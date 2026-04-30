Huawei призна за „дизайнерско късогледство“ по отношение на автомобилите

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Технологичната компания Huawei, който отдавна диктува правилата в света на смартфоните, претърпя неочаквано публично смирение по отношение на амбициите си в автомобилния сектор. В рамките на пресконференцията си от щанда на новата марка Shangjie на автомобилното изложение в Пекин (Auto China 2026), Ю Ченгдонг – „желязната ръка“ зад автомобилното подразделение на компанията – направи рядка и изненадващо откровена самокритика. Той призна, че досега екипът му е бил толкова вглъбен в постигането на перфектна безопасност и качество, че е допуснал сериозен пропуск: подценил е значението на визуалния дизайн.

Тази стратегическа „грешка на растежа“ се оказа ахилесовата пета на технологичния гигант. Ченгдонг не спести критики към досегашния подход, определяйки го като съзнателен пропуск, от който обаче вече са извлечени горчиви поуки. Сега Huawei обръща кормилото – дизайнът вече не е просто „красива опаковка“, а равноправен стълб наравно с иновативния софтуер и надеждността. Целта е ясна: създаване на автомобили, които не просто функционират безупречно, а предизвикват мигновена емоция и естетическо вълнение още от пръв поглед.

Резултатите от тази визуална метаморфоза вече са налице и статистиката е повече от любопитна. Според висшия мениджър, новата дизайнерска линия е успяла да „пробие“ сред традиционно трудни за марката сегменти. Делът на дамите сред купувачите вече надхвърля впечатляващите 40%, но по-шокиращото е друго – близо 30-40% от новите собственици на коли с технологии на Huawei са заклети потребители на iPhone. Това е ясен сигнал, че когато един продукт изглежда модерно и изразително, той може да спечели дори аудиторията на прекия конкурент.

Важно е обаче да не забравяме специфичната роля на компанията в този сектор. Huawei не е класически производител, а по-скоро „мозъчен тръст“, който действа като ключов партньор в мащабния алианс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Чрез сътрудничество с марки като Aito, Luxeed, Stelato, Maextro и Shangjie, технологичният лидер внедрява своите дигитални платформи и интелигентни системи за подпомагане на водача. С новия фокус върху дизайна, тези марки вече не са просто „компютри на колела“, а се превръщат в лайфстайл изявление, способно да мери сили с най-добрите в индустрията.