Сърбин възроди Trabant с модерна визия

Спомням си историите на дядо ми, който разказваше как като малък съм знаел всички марки коли на улицата, без една – Trabant. Днес, 20 години по-късно, марката ми е доста по-позната, но за добро или лошо, тези автомобили не се срещат вече толкова често по улиците или поне за момента. Наги Перге Ласло, сръбски автомобилен дизайнер разкри своята концепция с името NT, която представя култовото комби от Източна Германия, но преобразено за съвременния европейски сегмент B. И докато преди години западните критици са се подигравали на каросерията му от Duroplast, композит от рециклирани памучни отпадъци и фенолни смоли, облечен върху стоманен монокок, истинската гибел на оригиналния 601 всъщност е неговият пушещ, двутактов двигател с 26 конски сили и застоялата 30-годишна производствена серия, диктувана от плановата икономика.

Ако една готова за производство версия на NT Concept трябваше да се изправи срещу настоящия европейски пейзаж, успехът ѝ щеше да зависи изцяло от това дали ще успее да се възползва от това ексцентрично наследство, като същевременно коригира историческите недостатъци в качеството на изработката и производителността. Моментът за един минималистичен, ретро-футуристичен градски автомобил не би могъл да бъде по-подходящ. Европа в момента преживява масивен културен и индустриален завой към малки, характерни електрически автомобили, тъй като производителите осъзнават, че пазарът за прекомерно големи, луксозни електрически SUV достига насищане. Потребителите все повече търсят автомобили с по-малък отпечатък, които са лесни за паркиране в гъсто населените градски центрове като, но вече не са склонни да жертват безопасността или модерната цифрова инфраструктура, за да ги получат.

За да оцелее в жестоката конкуренция, описана в индекса по-горе, модернизираният Trabant ще трябва да си извоюва отличителна философска ниша. Докато Renault 5 залага силно на модната френска носталгия, а MINI Cooper SE се позиционира като премиум, динамична играчка с управление като на картинг, Trabant NT би могъл да завладее пазара, залагайки на „честен минимализъм“. Като замени прекалено сложните луксозни функции с изчистен, издръжлив салон, умни решения за съхранение и здрав, изискващ малко поддръжка електрически задвижващ механизъм, той би могъл да подбие цените на конкурентите си, запазвайки при това своята отличителна индивидуалност.

Разбира се, всичко това за момента остава в сферата на вероятностите, тъй като към момента концептът е само дигитален и не изглежда да има планове за неговото физическо възпроизвеждане. Все пак, концепцията остава вярна на оригинала със заоблени фарове, двуврата конфигурация с голям багажник и комби профил, както и вертикални стоп светлини.