бързо историческата стойност може да се срине, когато ретро техниката се държи неадекватно.