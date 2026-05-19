Ваня Григорова за новите мерки в бюджета: Гълъбите да внимават сами да не си подрежат крилата

19 Май, 2026 09:55 5 342 38

Законопроектите на "Прогресивна България" няма да доведат бързо и автоматично до намаляване на цените. Но биха ограничили злоупотребите и извиването на ръце от страна на големите търговски вериги към българските производители, коментира още Григорова

Ваня Григорова за новите мерки в бюджета: Гълъбите да внимават сами да не си подрежат крилата - 1
Ани Ефремова

Гълъбите да внимават сами да не си подрежат крилата. Това написа на страницата си във фейсбук независимият общински съветник Ваня Григорова като коментар за предложените нови параметри на Бюджет 2026 от министъра на финансите Гълъб Донев, информират от "Фокус".

Сред ключовите предложения на Министерството на финансите са запазване на данъците без промяна и увеличение на всички пенсии със 7,8% от 1 юли 2026 г. по действащия законов механизъм. Гарантират се и социалните плащания за най-уязвимите групи. Предвижда се премахване на автоматичното нарастване на заплатите на премиера, министрите, заместник-министрите, както и на заетите в изборни длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.

Освен това се предлага народните представители да се откажат от обвързването на възнагражденията си със средната заплата в обществения сектор. В бюджетната рамка е заложено и увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро от 1 август 2026 г., с което той ще достигне 2300 евро, както и повишение с 5% на минималните осигурителни прагове, също от 1 август 2026 г.

Ето какво коментира за новите параметри на Бюджет 2026 Григорова:

Ограничаване на заплатите на министри и депутати са сред намеренията за новия бюджет. Половин бюджет впрочем, то толкова остана от годината. Това няма да спести кой знае какви суми, въпреки очакванията сред обществото. Което впрочем жадува народните представители да бъдат наказани, а не чака да се спестят пари. Добре, накажете ги. Така ще демонстрират впрочем и солидарност към останалата част от обществото, което ще понесе тежестите на подлогаджйската външна политика на управляващите до момента. Верно, ще накажете тези, които не са СЪУЧАСТВАЛИ до момента, ама това май малко интересува публиката.

Обаче! 10% орязване на разходите за заплати в държавната администрация, също обяви министър Гълъб Донев. Не 10, 50% да съкратят! И тогава ще ги питам кой именно ще прилага политиките, които гласуват в Народното събрание. И веднага давам пример със законопроектите за овладяване на спекулативно високите цени.

- До момента десните обясняваха, че просто регулаторите трябва да работят и вездесъщият пазар ще нареди всичко останало. Без да им дават инструменти, за да са по-ефективни. Т.е. прехвърляха проблема от болната глава на здравата.

- Законопроектите на "Прогресивна България" няма да доведат бързо и автоматично до намаляване на цените. Но биха ограничили злоупотребите и извиването на ръце от страна на големите търговски вериги към българските производители.

Как обаче ще бъде прилаган този контрол? Само защото го пише в закона?! Не. Ще се прилага, ако има инспектори, които правят проверки на място, които преглеждат купищата документи за разходи, приходи, надценки и пр. и отсъждат дали една цена е необосновано висока или не. Налагат санкции, за да спрат спекулата.

Има ли инспектори? В Комисията за защита на потребителите понастоящем са заети 133 служители. Незаетите щатни бройки са 32. Тук възникват следните въпроси:

1. Имат ли физическа възможност и достатъчно дълги денонощия 133 човека, дори при максимална мобилизация и тежък работохолизъм да контролират 150 000 търговски обекти в страната? Ако някой отговори с "да", да бъде така добър да започне работа в КЗП и да демонстрира.

2. Трябва ли да се съкратят незаетите бройки? Очевидно са нужни повече хора, не по-малко.

3. Средната чиста заплата в КЗП, според публичните данни, е около 2400 лв. Средна означава, че има хора с по-малки и хора с по-високи заплати.

4. Средният разход за заплати за незаетите щатни бройки годишно е приблизително 1,3 млн. лв. или 660 хил. евро.

Т.е. предвижда се да спестим 660 хил. евро, вместо да увеличим ефективността на Комисията за защита на потребителите и да има кой да прилага приетите закони срещу спекулата. Или си приемаме едни закони, да си ги имаме на хартия и после пак да повтаряме "ами то комисията не работи"? Работи ти ефективно с една шепа хора, пък били те и най-работните!

Ревът на десните, които доведоха страната до това дередже: "Ама те искат да увеличат минималните осигурителни прагове!" Не знам дали са глупави или се правят на такива, но е добре първо да минат през няколко урока, преди да придобият увереност да коментират такива ключови теми изключително лаишки.

Минималните осигурителни прагове са размерите, на които работодателят е длъжен да осигурява работещите МИНИМАЛНО. Огромната част от тях от години вече традиционно са на нивото на минималната работна заплата. Т.е. ако някой недоволства от минималните осигурителни доходи, то той много грубо КРИЕ осигуровки даже под минимална!

