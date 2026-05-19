Сърбин възроди Trabant с модерна визия

19 Май, 2026 10:07 2 111 9

Концептът бе показан в социалните мрежи

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Спомням си историите на дядо ми, който разказваше как като малък съм знаел всички марки коли на улицата, без една – Trabant. Днес, 20 години по-късно, марката ми е доста по-позната, но за добро или лошо, тези автомобили не се срещат вече толкова често по улиците или поне за момента. Наги Перге Ласло, сръбски автомобилен дизайнер разкри своята концепция с името NT, която представя култовото комби от Източна Германия, но преобразено за съвременния европейски сегмент B. И докато преди години западните критици са се подигравали на каросерията му от Duroplast, композит от рециклирани памучни отпадъци и фенолни смоли, облечен върху стоманен монокок, истинската гибел на оригиналния 601 всъщност е неговият пушещ, двутактов двигател с 26 конски сили и застоялата 30-годишна производствена серия, диктувана от плановата икономика.

Ако една готова за производство версия на NT Concept трябваше да се изправи срещу настоящия европейски пейзаж, успехът ѝ щеше да зависи изцяло от това дали ще успее да се възползва от това ексцентрично наследство, като същевременно коригира историческите недостатъци в качеството на изработката и производителността. Моментът за един минималистичен, ретро-футуристичен градски автомобил не би могъл да бъде по-подходящ. Европа в момента преживява масивен културен и индустриален завой към малки, характерни електрически автомобили, тъй като производителите осъзнават, че пазарът за прекомерно големи, луксозни електрически SUV достига насищане. Потребителите все повече търсят автомобили с по-малък отпечатък, които са лесни за паркиране в гъсто населените градски центрове като, но вече не са склонни да жертват безопасността или модерната цифрова инфраструктура, за да ги получат.

За да оцелее в жестоката конкуренция, описана в индекса по-горе, модернизираният Trabant ще трябва да си извоюва отличителна философска ниша. Докато Renault 5 залага силно на модната френска носталгия, а MINI Cooper SE се позиционира като премиум, динамична играчка с управление като на картинг, Trabant NT би могъл да завладее пазара, залагайки на „честен минимализъм“. Като замени прекалено сложните луксозни функции с изчистен, издръжлив салон, умни решения за съхранение и здрав, изискващ малко поддръжка електрически задвижващ механизъм, той би могъл да подбие цените на конкурентите си, запазвайки при това своята отличителна индивидуалност.

Разбира се, всичко това за момента остава в сферата на вероятностите, тъй като към момента концептът е само дигитален и не изглежда да има планове за неговото физическо възпроизвеждане. Все пак, концепцията остава вярна на оригинала със заоблени фарове, двуврата конфигурация с голям багажник и комби профил, както и вертикални стоп светлини.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Трабантът беше истинска градска кола. Лек, малък, непретенциозен, лесен за ремонт.
    Вярно е че, когато бяхме деца, той стоеше на дъното според нашите "експертни" мнения: Трабант, Вартбург, Москвич, Жигули, Волга....
    Сега 40 години по-късно, с удоволствие бих яхнал такова на фона на градските задръствания и тесните паркоместа.

    Коментиран от #5, #7

    10:29 19.05.2026

  • 2 АКО ГО ИМА

    15 1 Отговор
    БИХ СИ КУПИЛ НЕПРЕМЕННО ВМЕСТО РАЗНИ МИНИ,СМАРТ И АЛА БАЛА.

    10:33 19.05.2026

  • 3 авто маниак

    12 1 Отговор
    Доста добре се е пилучило .Наистна липсва една универсална кола ,която е много евтина и лесна за пордъжка

    10:35 19.05.2026

  • 4 алхимик

    12 1 Отговор
    Ако излезе на някаква супер цена , нещо от сотра на 6000 евро (важно е да е под 10000) и направо ще разбие пазара .Бих си я купил .

    10:37 19.05.2026

  • 5 Лопата Орешник

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Да ве брат, ама представи си цял град с такива трабанти! То небето няма да се вижда от пушеци, а дробовете на хората ще се пропият с изгоряло масло!! Идеята да е малък , лек и евтин е супер, но тия два такта са трагедия!

    Коментиран от #6

    11:21 19.05.2026

  • 6 6135

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Ако двутактовият двигател е трагедия, ще го направят еднотактов.
    Шега - да не вземеш да вържеш!

    11:41 19.05.2026

  • 7 Даа!

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Такова отопление на купето за зимата,каквото имаше Траби,никоя друга марка автомобил нямаше.С отделна,самостоятелна " печка" на бензин.,прикачено захранване към резервоара.През зимата ,яздех трабито на вуйчо,ако искате вярвайте- по риза.Но бензина беше много евтин- стотинки,и не правеше впечатление,по големия разход на гориво.От юношеските си години,имам мили спомени от две машини- Траби и мотопедчето Балкан-50 кубика.Мечтата на всяко момче .Докато Московеца беше работен бивол.Товари ако искаш и 10 торби цимент- няма да изпъшка.Минава навсякъде.

    Коментиран от #8

    12:25 19.05.2026

  • 8 Дядо Стою

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даа!":

    Да не си карал ЗАЗ-ката на дедо си? Тя е с отделна бензинова печка.

    Трабанта има добро парно зимата, но отделна печка няма. Топлото го взима от кожух около първото резонаторно гърне.

    Тия коли ги карахме от немотия - защото нямаше по-добри или за малко по-добри се чакаше по 15 години. Ако можех да си купя нещо западно, никога нямаше да карам Трабант иби каквото и да е Соц возило.

    Коментиран от #9

    14:09 19.05.2026

  • 9 И кво ...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дядо Стою":

    ...точно западно щеше да си купиш тогава.....Мерцедес и БМВ са коли на лукса, Опел и те скъпи...ооопс немската работническа класа караше Фолксваген бийтъл, ама то и в България карахме такъв ....представителен магазин на Опел имаше на Христо Ботев до Минист. на земеделието...можеше направо да си вземеш ...ама цената убиваше.
    Москвич 12 ка тогава го произвеждана за лично потребление в няколко държави западни напр. във Финландия ...

    14:28 19.05.2026