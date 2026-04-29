Класът Gran Turismo може да се сдобие с нов неочакван играч

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

Кой казва, че Lynk & Co е марка само за практични автомобили? На автосалона в Пекин (Auto China 2026), брандът отбеляза своя 10-годишен юбилей с гръм и трясък, представяйки концептуалния модел „Time to Shine“. Това не е просто поредното упражнение по дизайн, а истинско „технологично острие“, насочено директно към територията на Porsche 911 и Mercedes-AMG GT.

Дизайнът на концепта е подчинен на философията за „светлинна скулптура“. Каросерията, боядисана в магическия нюанс Apex Blue (течен металик с невероятна дълбочина), буквално оживява под различен ъгъл на светлината. Пропорциите са класически за класа Gran Turismo: дължина от 4780 мм, широчина 2000 мм и изключително нисък силует (едва 1330 мм височина). Дългият преден капак и изтеглената назад кабина придават на автомобила хищна, но елегантна осанка, която подсказва за сериозен спортен потенциал.

Магическият бутон „+“

Истинската магия обаче се случва вътре. В центъра на конзолата грее физически бутон „+“ в цвят Spark Yellow. Натиснете го и колата се трансформира:

Аеродинамика: Предният и задният край се удължават автоматично със 100 мм за по-добра стабилност.

Окачване: Клиренсът пада с 15 мм, „залепвайки“ машината за асфалта.

Интериор: Трите екрана на конзолата се прибират, оставяйки пред водача само най-критичната информация – типичен пистов минимализъм.

Хиперкар динамика в GT тяло

Под карбоновата кожа (изработена от висок клас Textreme 360) се крие изцяло електрическо задвижване на задните колела. Xiaomi и останалите играчи имат за какво да се притесняват – „Time to Shine“ обещава ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 2 секунди. За управлението се грижи интелигентно цифрово шаси с изкуствен интелект, разработено в сътрудничество между европейските и китайските екипи на марката.

Въпреки че все още е концепция, Lynk & Co не крият, че следят изкъсо реакцията на публиката. Ако „Time to Shine“ получи зелена светлина за серийно производство, светът на супер-автомобилите ще се сдобие с играч, който не само изглежда божествено, но и разполага с дигиталната интелигентност на следващото десетилетие. Едно е сигурно – времето на тази марка да блесне наистина дойде.