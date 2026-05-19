Арсенал в напрежение: Юриен Тимбер под въпрос за финала на Шампионската лига

В навечерието на дългоочаквания финал в Шампионската лига, който ще се проведе на 30 май в Будапеща, Арсенал е изправен пред сериозна дилема. Състоянието на ключовия защитник Юриен Тимбер остава неясно, а надеждите за неговото завръщане на терена намаляват с всеки изминал ден, съобщава британският "Мирър".

Тимбер, който се възстановява от неприятна травма в слабините, получена още през март, вече няколко пъти бе на прага на завръщане, но всеки път рехабилитацията му се оказва по-дълга от очакваното. През последните дни нидерландският национал е увеличил интензивността на тренировките си, опитвайки се да навлезе във форма за решителния двубой срещу Пари Сен Жермен. Въпреки това, медицинският щаб на "артилеристите" остава предпазлив и не бърза с оптимистични прогнози.

Неяснотата около физическото състояние на Тимбер не само поставя под въпрос участието му във финала, но и може да се отрази на шансовете му да попадне в състава на Роналд Куман за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято. Решението за включването му в националния тим ще зависи от това дали ще успее да се възстанови напълно в следващите дни.