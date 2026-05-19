Министър Ефремова: Със законови промени се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия ще се увеличи на 347,51 евро (Обзор)

С промени в удължителния закон за бюджета се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Тя посочи, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя промените в законопроекта. С него се регламентира, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8%, с колкото от 1 юли ще се увеличат всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Промяната в удължителния закон се налага, тъй като действащите законови разпоредби не дават основание минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли, което би ощетило голяма част от възрастните хора.
Тя подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени. „Подготовката на законодателните промени доказва доброто взаимодействие между институциите с цел отговорно, гъвкаво и бързо да се постигне справедливост и всички пенсионери да получат едновременно увеличение на своите пенсии“, каза министър Наталия Ефремова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7
22:56 19.05.2026
2 Ефремова
23:05 19.05.2026
3 ДрайвингПлежър
И някой ще обясни ли също така като гарантираме че "всички пенсионери да бъдат равнопоставени" ако си се пенсионирал преди 10 години пенсията ти е мизерна, ако днес на същата длъжност се пенсионира следващия взима по 2 и 3 пъти отгоре. ако ще сме за равнопоставеността и справедливостта де...
Коментиран от #8
23:05 19.05.2026
4 Направо
Коментиран от #9
23:06 19.05.2026
5 Е НЯМА КАК
ПЛАЩАЛИ МИНИМАЛНИ ОСИГУРОВКИ,
ИЛИ НЕ РАБОТИЛИ И ЧАКАТ НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ И НА ТЯХ ДА ИМ УВЕЛИЧАВАТ???
А ТЕЗИ, КОИТО СА РАБОТИЛИ И СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА МАКС....?????
ДАЛИ ИМА СМИСЪЛ ДА СЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ??,
23:11 19.05.2026
6 Нехис
Всеки да получава колкото е внасял!
Ако през комунизма си внасял 40 години по 15 лева на месец, сборува се сумата и се разпределя за следващите 20 години, т.е. пенсията ти е точно 360 лв!
Толкова си внесъл, толкова трябва и да получиш!
Коментиран от #16
23:22 19.05.2026
7 Нехис
До коментар #1 от "Гост":Как са работили за страната, като са се осигурявали масово на 120 лв?
23:24 19.05.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Ами аз като се пенсионирах при условията на първа екстра категория на 45 години минималната пенсия беше 65 лева..
А моята тавана,излиза кой за каквото е учил,какъв е проблема..?
PS;По времето на шмекера Сакскобургота..
Коментиран от #10
23:25 19.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":Добре де ама до колко ти нарасна пенсията към днешен ден
И колко е пенсията бил на твоята позиция и пенсионирал се миналата година
за съжаление КОГА влияе на КОЛКО, и диспропорциите са много големи
и е в разрез с идеята на солидарната система щото не изравнява за тези, в миналото и те мизерстват, а са допринасяли пропорционално със същото, с което и днешните
Коментиран от #14
23:34 19.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 койдазнай
Сега толкова можете да си купите с минималната пенсия, с изключение на млякото и яйцата, за които със сегашната минимална пенсия, можете да си купите около половината от количеството с някогашната средна заплата. Ама тогава минималната пенсия беше 55 или 60 лева.
23:38 19.05.2026
13 А на депутати, полицаи и остаталите буби
23:40 19.05.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Съгласен съм с това което казваш,но имаше един период от 12 години при Толупа Борисов бяхме буквално със замразени пенсии..
Плашеше със гръцкият сценарий..
А Асен Василев Кукорчо какъвто и да е като финансов министър ни индексира пенсиите със задна дата,за всяка година по 1%.
И след това три години по швейцарското правило до 2025,сега съм в така наречената графа богат пенсионер.
И най важното слава Богу жив и на крака,бивш миньор изчезващ вид за съжаление.!
Коментиран от #17
23:48 19.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "Софийски селянин,Пенсионер":Жив и здрав да си,
но тая пенсионна система е изначално сбъркана и несправедлива!
Или трябва да ти начисляват всичко на лична сметка и повярвай за 40 години ще се пенсионираш айде не с депутатска ама с кметска пенсия, а държавата от приходите които така или иначе краде да поема разходите за тези, които нямат късмет поради болест и други да направят стажа
или ако е ще е солидарна трябва да се изравнят всички пенсии и да се спазва кой колко е допринасял, а не постоянно да се вдигат пенсиите на най-мързеливите за сметка на всички останали
Коментиран от #19
00:03 20.05.2026
18 Феникс
00:14 20.05.2026
19 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Моята пенсия си я изработих с честен труд без далавери,но е трагично положението с инвалидните пенсии..
На първо място сме в ЕС,най вече с фалшивите от продажните лекари в ТЕЛК,колко милиарда изтичат там особенно за ромляните паразити..
00:16 20.05.2026
20 Анонимен
01:25 20.05.2026