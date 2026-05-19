Когато Volkswagen постави два двигателя на Jetta, Golf и Scirocco

Дълго преди Audi Quattro да промени завинаги облика на Световния рали шампионат, във Волфсбург тихо се проучва съвсем различен път към постигане на върхови резултати в областта на задвижването на четирите колела. В началото на 80-те години на миналия век Volkswagen Motorsport стартира радикална инженерна програма, която напълно заобикаля тежките и сложни кардани на конвенционалния дизайн. Мозъкът зад оперативния план е Клаус Петер Розориус, далновидният шеф на VW Motorsport, който поставя предизвикателство пред визионерския виенски конструктор Курт Бергман, а именно да построи високопроизводително чудовище с тяга, използващо независимо задвижване с два двигателя.

Пътуването към този модел с два двигателя започва под хитрата маска на скромна кола за ежедневно пътуване с предно задвижване. Първата подвижна лаборатория на Бергман е непривлекателен Volkswagen Jetta, в багажника на който е монтиран втори GTI двигател. С един двигател, задвижващ предните колела, и друг, задвижващ задните, първоначалните тестове се оказали толкова обещаващи, че ръководството бързо издига програмата на световната сцена. Впоследствие във Волфсбург са разработени два специализирани прототипа на Golf с два двигателя, насочени изцяло към изтощителното състезание Pikes Peak International Hill Climb в Колорадо, като се използва разредения планински въздух на Скалистите планини, за да се изпробват границите на синхронизацията на двойното задвижване.

Абсолютният връх на тази експериментална философия се появява в серийно производство през 1983 година под ръководството на шефа на изследователския отдел на VW д-р Улрих Зайферт - зрелищният Volkswagen Scirocco Bi-Motor 360/4. Въз основа на изчистената геометрия на купето Scirocco от второ поколение, наименованието на прототипа разкрива техническите му цели, като може да се похвали с комбинирана мощност от 360 конски сили, задвижващи и четирите колела. Механичната конфигурация прилича на чист Франкенщайн, като в противоположните краища на шасито са разположени два атмосферни 1,8-литрови четирицилиндрови двигателя, преработени от гуруто на двигателите Екхарт Берг. За да се отговори на екстремните изисквания за охлаждане и заемано пространство на задния двигател, разположен в средата, каросерията е значително разширена с издути арки, в които се помещават 15-цолови алуминиеви джанти Centra Type 6, докато масивни странични въздухозаборници подават охлаждащ въздух към задния отсек, обграден от двойни ауспуси, излизащи от задната част.

Овладяването на огромната мощност на тези двойни източници на енергия се оказва непрекъснато инженерно главоболие, особено в интериора. Оригиналният прототип 360/4 свързва двата двигателя чрез двойка прецизно синхронизирани петстепенни ръчни скоростни кутии, изискващи абсолютна прецизност от страна на водача, за да се предотврати конфликт между предния и задния мост. За да се овладее тази оперативна сложност, е конструиран втори лабораторен вариант, наречен 280/4, използващ по-меки 16-клапанови двигатели Oettinger с мощност 140 конски сили, съчетани с двойни тристепенни автоматични скоростни кутии, в опит да се опрости синхронизацията на мостовете чрез преобразуватели на въртящия момент. Радикалната философия на двумоторните автомобили достига абсолютния си връх по отношение на производителността през 1987 година, когато Бергман конструира специален състезателен автомобил Golf с широка каросерия за заводския пилот Йохи Клейнт.

Въпреки впечатляващите динамични характеристики, огромната сложност и високите разходи пречат на по-нататъшното им серийно производство. Днес тези завладяващи свидетели на една смела епоха се намират във Volkswagen AutoMuseum и ни напомнят за време, в което инженерният дух не познаваше граници.