Повечето кабриолети втора ръка са над 15-годишни, пазарът страда от остър дефицит

Имаше времена, когато почти всяка уважаваща себе си марка поддържаше в гамата си поне един романтичен модел със сгъваем покрив. На пътя редовно се виждаха френските Peugeot 206 CC и Renault Megane CC, германските Volkswagen Eos или класическия отворен Ford Focus. Днес обаче реалността е коренно различна. Автомобилните гиганти безмилостно пенсионираха тези емблематични автомобили, превръщайки покупката на нов кабриолет в мисия за милионери. Пазарният анализ на платформата Carvago за последната година ясно показва, че мераклиите за шофиране под открито небе са принудени да търсят спасение единствено сред офертите втора ръка.

Статистиката за европейския пазар разкрива стряскащи факти. От двадесетте най-продавани кабриолети по автокъщите, цели дванадесет модела отдавна са спрени от производство. Още по-любопитно е, че докато при стандартните употребявани леки коли (общо за Европа) ветераните на възраст над 15 години съставляват едва 28 на сто от общия обем, то при модификациите без покрив този дял скача на внушителните 57 процента. На върха на класацията по популярност в Европа гордо стои една абсолютна легенда, чийто конвейерен живот приключи още през 2013 година – баварското BMW 3 Series Convertible. Веднага след него се нарежда вечният германски хит Volkswagen Golf Cabriolet, а челната тройка се допълва от чаровния и все още произвеждан италиански мъник Fiat 500C.

Проучването, обхванало пазарите в 14 ключови европейски държави, изважда на повърхността и сериозни различия по отношение на задвижването. Масовата вълна на електрификация заля автомобилната индустрия твърде късно – по време, когато повечето открити модели вече бяха в историята или се намираха в края на жизнения си цикъл, заради което инженерите не си направиха труда да ги снабдяват с батерии. В резултат на това огромната част от купувачите на подобни коли – цели 86,7 процента – залагат на класическите бензинови двигатели. Сравнено с общия пазар на употребявани автомобили, където бензинът държи около половината от сделките, разликата е драстична. Делът на хибридите и чистите електромобили в сегмента без покрив е направо символичен – едва 1.7 на сто.

Любителите на вятъра в косите обаче трябва да приемат реалността: ако искат да притежават подобно удоволствие, ще трябва да се примирят с покупката на по-възрастен автомобил с традиционен ДВГ, чиято поддръжка с годините ще става все по-предизвикателна поради дефицита на специфични части за сгъваемите механизми.