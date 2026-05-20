Легендарното BMW 635CSi от Група А се продава за половин милион евро

На хоризонта се появи една от най-значимите състезателни машини в историята на моторните спортове, която е на път да смени собственика си. Аукционната къща RM Sotheby's изважда на тезгяха истинско съкровище на колела – легендарното BMW 635CSi от златната ера на Група А. Сумата, срещу която можете да паркирате този асфалтов звяр в гаража си, варира между колосалните 500 000 и 700 000 евро.

Проектирано под кодовото име на шасито E24 RA2-79, купето е родено от съвместните усилия на заводските инженери в Мюнхен и абсолютните магьосници от Schnitzer Motorsport. От този фабричен шедьовър са произведени едва десетина екземпляра, което автоматично го превръща в "бяла лястовица" за ценителите на високите скорости.

Най-яркият триумф на конкретния автомобил е паметната победа в денонощния маратон „24-те часа на Спа-Франкоршан“ през 1986 година. Тогава, стартирайки от непретенциозната девета позиция, баварският болид буквално скри шапката на конкуренцията в лицето на Ford, Volvo и Rover, забивайки третия и последен пирон в ковчега на съперниците за модела 635CSi на белгийска почва. Същият сезон колата се качва още три пъти на подиума в Европейския шампионат за туристически автомобили (ETCC).

Списъкът с пилоти, въртяли волана на тази икона, изглежда като истинска Зала на славата. През кокпита са преминали величия като Герхард Бергер, който по-късно грабна 10 победи във Формула 1, и Емануеле Пиро, триумфирал пет пъти в легендарното състезание за издръжливост в Льо Ман. Заедно с тях, следа в историята на колата оставят Роберто Равалья, Дитер Куестер, Ото Рензинг, Тиери Тасен и Алтфрид Хегер. Да притежаваш автомобил, управляван от такива титани, е истинска привилегия.

След като приключва активната си служба за заводския тим, състезателното BMW 635CSi заживява нов живот в престижни частни колекции. Между 2017 и 2024 година швейцарските експерти от Graber Sportgarage подлагат колата на педантична реставрация, за да я върнат в пълна бойна готовност за пистата. Сякаш това не беше достатъчно, та в края на миналата година италианското ателие Pastrolli Classic Cars извърши пълна ревизия на двигателя и монтира изцяло нов съединител. Цялото това удоволствие е коствало на досегашния собственик над 250 000 евро, но резултатът е главозамайващ – колата грее в оригиналната си ливрея, оригинални части BMW и наскоро демонстрира върхова форма по време на историческите надпревари Spa Classic и Monza Revival.

Новият горд собственик няма да получи просто купчина ценно желязо. Бъдещият купувач ще вземе в ръцете си и цялото писмено наследство на болида. Пакетът включва официален исторически технически паспорт от FIA, автентични архивни документи директно от Schnitzer Motorsport, инженерни записки с настройките от състезанията и дебела папка с фактури за всеки един вложен цент в реставрацията.