Поради липсата на бюджет и всички недъзи, следствие от това, МОД ЛЕГАЛНО са под МРЗ. Т.е. ние сме в напълно абсурдна ситуация! Изпълнителен директор на фирма за производство на мляко и млечни продукти например може да се осигурява на 550,66 евро. МРЗ е 620,20 евро. Т.е. този изпълнителен директор с цени на килограм кашкавал от 13 евро може напълно законно да се осигурява само върху 550,66 евро. Нормално ли е това?! Не е, ама и десните ни не са.

Първо, десните се игнорират. Те почти четири десетилетия показват какво могат, всъщност какво НЕ могат. Второ, не знам дали ще гледат бюджета "перо по перо", но да гледат да не си орежат крилата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 007 лиценз ту кил

    Знаете ли Гълъб Донев как реди бюджета? Перо по перо. 😁

  • 2 Ах Ох

    Ванчето иска и на нея да й разрошат перушината, ахахахахахаааа 🤣🐔🖕

  • 3 ООрана държава

    Покажи си дините

  • 4 Тая

    Защо ма ки-ло така страх те е да не ви намалят общинскте заплати които не знаете за какво получавате хр-н-у-ници Народни

  • 5 Нека да пиша

    Тая сиганка ,стана много нагла

  • 6 Анонимен

    Ти като гледам как мислиш всичко цветя ами хайде ,ти го оправи бъди добрата фея и после си нарисувай коронка

  • 7 цв цв

    Коя беше Ванчето /./.

  • 8 АГАТ а Кристи

    До коментар #1 от "007 лиценз ту кил":

    Ама тея на крилата му са оскубани

  • 9 Р Г В

    Ванче гълъбите ги остави на мира а обиколи поречието на р.Дунав и крайбрежието на Черно море и разясни на твоя етнос да не изтребват лебедите. Преди време една мургавелка обясни че ставала чудесна чорба от шиите ,били много дълги и вкусни.

  • 10 ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА

    50% от земята в селското стопанство, да е за ферми унифицирани с пълен цикъл - затворен цикъл. Построени от държавата и дадени на семейства, като половината от продукцията да отива в държавни ръце - училищата, пенсионерите, армията и столовете на други обществени служби. Фермите да имат собствена енергия от вятър, слънце, биогаз, пелети, всички необходими сгради, мандра, 200 крави, или други животни, само със собствен фураж от нивата, и изпражненията да отиват на нивата. И още земя, 10% от земята да се дава на безработни да гледат примерно 1000 свободни кокошки, пак инвестиция от държавата, и тя прибира половината продукция, за който иска да се труди допълнително - като отглежда 10 декара ябълки или ягоди, малини, къпини, билки, домати рома... .... Да има положителна промяна, само трябва в конституцията да се забрани напълно субсидиите и грантовете. Целият български бизнес е некадърен и фалшив, крадлив и некачествен, заради грантове и субсидии. Същото е и с науката и образованието, супер некадърни и прости, заради грантове и субсидии.. И всички журналисти, професори и военните, експертите и НПО, са фалшиви и некадърни, некачествени. Големите цени и корупцията са резултат от грантовете и субсидиите... ЦЯЛАТА РАЗРУХА. Партиите да разчитат само на членски такси, и нищо друго. Дори цялата издръжка на Народното Събрание да е на издръжка на партиите - чрез парите от членски такси. И забрана обществените проекти и поддръжка да се дават на частни фирми. А най-доб

  • 11 ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА 2

    Партиите да разчитат само на членски такси, и нищо друго. Дори цялата издръжка на Народното Събрание да е на издръжка на партиите - чрез парите от членски такси. И забрана обществените проекти и поддръжка да се дават на частни фирми. А най-добре да се съкрати максимум държавата, десетократно на армията и МВР, и чиновниците. Инфраструктурата пътища и улици, паркове, да се грижат сами за себе си, с доброволни усилия, и данък пешеходец, велосипед и автомобил, според тежестта, примерно 300 лева за автомобил, 20 лева за пешеходец и 30 лева за велосипед. И от данък от бизнесът и сградите наоколо. За улиците и пътищата в локацията на тези данъкоплатци. ..... Дясното разчита на алчните хора, не на рецепта - план. Но образованието е фалшиво, и затова не се разбира това от никого. Може ли без план - рецепта. ........... Данъците са само ДДС и акцизи. ДДС отива за равна пенсия за всички след 60 години, и 2% отгоре за всяка година стаж. Акцизът отива за държавни безплатни болници, по един медицински център от 20 сгради на всеки един милион население. На всеки 100 семейства, домакинства, да има постоянен социален работник с психологическо образование и на парамедик, да се грижи за всеки да получи здравна и правна защита, документи, администрация, храна и работа, ... .. , да посещава всяко семейство един път в месецът, на по нуждаещите се да е на повикване. Такъв защитник - посредник да има и между фирмите и държавата. Иначе всяка агенция да има само един център на 1-м

