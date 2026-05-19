Министър Ефремова: Със законови промени се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия ще се увеличи на 347,51 евро (Обзор)

19 Май, 2026 22:52 917 20

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С промени в удължителния закон за бюджета се гарантира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Тя посочи, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя промените в законопроекта. С него се регламентира, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши със 7,8%, с колкото от 1 юли ще се увеличат всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Промяната в удължителния закон се налага, тъй като действащите законови разпоредби не дават основание минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли, което би ощетило голяма част от възрастните хора.

Тя подчерта, че навременното приемане на законопроекта от Народното събрание е изключително важно, за да може от 1 юли всички пенсионери да бъдат равнопоставени. „Подготовката на законодателните промени доказва доброто взаимодействие между институциите с цел отговорно, гъвкаво и бързо да се постигне справедливост и всички пенсионери да получат едновременно увеличение на своите пенсии“, каза министър Наталия Ефремова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 4 Отговор
    Това ли е клуба на богатите? Не мерси... Старите хора ровят по кофите, а работиха цял живот за страната. Това чака всеки млад човек тука.

    Коментиран от #7

    22:56 19.05.2026

  • 2 Ефремова

    17 1 Отговор
    На какво е министър тая жена. Що за словоред е това ма.

    23:05 19.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    Някой ще ми обясни ли как така пенсиите се вдигат със 7% по швейцарското правило ама минималните не се вдигали и трябва отделно да ги вдигнат - седя тъпо и псувам

    И някой ще обясни ли също така като гарантираме че "всички пенсионери да бъдат равнопоставени" ако си се пенсионирал преди 10 години пенсията ти е мизерна, ако днес на същата длъжност се пенсионира следващия взима по 2 и 3 пъти отгоре. ако ще сме за равнопоставеността и справедливостта де...

    Коментиран от #8

    23:05 19.05.2026

  • 4 Направо

    18 2 Отговор
    Направо ще преядат тези пенсионери,чак ще повръщат.Голяма подигравка при тези цени на ток,вода,телефони,лекарства.А какво здравеопазване има ?Превръщат те във вечния пациент за скубане и никога няма да оздравееш.Това го разбрах при лична среща с тази гнила практика.

    Коментиран от #9

    23:06 19.05.2026

  • 5 Е НЯМА КАК

    8 5 Отговор
    ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ ДА СА РАВНОПОСТАВЕНИ.
    ПЛАЩАЛИ МИНИМАЛНИ ОСИГУРОВКИ,
    ИЛИ НЕ РАБОТИЛИ И ЧАКАТ НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ И НА ТЯХ ДА ИМ УВЕЛИЧАВАТ???
    А ТЕЗИ, КОИТО СА РАБОТИЛИ И СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ НА МАКС....?????
    ДАЛИ ИМА СМИСЪЛ ДА СЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ??,

    23:11 19.05.2026

  • 6 Нехис

    2 6 Отговор
    И защо трябва да има минимална пенсия?
    Всеки да получава колкото е внасял!
    Ако през комунизма си внасял 40 години по 15 лева на месец, сборува се сумата и се разпределя за следващите 20 години, т.е. пенсията ти е точно 360 лв!
    Толкова си внесъл, толкова трябва и да получиш!

    Коментиран от #16

    23:22 19.05.2026

  • 7 Нехис

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Как са работили за страната, като са се осигурявали масово на 120 лв?

    23:24 19.05.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Ами аз като се пенсионирах при условията на първа екстра категория на 45 години минималната пенсия беше 65 лева..
    А моята тавана,излиза кой за каквото е учил,какъв е проблема..?
    PS;По времето на шмекера Сакскобургота..

    Коментиран от #10

    23:25 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Добре де ама до колко ти нарасна пенсията към днешен ден
    И колко е пенсията бил на твоята позиция и пенсионирал се миналата година

    за съжаление КОГА влияе на КОЛКО, и диспропорциите са много големи
    и е в разрез с идеята на солидарната система щото не изравнява за тези, в миналото и те мизерстват, а са допринасяли пропорционално със същото, с което и днешните

    Коментиран от #14

    23:34 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    2 1 Отговор
    Преди 40 години, с една средна заплата 183 лева( според статистическият справочник за 1986-та година), се равняваше на 200 литра бензин, или малко под 4000 кВт електронергия, или 120 кг захар, 180 кг брашно, или 50 кг свинско, или 700 кисели млека, или почти 3000 яйца.
    Сега толкова можете да си купите с минималната пенсия, с изключение на млякото и яйцата, за които със сегашната минимална пенсия, можете да си купите около половината от количеството с някогашната средна заплата. Ама тогава минималната пенсия беше 55 или 60 лева.

    23:38 19.05.2026

  • 13 А на депутати, полицаи и остаталите буби

    4 0 Отговор
    Само по 10 000 евро на месец! Да видят те, без увеличение тоя път....

    23:40 19.05.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Съгласен съм с това което казваш,но имаше един период от 12 години при Толупа Борисов бяхме буквално със замразени пенсии..
    Плашеше със гръцкият сценарий..
    А Асен Василев Кукорчо какъвто и да е като финансов министър ни индексира пенсиите със задна дата,за всяка година по 1%.
    И след това три години по швейцарското правило до 2025,сега съм в така наречената графа богат пенсионер.
    И най важното слава Богу жив и на крака,бивш миньор изчезващ вид за съжаление.!

    Коментиран от #17

    23:48 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Жив и здрав да си,
    но тая пенсионна система е изначално сбъркана и несправедлива!

    Или трябва да ти начисляват всичко на лична сметка и повярвай за 40 години ще се пенсионираш айде не с депутатска ама с кметска пенсия, а държавата от приходите които така или иначе краде да поема разходите за тези, които нямат късмет поради болест и други да направят стажа

    или ако е ще е солидарна трябва да се изравнят всички пенсии и да се спазва кой колко е допринасял, а не постоянно да се вдигат пенсиите на най-мързеливите за сметка на всички останали

    Коментиран от #19

    00:03 20.05.2026

  • 18 Феникс

    4 0 Отговор
    Майко, мила това си е цяло богатство, ще стигне за хлебец, кисело мляко и малко лекарства! Дали ще има за комуналки е друг въпрос!

    00:14 20.05.2026

  • 19 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Моята пенсия си я изработих с честен труд без далавери,но е трагично положението с инвалидните пенсии..
    На първо място сме в ЕС,най вече с фалшивите от продажните лекари в ТЕЛК,колко милиарда изтичат там особенно за ромляните паразити..

    00:16 20.05.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор
    Добре ще е в бюджет 2027 да се видят пенсиите по времето на Иван Костов защото имаше голяма несправедливост и орязване напенсиите

    01:25 20.05.2026

