Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал в напрежение: Юриен Тимбер под въпрос за финала на Шампионската лига

Арсенал в напрежение: Юриен Тимбер под въпрос за финала на Шампионската лига

19 Май, 2026 23:10 531 0

  • финал-
  • шампионската лига-
  • будапеща-
  • арсенал-
  • юриен тимбер

Неяснотата около възстановяването на нидерландския защитник тревожи "артилеристите" преди сблъсъка с ПСЖ

Арсенал в напрежение: Юриен Тимбер под въпрос за финала на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания финал в Шампионската лига, който ще се проведе на 30 май в Будапеща, Арсенал е изправен пред сериозна дилема. Състоянието на ключовия защитник Юриен Тимбер остава неясно, а надеждите за неговото завръщане на терена намаляват с всеки изминал ден, съобщава британският "Мирър".

Тимбер, който се възстановява от неприятна травма в слабините, получена още през март, вече няколко пъти бе на прага на завръщане, но всеки път рехабилитацията му се оказва по-дълга от очакваното. През последните дни нидерландският национал е увеличил интензивността на тренировките си, опитвайки се да навлезе във форма за решителния двубой срещу Пари Сен Жермен. Въпреки това, медицинският щаб на "артилеристите" остава предпазлив и не бърза с оптимистични прогнози.

Неяснотата около физическото състояние на Тимбер не само поставя под въпрос участието му във финала, но и може да се отрази на шансовете му да попадне в състава на Роналд Куман за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято. Решението за включването му в националния тим ще зависи от това дали ще успее да се възстанови напълно в следващите дни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове