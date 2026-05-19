BYD иска да купи Maserati от Stellantis

Китайската офанзива на Стария континент навлиза в неподозирана фаза, която заплашва из основи да пренареди шахматната дъска в автомобилния свят. Най-големият производител на електрически превозни средства в света, BYD, излезе на агресивен лов за свободни заводи в Европа и вече води мащабни преговори с редица местни играчи. Истинската сензация обаче дойде от признанието на мениджмънта, че азиатският гигант проучва възможността да сложи ръка върху закъсали емблематични европейски марки. Голямата цел в мерника им е не кой да е, а перлата в короната на Stellantis – италианската легенда Maserati.

Докато европейските автомобилни концерни изнемогват под натиска на слабата пазарна конюнктура и сериозното преструктуриране – включително Stellantis, които бяха разтърсени от милиардни отписвания на активи – китайците виждат в това златна възможност. Изпълнителният вицепрезидент на BYD, Стела Ли, потвърди, че компанията активно търси неизползван производствен капацитет и пустеещи заводи на Стария континент, за да избегне тежките наказателни мита на Европейския съюз. В момента под прицел са монтажните мощности на Stellantis в Италия, но под око се държи и Франция заради примамливите и конкурентни цени на електроенергията. Натискът е толкова голям, че дори Volkswagen е принуден да преговаря с външни китайски партньори за отдаване на заводи под наем.

Стратегията на BYD обаче е безкомпромисна – те категорично отказват да влизат в съвместни предприятия (Joint Ventures), където трябва да искат разрешение от европейците, и настояват да управляват придобитите мощности напълно самостоятелно. За да подсигури луксозните си амбиции в Европа, компанията вече масово "краде" топ инженери и дизайнери от преки конкуренти като Porsche, насочвайки ги към премиум бранда си Denza. Въпреки че от BYD уточняват, че все още няма официално задействана процедура по закупуването на тризъбеца от Модена, думите на Стела Ли, че Maserati е "изключително интересна марка", ясно показват накъде духа вятърът. След като построи завод в Унгария и е на крачка от отварянето на съоръжение в Турция, китайският колос изглежда готов да погълне и парче от класическата европейска история.