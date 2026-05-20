Xiaomi подобри и рекорда за най-бърза обиколка на Нюрбургринг с „джип“ (ВИДЕО)

Xiaomi затвърждава статута си на абсолютен гигант в областта на маркетинга и инженерството, доказвайки, че грандиозният ѝ дебют в автомобилния сектор далеч не е бил случаен. След световния отзвук, предизвикан от седана SU7 Ultra с четирицифрена мощност, китайският гигант в потребителската електроника осъществи поредния си зашеметяващ рекламен ход в „Зеления ад“ само няколко дни преди представянето на следващия си голям модел. По-рано днес, компанията разкри, че предстоящият ѝ наточен електрически SUV, YU7 GT, е счупил официалния рекорд за обиколка за серийни SUV-та на пистата Нюрбургринг Нордшлайфе.

Рекордното каране се е състояло на 2 април, но е стратегически пазено в тайна досега, като беше разкрито точно в подходящия момент, за да засили очакванията за официалното глобално представяне на автомобила на 21 май. Със сертифицирано време за обиколка от 7 минути и 34,931 секунди, YU7 GT засенчи предишния рекорд за серийни автомобили от 7:36,698, държан от Audi RS Q8 Performance, с повече от секунда и половина, като едновременно с това измести Porsche Cayenne Turbo GT още по-надолу в класирането. Историческото каране беше пилотирано от главния тест пилот на Xiaomi, Рен Жоукан, което го прави първият професионален китайски състезател, спечелил официална сертификация за обиколка на Нюрбургринг. Официалните снимки от падока на Нордшлайфе потвърждават, че тестовият автомобил, счупил рекорда, е бил оборудван с опционален „Track Package“, който замества традиционната задна седалка за пътници с цялостна предпазна клетка срещу преобръщане, за да оптимизира твърдостта на шасито и безопасността по време на каране.

Под лъскавата, аеродинамична ламарина се крие силно оптимизирана, двумоторна електрическа задвижваща система със задвижване на всички колела, проектирана да се справи с високия център на тежестта, типичен за платформите на спортните SUV. Конфигурацията извлича огромните 738 киловата енергия, което се превръща в 990 конски сили чиста електрическа мощност. Настроена съвместно от екип от китайски и европейски специалисти по шасита, механичната система се очаква да ускорява тежкотоварния SUV от покой до 100 км/ч за около 2 секунди, като достигне проверена максимална скорост от 300 км/ч. За съхранението на енергията отговаря масивен 101,7-kWh литиево-никелово-манганово-кобалтов (NCM) акумулаторен пакет, доставян директно от CATL, който е проектиран да осигурява изключително конкурентен пробег от до 705 километра при локализирания CLTC цикъл на оценка.

Визуално, наточеният GT вариант се отличава от базовата гама YU7 за ежедневно пътуване чрез мускулеста, агресивно разширена стойка, която спуска автомобила по-близо до асфалта, за да максимизира стабилността в завоите. Спортният облик се допълва от огромни 21-цолови алуминиеви джанти, облечени в широки, подходящи за писта гуми, яркочервени многобутални спирачни апарати, карбон-керамични дискове, и интегриран заден спойлер „ducktail“, проектиран да генерира притискаща сила над задния мост.