Собствениците на гиганта Volkswagen настояват за радикална чистка

Напрежението по високите етажи на германската автомобилна индустрия достигна точка на кипене. Влиятелните фамилии, които стоят зад управлението на Volkswagen, официално изгубиха търпение и предприеха агресивна офанзива срещу настоящото ръководство. Автомобилната династия Порше-Пиех излезе с ултимативно искане за незабавно и радикално пренаписване на бизнес модела на концерна. Повод за семейния гняв стана сериозен трус в личните им портфейли, след като финансовите отчети за първото тримесечие разкриха стряскащ срив в приходите на общата им структура.

Основното оръжие на фамилията – холдинговото дружество Porsche SE, което се явява най-мащабният инвеститор в лагера на Volkswagen – докладва свиване на коригираната си нетна печалба до скромните 382 милиона евро. Истинският шок обаче дойде от официалния баланс без козметични корекции, където черно на бяло зee чиста загуба в размер на колосалните 923 милиона евро. Този сериозен минус е пряка последица от бруталното обезценяване на акциите на Volkswagen, което е коствало на холдинга извънреден непаричен разход от 1,3 милиарда евро. Главният изпълнителен директор на Porsche SE Ханс-Дитер Пьох бе пределно ясен в позицията си, заявявайки, че традиционните рецепти за успех, които десетилетия наред крепяха стълбовете на Volkswagen и Porsche AG, вече са напълно изчерпани и се нуждаят от спешна софтуерна и структурна еволюция.

Германският мастодонт в момента е притиснат до стената от няколко страни. Автомобилният бизнес на концерна изнемогва под тежестта на суровите международни търговски тарифи, агресивната ценова война, диктувана от китайските производители, и неочаквано забавения и пълен с препятствия преход към пълна електрификация. За да спаси каквото може и да диверсифицира нарастващите рискове, холдингът Porsche SE вече започна да пренасочва капитали извън автомобилния сектор, инвестирайки масирано в отбранителната индустрия и разработките с изкуствен интелект. Свеж въздух за компанията донесе успешната продажба на пазарния дял в микропроцесорния стартъп Celestial AI, осигурила глътка спокойствие от 60 милиона евро.

На фона на фамилния натиск, първият човек в управлението на Volkswagen Оливър Блуме обеща да натисне спирачките на разходите още по-безмилостно. Планът му предвижда въвеждането на крайни мерки за икономии, които ще ударят директно германските заводи на марката, работещи под капацитета си. Подобен ход обаче гарантира жестока война със синдикатите, тъй като нарушава действащото споразумение, забраняващо съкращения и затваряне на фабрики до края на текущото десетилетие. Семействата основатели обаче държат в ръцете си златната акция – те контролират 31,9% от капитала и притежават смазващите 53,3% от правата на глас, което им дава пълната власт еднолично да чертаят бъдещето на индустриалната икона.