Собствениците на гиганта Volkswagen настояват за радикална чистка

20 Май, 2026 13:18 1 226 12

Огромни финансови загуби и срив на печалбите принудиха династията Порше-Пиех да увеличи натиска върху управлението на закъсалия автомобилен гигант

Собствениците на гиганта Volkswagen настояват за радикална чистка
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Напрежението по високите етажи на германската автомобилна индустрия достигна точка на кипене. Влиятелните фамилии, които стоят зад управлението на Volkswagen, официално изгубиха търпение и предприеха агресивна офанзива срещу настоящото ръководство. Автомобилната династия Порше-Пиех излезе с ултимативно искане за незабавно и радикално пренаписване на бизнес модела на концерна. Повод за семейния гняв стана сериозен трус в личните им портфейли, след като финансовите отчети за първото тримесечие разкриха стряскащ срив в приходите на общата им структура.

Основното оръжие на фамилията – холдинговото дружество Porsche SE, което се явява най-мащабният инвеститор в лагера на Volkswagen – докладва свиване на коригираната си нетна печалба до скромните 382 милиона евро. Истинският шок обаче дойде от официалния баланс без козметични корекции, където черно на бяло зee чиста загуба в размер на колосалните 923 милиона евро. Този сериозен минус е пряка последица от бруталното обезценяване на акциите на Volkswagen, което е коствало на холдинга извънреден непаричен разход от 1,3 милиарда евро. Главният изпълнителен директор на Porsche SE Ханс-Дитер Пьох бе пределно ясен в позицията си, заявявайки, че традиционните рецепти за успех, които десетилетия наред крепяха стълбовете на Volkswagen и Porsche AG, вече са напълно изчерпани и се нуждаят от спешна софтуерна и структурна еволюция.

Германският мастодонт в момента е притиснат до стената от няколко страни. Автомобилният бизнес на концерна изнемогва под тежестта на суровите международни търговски тарифи, агресивната ценова война, диктувана от китайските производители, и неочаквано забавения и пълен с препятствия преход към пълна електрификация. За да спаси каквото може и да диверсифицира нарастващите рискове, холдингът Porsche SE вече започна да пренасочва капитали извън автомобилния сектор, инвестирайки масирано в отбранителната индустрия и разработките с изкуствен интелект. Свеж въздух за компанията донесе успешната продажба на пазарния дял в микропроцесорния стартъп Celestial AI, осигурила глътка спокойствие от 60 милиона евро.

На фона на фамилния натиск, първият човек в управлението на Volkswagen Оливър Блуме обеща да натисне спирачките на разходите още по-безмилостно. Планът му предвижда въвеждането на крайни мерки за икономии, които ще ударят директно германските заводи на марката, работещи под капацитета си. Подобен ход обаче гарантира жестока война със синдикатите, тъй като нарушава действащото споразумение, забраняващо съкращения и затваряне на фабрики до края на текущото десетилетие. Семействата основатели обаче държат в ръцете си златната акция – те контролират 31,9% от капитала и притежават смазващите 53,3% от правата на глас, което им дава пълната власт еднолично да чертаят бъдещето на индустриалната икона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Набълбукаха се със дузина, че и повече, марки под шапката си, сега що ги стяга чепикът❗

    Коментиран от #4

    13:23 20.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Авеее льохмани - използвайте си влиянието да разчистите Мерц и Урсулите - от там ви идват проблемите! И свети слам да назначите за шеф той чудеса няма да направи докато евробюрократщината убива производството в Европа!

    13:30 20.05.2026

  • 3 Вразумете се

    2 3 Отговор
    Е какво толкова, за едно тримесечие ще имат да си харчат само 382 млн. евро и изпаднали в паника....

    13:32 20.05.2026

  • 4 Има разлика

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Коментиращи
    и собственици
    Държавно планово стопанство и собственици
    Зависи от кои сте,мисля че не сте от собствениците

    Коментиран от #11

    13:36 20.05.2026

  • 5 Дресиран евроатлантик

    13 1 Отговор
    Санкциите работят, вундаба Урсула

    13:41 20.05.2026

  • 7 Ема

    4 0 Отговор
    то чистката трябва да започне отгоре, а не от "хамалите". Така и не разбрахте, че ако ги няма "хамалите" да ви работят, няма как да си взикмате бонусите. Ако разкарате некадърните си меринджей.. хем ще спестите пари, хем ще оправите малко "бюрокацията". миже да почнете с СЕО-то,...

    14:20 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Фолксваген са поели по пътя на Опел, след 5-6 години ще остане само емблема от близкото минало... Е да ще следват модерния тренд, и вече няма да правят "коли за народа", ще правят танкове и оръдия, но колко да ги спаси, то без суровини и евтина енергия индустрия не можеш да развиваш.

    Почва да мирише на германише гросе еленд, но немците вместо да търсят на кого да хвърлят вината, да се вгледат по-добре в такива техни кадри като урси, шперц, пистолетос и другите от психодиспансера.

    14:36 20.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има разлика":

    Мислиш си , че мислиш❗
    Защото и на децата е ясно, че има разлика между двете категории и от кои сме ние❗

    14:41 20.05.2026

  • 12 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    проблема на целия евроавробранш е един и същ, но се опитват да се спасят поединично, никакъв шанс! или махат всички санкции и пускат СП 1 И 2 И ИЗГОНВТА ВСИЧКИ американски и други шпиони или приключват. ЕС И ЕК са само машата, която изпълнява мръсната поръчка на сащ и израел, Китай просто се възползва без да прави нишо съшествено, просто си купува всичко от руснаците преработва го и го продава на тъпаците от ЕС

    14:56 20.05.2026