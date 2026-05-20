Кога, с колко и дали ще поевтинеят горивата у нас

Пролетта най-после раздвижи пластовете на родния пазар на горива, но новините от бензиностанциите носят смесени емоции за българските шофьори. Ако планирате дълги пътувания през предстоящите почивни дни, портфейлът ви ще реагира по коренно различен начин в зависимост от това какво гориво изисква двигателят под капака на автомобила ви. Световните пазари и вътрешната динамика диктуват интересен сценарий, при който едното основно гориво поевтинява, докато другото упорито пълзи нагоре.
Дизелът се превърна в приятната изненада на месеца
Тежкото гориво регистрира осезаемо и последователно понижение. Само в рамките на последните седмици средната цена по колоните у нас се свлече до нива около 1,74 евро за литър, което е най-ниската стойност от началото на април насам. За радост на шофьорите на дизелови машини, тенденцията за плавно свиване на цената с по 1-2 цента на седмица продължава под натиска на отслабващото глобално търсене на средни дестилати и стабилизирането на петролните пазари. Очакванията на експертите в бранша сочат, че до началото на активния летен сезон тежкото гориво може да изгуби още малко от стойността си, задържайки се на стабилни и по-поносими позиции.
Съвсем различна обаче е реалността за почитателите на традиционния бензин А95
Докато дизеловите агрегати се радват на по-евтин пробег, бензиновите версии преживяват лек ценови шок. Цената на масовия бензин отчете скок от около 2% за месец и в момента уверено гони нивата от 1,54 евро за литър. Този натиск е класически сезонен феномен – със затоплянето на времето автомобилният трафик в цяла Европа рязко се засилва, което автоматично изстрелва потреблението на бензин нагоре. Прогнозите тук не обещават скорошно поевтиняване, като по-вероятният сценарий е плато или минимални козметични корекции нагоре с навлизането в горещите летни месеци.
За хората, заложили на икономичното придвижване с пропан-бутан (LPG), новините са умерено оптимистични
Автогазът демонстрира завидно спокойствие и дори лек спад, като средната му цена на дребно се закова на границата от 0,78 – 0,80 евро за литър. Тъй като пропан-бутанът е силно обвързан със сезонното потребление на енергия за отопление, което вече е в миналото, предлагането в момента надвишава търсенето. Това дава сериозни основания да се смята, че през следващите седмици синьото гориво ще остане стабилно на тези достъпни нива, а на отделни обекти може да се отчетат и допълнителни понижения с още 1-2 цента.
Прогноза
Въпреки местните ценови флуктуации, официалните власти и браншовите организации успокояват, че пазарът у нас е напълно подсигурен откъм логистика и наличности. Няма абсолютно никакъв риск от дефицит на бензин, дизел или пропан-бутан в страната. Войната по бензиностанциите ще продължи да се води на дребно, като по-малките и независими търговски вериги вече започнаха да свалят цените по-агресивно от големите играчи, което дава отличен шанс на будните шофьори да спестят някое евро с правилно планиране на спиранията за зареждане.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4, #5
10:33 20.05.2026
2 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Значи никога
10:36 20.05.2026
3 Гост
10:38 20.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И искаш да гласуваме за теб?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То тъй на приказки много лесно. Точно тъй работи пазара, както на тебе ти се иска.
Коментиран от #6
10:43 20.05.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "И искаш да гласуваме за теб?":Докато политиката се меси в пазара и бизнеса ще бъде скъпо.
Коментиран от #7, #8
10:53 20.05.2026
7 Прав си
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Докато некадърниците и мързелите се опитват да влязат в политиката, докато менте-ресторантьорчета дето нямат трудов стаж се опитват да седнат на политическата софра, все ще е скъпо.
11:06 20.05.2026
8 И искаш да гласуваме за ДНК
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Като знам тебе, не ми трябва да знам другите в партията ви. Никога не бих си пуснал гласа за човек като теб. Ти който не познаваш думата работа, какво можеш да ми предложиш на мен който работя по цял ден? Нищо. С моя глас мога само да те направя и беден неработещ в богат неработещ. Така че нужно ми е още да затъпея за да гласувам за синдикат "17-те ресторанта, гърбим народа на аванта".
Коментиран от #9
11:08 20.05.2026
9 Хаха
До коментар #8 от "И искаш да гласуваме за ДНК":Къде работиш Слънчасал, като денонощно си по форумите.
Коментиран от #12
11:38 20.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дългосрочно
12:17 20.05.2026
12 Слънчасалият
До коментар #9 от "Хаха":Работя в Парламента. Слънце тук няма.
12:18 20.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.