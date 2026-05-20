Volvo връща комбитата на мода

20 Май, 2026 10:37 724 5

Изпълнителният директор на компанията смята, че практичните модели ще са популярни отново

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo даде най-ясния си сигнал, че класическите комбита се насочват към завръщане. Докато съвременните потребителски предпочитания наложиха бавен и мъчителен упадък на сегмента на комбитата, шведският производител – исторически синоним на масивни и неунищожими семейни автомобили – отказва да предаде напълно своите механични корени. По време на кръгла маса в бранша ръководството на Volvo открито оспори абсолютната обсебеност на съвременния пазар от високите SUV-та, като намекна, че едностранчивият фокус на индустрията върху стандартните архитектури на спортни SUV-та може би е преминала границата на устойчивостта.

Този философски обрат идва в изключително критичен оперативен момент за премиум портфолиото на Volvo. Марката наскоро потвърди, че официално ще премахне остаряващите линии V60 Cross Country и V90 Cross Country от дилърските си мрежи в Северна Америка – решение, което временно ще остави шоурумите ѝ с асортимент, състоящ се изцяло от кросоувъри. Продуктовите стратези обаче подчертават, че това отстъпление е временна фаза на преструктуриране, а не окончателно изтегляне от пазара. Ръководството твърди, че разнообразният автомобилен пейзаж ще изисква връщане към по-ниски височини на автомобилите, което директно позиционира комбитата от следващо поколение като логична основа за предстоящите продуктови вълни на компанията. Основният инженерен катализатор, налагащ това завръщане към ниските височини, е физиката на електрическото задвижване. В ерата на течните изкопаеми горива автомобилните производители лесно можеха да компенсират ужасния аеродинамичен профил на масивната, изправена предна част на SUV-то, просто като монтират по-голям резервоар за гориво. В света на разработката на електромобили с батерии обаче, където залогът е голям, борбата с въздушното съпротивление е най-големият фактор, изчерпващ полезния пробег на автомобила. Чрез използването на традиционната силуетна форма на комбито инженерите могат драстично да намалят площта на предната повърхност и общия коефициент на съпротивление, което позволява на предстоящите модели, изградени върху високоадаптивната нова модулна архитектура SPA3 за електромобили, да извлекат максимален пробег от всеки киловатчас, без да се налага използването на по-тежки и скъпи батерии.

Освен явните термодинамични предимства, Volvo залага и на силно предвидима културна реакция, която да наруши настоящата хегемония на кросоувърите. Историята на автомобилостроенето потвърждава, че циклите в стилистиката на автомобилите са дълбоко свързани с поколенията и се определят от една проста социологическа константа: по-младите купувачи на автомобили активно отхвърлят точно онези модели, с които родителите им ги возеха на училище. Тъй като настоящото поколение млади шофьори се уморява от безкрайното море от неразличими семейни кросоувъри, честната практичност, превъзходната динамика на управлението на премиум комбито са на път да станат изключително желани. Volvo потвърждава, че вече активно проучва няколко нови концепции за комбита зад затворени врати, гарантирайки, че тихото, електрифицирано бъдеще на марката ще продължи да има достатъчно място за най-емблематичната ѝ форма.





ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 опит

    1 5 Отговор
    От опит ще споделя .Тръгнах да продавам популярно комби ,отне ми 6 месца .После карах СУВ известно време и реших да го сменя със друг СУВ .Тръгнах да продавам първия и се продаде за две седмици . Сега продължавам да карам СУВ и ако тръгна да го сменям пак ще си взема нещо височко

    10:50 20.05.2026

  • 2 Милко

    2 1 Отговор
    Да бе.Харчат като ЗиЛ през соца и тежат по три тона.Купиш ли го е вечно твой.Няма продаване.

    11:04 20.05.2026

  • 3 Май нещо не ги купуват,

    0 3 Отговор
    тия комбита.

    11:22 20.05.2026

  • 4 Търсене

    4 0 Отговор
    винаги е имало, но незнайно защо се натрапва една мода на "повдигнати" автомобили, които нямат особени предимства спрямо едно комби. Нито е по икономично, нито събира толкова повече багаж, пък и изобщо не е по-сигурно както някои биха казали. (не ми сравнявайте удар на СУВ с със Смарт). Оправданието да се качвам по бордюрите е валидно само за българската действителност.

    11:29 20.05.2026

  • 5 алоо мисирките

    0 0 Отговор
    че те кога са спирали да са на моде че ги връща???

    12:10 20.05.2026