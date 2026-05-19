Важните новини във ФАКТИ на 19.05.2026 г.

Радев на среща с търговските вериги: Българите заслужават регламентирани процеси на ценообразуване

"Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване", заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.

Вирджиния рекърдс: Върху "Bangaranga" има авторски права от 2023 г.

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, Вирджиния рекърдс заявява следното:

Строги правила, по-високи резерви и пазарни буфери за пенсиите предвиждат нови наредби на КФН

По-високи резерви за пенсионните дружества и по-строги правила за защита на парите на осигурените лица. Това предвиждат проекти за наредби, одобрени на първо четене от КФН.

София изригна с Дара и "Бангаранга"

България официално посрещна DARA - победителят в 70-ото издание на „Евровизия“. Столичната община и БНТ организираха специално шоу на площад „Княз Александър I“, където всички заедно да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс.

Ново уволнение в Агенция "Митници"

Пламен Павлов е освободен от поста заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев.

Държавата ще търси финансиране за домакинството на „Евровизия“ догодина

"Историческият триумф на DARA е повод за национална гордост. При всички положения ще се опитаме да намерим съответното финансиране, за да може някой от големите ни градове – София, Варна, Пловдив или Бургас, да бъде домакин на „Евровизия“ през следващата година. Държавата би могла да осигури средства и чрез публично-частни партньорства, като част от финансирането за предварителни дейности може да се заложи още в бюджета за тази година”. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

КЗК предложи 23 антикризисни мерки на пазара на горива

Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес заключенията от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март т.г. във връзка с необходимостта от навременни мерки за мониторинг на пазара в страната след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток.