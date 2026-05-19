Важните новини във ФАКТИ на 19.05.2026 г.

19 Май, 2026 23:30 562 1

Законите, които се разглеждат, са взаимствани от германските практики, уточни премиерът

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Радев на среща с търговските вериги: Българите заслужават регламентирани процеси на ценообразуване

"Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване", заяви министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.

Вирджиния рекърдс: Върху "Bangaranga" има авторски права от 2023 г.

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, Вирджиния рекърдс заявява следното:

Строги правила, по-високи резерви и пазарни буфери за пенсиите предвиждат нови наредби на КФН

По-високи резерви за пенсионните дружества и по-строги правила за защита на парите на осигурените лица. Това предвиждат проекти за наредби, одобрени на първо четене от КФН.

София изригна с Дара и "Бангаранга"

България официално посрещна DARA - победителят в 70-ото издание на „Евровизия“. Столичната община и БНТ организираха специално шоу на площад „Княз Александър I“, където всички заедно да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс.

Ново уволнение в Агенция "Митници"

Пламен Павлов е освободен от поста заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев.

Държавата ще търси финансиране за домакинството на „Евровизия“ догодина

"Историческият триумф на DARA е повод за национална гордост. При всички положения ще се опитаме да намерим съответното финансиране, за да може някой от големите ни градове – София, Варна, Пловдив или Бургас, да бъде домакин на „Евровизия“ през следващата година. Държавата би могла да осигури средства и чрез публично-частни партньорства, като част от финансирането за предварителни дейности може да се заложи още в бюджета за тази година”. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

КЗК предложи 23 антикризисни мерки на пазара на горива

Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес заключенията от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март т.г. във връзка с необходимостта от навременни мерки за мониторинг на пазара в страната след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В Кралството регламентираните процеси по ценообразуването отдавна са в сила.Производителите намалиха грамажа на опаковките ,а търговците вдигнаха с малко цените. Примерно маслото от 250гр.отдавна се продава в калъпче от 200 гр,а скоро попаднах и на 180гр.на 20% по-висока цена от това на 250 грамката преди време.
    Същото е със сиренето ,което масово вече е в разфасовки от 180гр.
    Затова и цените са не така стряскащи.Портокали,лимони и т.н.се продават вече по 4 броя в мрежичка ,вместо по 5 както беше преди време ,но с нова 25% цена нагоре и всички са щастливи.Бирата от 500мл.вече е 440мл.кена с 30% по-висока цена и по-нисък алкохолен градус заради акциза на конкурентна цена.Тоалетен сапун от 100 гр вече е 90гр с 20% нагоре.
    Та,и в Бг ще стане същото за успиване .Няма да откриеме топлата вода

    01:27 20.05.2026

