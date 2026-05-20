Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Повечето кабриолети втора ръка са над 15-годишни, пазарът страда от остър дефицит

Повечето кабриолети втора ръка са над 15-годишни, пазарът страда от остър дефицит

20 Май, 2026 13:02 686 2

  • кабриолети-
  • пазар-
  • дефицит

Големите автопроизводители масово зачеркнаха колите без покрив от каталозите си

Повечето кабриолети втора ръка са над 15-годишни, пазарът страда от остър дефицит - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Имаше времена, когато почти всяка уважаваща себе си марка поддържаше в гамата си поне един романтичен модел със сгъваем покрив. На пътя редовно се виждаха френските Peugeot 206 CC и Renault Megane CC, германските Volkswagen Eos или класическия отворен Ford Focus. Днес обаче реалността е коренно различна. Автомобилните гиганти безмилостно пенсионираха тези емблематични автомобили, превръщайки покупката на нов кабриолет в мисия за милионери. Пазарният анализ на платформата Carvago за последната година ясно показва, че мераклиите за шофиране под открито небе са принудени да търсят спасение единствено сред офертите втора ръка.

Статистиката за европейския пазар разкрива стряскащи факти. От двадесетте най-продавани кабриолети по автокъщите, цели дванадесет модела отдавна са спрени от производство. Още по-любопитно е, че докато при стандартните употребявани леки коли (общо за Европа) ветераните на възраст над 15 години съставляват едва 28 на сто от общия обем, то при модификациите без покрив този дял скача на внушителните 57 процента. На върха на класацията по популярност в Европа гордо стои една абсолютна легенда, чийто конвейерен живот приключи още през 2013 година – баварското BMW 3 Series Convertible. Веднага след него се нарежда вечният германски хит Volkswagen Golf Cabriolet, а челната тройка се допълва от чаровния и все още произвеждан италиански мъник Fiat 500C.

Проучването, обхванало пазарите в 14 ключови европейски държави, изважда на повърхността и сериозни различия по отношение на задвижването. Масовата вълна на електрификация заля автомобилната индустрия твърде късно – по време, когато повечето открити модели вече бяха в историята или се намираха в края на жизнения си цикъл, заради което инженерите не си направиха труда да ги снабдяват с батерии. В резултат на това огромната част от купувачите на подобни коли – цели 86,7 процента – залагат на класическите бензинови двигатели. Сравнено с общия пазар на употребявани автомобили, където бензинът държи около половината от сделките, разликата е драстична. Делът на хибридите и чистите електромобили в сегмента без покрив е направо символичен – едва 1.7 на сто.

Любителите на вятъра в косите обаче трябва да приемат реалността: ако искат да притежават подобно удоволствие, ще трябва да се примирят с покупката на по-възрастен автомобил с традиционен ДВГ, чиято поддръжка с годините ще става все по-предизвикателна поради дефицита на специфични части за сгъваемите механизми. А всички актуални предложения за употребявани и нови кабриолети на нашия пазар можете да разгледате ТУК.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    5 4 Отговор
    На автомобил с чадър никога няма да се кача !!!

    13:10 20.05.2026

  • 2 Кълвача

    4 3 Отговор
    Приключиха хубавите времена в ЕС когато хората имаха доста пари и се глезеха с такива коли. Сега купуват истински практични коли и от нужда.

    13:25 20.05.2026