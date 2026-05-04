Най-скъпата китайска кола бе продадена за над 2.5 млн евро

4 Май, 2026 12:55 728 3

  • хиперавтомобил-
  • китайска кола-
  • yangwang-
  • u9 xtreme-
  • byd-
  • пекин 2026

На автомобилното изложение в Пекин бе регистрирана историческа сделка

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Китайската автомобилна индустрия официално навлезе в територията на екзотичните суперавтомобили, изпращайки ясно предизвикателство към легенди като Bugatti и Rimac. На автомобилното изложение в Пекин, за което ви разказахме подробно от мястото на събитието, бе регистрирана историческа сделка – първият екземпляр от Yangwang U9 Xtreme бе продаден за зашеметяващите 20 милиона юана (приблизително 2 560 000 евро). С това постижение моделът на BYD не само стана най-скъпата кола в историята на Китай, но и заяви претенции за титлата „най-бърза на планетата“.

Церемонията по предаването на ключовете бе лично ръководена от първия човек в BYD, Уанг Чуанфу, което подчертава значението на този модел за имиджа на марката. Първата бройка от серията блести със специфичен златен декор, като се предвижда производството на едва 30 екземпляра от елитната версия Xtreme. Тази ексклузивност превръща автомобила в мигновена класика и обект на желание за най-влиятелните колекционери в света.

Техническите параметри на този електрически звяр граничат с научната фантастика. Системата от електромотори генерира умопомрачителните 3000 конски сили – мощност, която пренаписва законите на физиката. По време на скоростни изпитания в Германия, хиперкарът закотви стрелката на 496.2 км/ч, поставяйки нов световен рекорд за сериен автомобил. Ускорението до 100 км/ч е мълниеносно – само 2.36 секунди, а заветната „четвърт миля“ се преодолява за по-малко от 10 секунди.

Yangwang U9 Xtreme доказа своите качества и в „Зеления ад“ на Нюрбургринг, където закова хронометъра на 6 минути и 59 секунди, превръщайки се в най-бързата електрическа машина на легендарното трасе. За да се справи с тези екстремни натоварвания, колата разчита на активно окачване с независимо управление на всяко колело и специално разработени гуми, способни да издържат на темпо от 500 км/ч. Макар батерията от 80 kWh да осигурява разумен пробег от 450 км, фокусът тук не е икономията, а чистият, нефилтриран адреналин, който доказва, че Китай вече не само догонва, но и диктува темпото при върховите постижения.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    3 2 Отговор
    Ние с нашите бакшиши направихме Лада Гранта с 6 скорости и инжекцион.

    Коментиран от #2

    13:02 04.05.2026

  • 2 само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    сложите ли вече газовата уредба или още карате на бензин?

    13:05 04.05.2026

  • 3 Еднодневка

    4 1 Отговор
    Temu изпълнение

    13:40 04.05.2026