  • 12 ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА

    На всеки 100 семейства, домакинства, да има постоянен социален работник с психологическо образование и на парамедик, да се грижи за всеки да получи здравна и правна защита, документи, администрация, храна и работа, ... .. , да посещава всяко семейство един път в месецът, на по нуждаещите се да е на повикване. Такъв защитник - посредник да има и между фирмите и държавата. Иначе всяка агенция да има само един център на 1-милион души население, с по 10 души чиновници. Всеки по рождение да е вписан в профсъюз. Профсъюзът е адвокат на работниците, посредник за фирмите, но и алтернативна държава и правителство - за да има диверсификация на властта. Профсъюзите да изискват минималната заплата да е 50% от добавената стойност на зает, а фирмите конкретно да е 70% от добавената стойност за работни заплати. Към профсъюзът се прави осигуровка за допълнителна пенсия, като покупка на дял от банката на профсъюзът. Тази банка да дава заеми за жилища, заеми за държавата и за фирмите, и да прави свои инвестиции - във ферми и търговски центрове, строеж на къщи със соларни керемиди.. Армията да е само 1000 души на 1-милион население, само супер специалисти. Народната армия се създава от пенсионирани полицаи и военни, тя ще е 100 000 човека доброволци - събирани на обучение всеки три месеца за една седмица. От акцизите да отива за детски лагери и свободен риболов и спорт сред природата, но такива да правят и профсъюзите. Полицията да е само 1000 души пътна полиция, 1000 души к

  • 13 хихи

    🔞🔞 хи хи

  • 14 ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА

  • 15 ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА

  • 16 Боруна Лом

    МАН,,,ГАЛ И АКЪЛ! ВАРДЕТЕ ДЖИЛЕЖОТО ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕ!

  • 17 Мухахаха

    Таз пък от каде изпълзя

  • 18 Ура,,Ура

    Този политикосиндикален пенкелер много си е повярвал нещо. Защо нищо не казва за осигуровките на държавните служители, които само смучат от бюджета без да внасят нищо в него?

  • 19 ВАНЧЕ МИЛА

    ЧУКАМ БЕЗ ГУМА ОПЛОЖДАН НА ТЕБ ЩЕТИ НАПРАВЯ МОМЧЕ .

  • 20 Минаващ

    Тази от гетото да внимава да не резнат помощите на нейните мургави събратя, че тогава ще вие на умряло

  • 21 Хо хо

    Синдикатите настръхнаха срещу мунчовците и ще има патаклама срещу правителството. Д,Добрев каза че пътя за излизане от блатото са десни непопулярни мерки което ще разцепи левия сбироток от мунчовци. Идват трудни времена за ПБ.

  • 25 Много си писал

    До коментар #12 от "ИСКАМ РЕФОРМИ ПРОГРАМА":

    Не ми се чете

  • 26 Радев ще оцелее

    само ако не слуша леви популисти, а предложи десни и непопулярни мерки.
    Осигуровки, акцизи и данъци не трябва да се пипат!
    Десните мерки включват съкращения в администрацията, електронно управление, опростяване на бюрокрацията и процедурите, стабилност на банковата система - ниски лихви, ниски такси и услуги.
    Левите като Григорова ще искат да взимат от богатите и да раздават на бедните.
    Така дефицит не се бори и външен дълг не се плаща!
    По добре държавата да имитира вътрешни облигации, които богатите да купуват като инвестиция, а държавата да използва парите за инвестиции, не за пенсии!
    Да се забрани използването на дълг- вътрешен и външен, за социални плащания!

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

    До коментар #26 от "Радев ще оцелее":

    Ами досаден си!

  • 29 Брей,

    Тая сиганка много ги разбира!

  • 30 оди

    се пери некъде, не пълни форума с дълги фермани за "интелигенти" като теб !

  • 31 Психодинспансер

    Ти освен да критикуваш,какво друго направи откакто те поставиха в т.н.политика за да се вслуша ,някои случайно избран представител от народа.Много бързо усвой тактиката на Б.Б.!

  • 32 Дезайте

    Регресивна България че ви оправи

  • 33 Кичка

    Само да питам-а жените общи ли ще са?Защото като чета как си подредил всичко...на времето в казармата нямаше такъв ред.Пропуснал си и по кой тротоар ще вървим,колко време имаме за телевизия и кой канал да гледаме.И на колко души се пада по една тоалетна.

  • 34 Ц и г а н е т о

    Пак го активираха

  • 35 Ох-х......Ваня

    Чакам да се нанижеш на моя шиш

  • 36 оня

    До вчера, като гледах гълъба, и си мислех, че не е много уман. Днеска вече ъм сигурен в това. Ще вземе той да ореже тия, които обезпечават функционирането на държавата, но ще продължи да насърчава ония, които са като воденичен камък за същата тая държава. УМНИК, та дрънка!

  • 37 глоги

    независимАТА общинскА съветниЧКА Ваня Григорова

  • 38 На Дедо

    Те, пингвините не летят?!

