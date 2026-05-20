Кога, с колко и дали ще поевтинеят горивата у нас

Пролетта най-после раздвижи пластовете на родния пазар на горива, но новините от бензиностанциите носят смесени емоции за българските шофьори. Ако планирате дълги пътувания през предстоящите почивни дни, портфейлът ви ще реагира по коренно различен начин в зависимост от това какво гориво изисква двигателят под капака на автомобила ви. Световните пазари и вътрешната динамика диктуват интересен сценарий, при който едното основно гориво поевтинява, докато другото упорито пълзи нагоре.

Дизелът се превърна в приятната изненада на месеца

Тежкото гориво регистрира осезаемо и последователно понижение. Само в рамките на последните седмици средната цена по колоните у нас се свлече до нива около 1,74 евро за литър, което е най-ниската стойност от началото на април насам. За радост на шофьорите на дизелови машини, тенденцията за плавно свиване на цената с по 1-2 цента на седмица продължава под натиска на отслабващото глобално търсене на средни дестилати и стабилизирането на петролните пазари. Очакванията на експертите в бранша сочат, че до началото на активния летен сезон тежкото гориво може да изгуби още малко от стойността си, задържайки се на стабилни и по-поносими позиции.

Съвсем различна обаче е реалността за почитателите на традиционния бензин А95

Докато дизеловите агрегати се радват на по-евтин пробег, бензиновите версии преживяват лек ценови шок. Цената на масовия бензин отчете скок от около 2% за месец и в момента уверено гони нивата от 1,54 евро за литър. Този натиск е класически сезонен феномен – със затоплянето на времето автомобилният трафик в цяла Европа рязко се засилва, което автоматично изстрелва потреблението на бензин нагоре. Прогнозите тук не обещават скорошно поевтиняване, като по-вероятният сценарий е плато или минимални козметични корекции нагоре с навлизането в горещите летни месеци.

За хората, заложили на икономичното придвижване с пропан-бутан (LPG), новините са умерено оптимистични

Автогазът демонстрира завидно спокойствие и дори лек спад, като средната му цена на дребно се закова на границата от 0,78 – 0,80 евро за литър. Тъй като пропан-бутанът е силно обвързан със сезонното потребление на енергия за отопление, което вече е в миналото, предлагането в момента надвишава търсенето. Това дава сериозни основания да се смята, че през следващите седмици синьото гориво ще остане стабилно на тези достъпни нива, а на отделни обекти може да се отчетат и допълнителни понижения с още 1-2 цента.

Прогноза

Въпреки местните ценови флуктуации, официалните власти и браншовите организации успокояват, че пазарът у нас е напълно подсигурен откъм логистика и наличности. Няма абсолютно никакъв риск от дефицит на бензин, дизел или пропан-бутан в страната. Войната по бензиностанциите ще продължи да се води на дребно, като по-малките и независими търговски вериги вече започнаха да свалят цените по-агресивно от големите играчи, което дава отличен шанс на будните шофьори да спестят някое евро с правилно планиране на спиранията за зареждане.