Министър Ефремова: Със законови промени се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия ще се увеличи на 347,51 евро (Обзор)

С промени в удължителния закон за бюджета се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Тя посочи, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя промените в законопроекта. С него се регламентира, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8%, с колкото от 1 юли ще се увеличат всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Промяната в удължителния закон се налага, тъй като действащите законови разпоредби не дават основание минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли, което би ощетило голяма част от възрастните хора.

Тя подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени. „Подготовката на законодателните промени доказва доброто взаимодействие между институциите с цел отговорно, гъвкаво и бързо да се постигне справедливост и всички пенсионери да получат едновременно увеличение на своите пенсии“, каза министър Наталия Ефремова.