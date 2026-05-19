Skoda представи най-важния си модел за това десетилетие. Запознайте се с Epiq

Skoda разширява своята електрическа гама с един от най-важните си модели за десетилетието — изцяло новия Epiq. Разработен като част от европейското семейство градски автомобили (Urban Car Family) на Volkswagen Group, този компактен SUV се възползва от авангардни технологии, които Skoda обещава да бъдат на изключително атрактивна цена. Epiq ще сподели поточните линии с бъдещите Volkswagen ID. Polo, ID. Cross и Cupra Raval, което го позиционира в епицентъра на битката за достъпна електрическа мобилност на Стария континент.

Визуално Epiq е натоварен с честта първи да въведе изцяло новия дизайнерски език на марката, наречен Modern Solid. Предната част се отличава с гланцирано черния панел TechDeck Face, рамкиран от тънки, Т-образни LED светлини — светлинен подпис, който тепърва ще виждаме във всички бъдещи SUV модели на чехите. За първи път в сериен модел се появяват и вертикалните въздуховоди в предната броня, познати от концепцията Vision 7S.

Инженерите от Млада Болеслав са работили изключително усилено върху аеродинамиката, постигайки впечатляващ за този клас коефициент на челно съпротивление от едва 0.275. Това е постигнато чрез активни охлаждащи жалузи зад бронята, аеродинамични капаци на джантите и оптимизирано, напълно плоско дъно. Размерите представят дължина от 4 171 мм, широчина 1 798 мм и височина 1 581 мм, при междуосие от 2 601 мм.

В купето Skoda остава вярна на своята философия за максимално оползотворяване на пространството. Въпреки компактните външни габарити, интериорът предлага простор за пътниците и рекорден за сегмента багажник с обем от 475 литра, допълнен от 25-литрово отделение под предния капак (frunk) за кабелите за зареждане. Още 28 литра са разпределени в ниши из купето. Всички текстилни тапицерии са изработени от рециклиран полиестер (PES), като клиентите могат да избират между четири интериорни линии (Studio, Loft Grey, Loft Mint и Suite), предлагащи алтернативата на кожата Techtona. Дигиталният център на Epiq е най-новата 13-инчова Android-базирана инфотейнмънт система с изцяло преработена графика, мрежово оформление на приложенията и интеграция на външни платформи като Spotify, YouTube и Google Maps. Запазени са физическите въртящи се бутони за управление на климатичната инсталация под екрана.

Epiq е първият модел на марката, изграден върху новата електрическа архитектура MEB+, която залага на предно задвижване. Това е позволило използването на по-малки и по-леки батерийни пакети, което освобождава място в купето и намалява общата консумация на енергия. Моделът предлага три варианта на мощност и две технологии на батериите:

Epiq 35 & 40 разполагат с литиево-желязофосфатна (LFP) батерия с капацитет 37.5 kWh (нето), мощности съответно от 85 kW (115 к.с.) и 99 kW (135 к.с.), 267 Нм въртящ момент и пробег от около 310 км. Върховата версия използва никел-манган-кобалтова (NMC) химия с капацитет 51.5 kWh (нето). Тук мощността скача на 155 kW (211 к.с.) и 290 Нм въртящ момент, осигурявайки пробег до солидните 440 км по WLTP. Максималната скорост е ограничена на 160 км/ч, а бързото DC зареждане от 10% до 80% отнема едва 24 минути.

Специфичен инженерен детайл е решението за монтиране на дискови спирачки и на двата моста. Тъй като задният мост при предно предаване не рекуперира енергия, класическите спирачни апарати отзад се използват по-често в ежедневието, което напълно елиминира проблема с окисляването и ръждясването на дисковете, характерен за много други електромобили. Шофирането в градска среда е максимално улеснено от пълното управление с един педал (режим B). Големият технологичен коз на Epiq обаче е поддръжката на двупосочно зареждане в режимите Vehicle-to-Load (V2L) за външни консуматори, както и V2H (към дома) и V2G (към мрежата).

За първите купувачи чехите са подготвили специалната серия Epiq First Edition, базирана на най-мощната модификация с 55 kWh батерия. Тя се разпознава веднага по двуцветното лаково покритие с черен покрив, масивните 20-цолови алуминиеви джанти и контрастните детайли в цвят Navajo Orange по огледалата, релсите на покрива и броните. В интериора оранжевият акцент е пренесен върху шевовете на таблото, спортния волан и предпазните колани.