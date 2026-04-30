Zeekr 8X предефинира лукса при хибридните SUV модели

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

На тазгодишното автомобилно изложение в Пекин (Auto China 2026) една звезда свети доста ярко в сегмента на луксозните кросоувъри. Zeekr 8X направи своята впечатляваща публична премиера, превръщайки се в истински магнит за публиката. И как иначе – цифрите говорят сами: за броени дни след пазарния дебют, компанията вече държи в ръцете си 10 000 предварителни заявки. Това не е просто поредният голям джип, а демонстрация на технологично превъзходство, опаковано в над пет метра чиста мощ.

В основата на този колос стои новата архитектура SEA-S Super Hybrid, която позволява на Zeekr 8X да навлезе в територията на пълноразмерните властелини на пътя. С дължина от 5100 мм и междуосие над 3 метра, моделът предлага пространство, което граничи с това в частен самолет. Визуално кросоувърът залага на познатия, но еволюирал език на марката, като пакетът Night Edition и матричната оптика SEA Star Diamond Matrix му придават излъчване на хищник, готов за нощно преследване.

Влезте в купето и ще се почувствате по-скоро в дигитален салон за релаксация, отколкото в автомобил. Централно място заема огромен OLED дисплей, но истинското „шоу“ е на втория ред. Пътниците там разполагат със собствени екрани, прибиращи се поставки за краката и седалки с пълен пакет от глезотии – от вентилация до масаж. Ако добавим към това вградения хладилник, сгъваемите масички и аудио системата Naim с цели 29 високоговорителя, Zeekr 8X лесно се превръща в „мобилно кино“. Инженерите са отишли дори по-далеч, интегрирайки светлинни и ароматни ефекти, които се синхронизират с вибрациите на звука.

Техническите параметри на флагмана са меко казано стряскащи. Базираната на 900-волтова архитектура хибридна система съчетава 2,0-литров турбо мотор с електрическа мощ. Базовата версия с два електромотора доставя внушителните 897 к.с., ускорявайки до 100 км/ч за 3,7 секунди. Но за тези, за които това е малко, топ изпълнението с три мотора предлага умопомрачителните 1400 к.с. – мощност, която изстрелва огромния SUV до стотачката за по-малко от 3 секунди. Всичко това е подкрепено от автономен пробег на ток до 410 км (CLTC), което е рекорд за подобен тип возило.

Интелигентността на 8X се гарантира от системата G-ASD 4.0, разчитаща на „очите“ на пет лидара и брутална изчислителна мощ от 1400 TOPS. Това прави модела един от най-напредналите в света по отношение на автономното шофиране. На китайския пазар цената на това инженерно бижу варира между 42 450 и 61 000 евро, което предвид предлаганите технологии, го поставя в изключително изгодна позиция спрямо европейските конкуренти.