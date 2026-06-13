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Времето днес, прогноза за събота, 13 юни: Разкъсана облачност, сутрешни превалявания по Черноморието

Времето днес, прогноза за събота, 13 юни: Разкъсана облачност, сутрешни превалявания по Черноморието

13 Юни, 2026 03:00 585 1

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Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°

Времето днес, прогноза за събота, 13 юни: Разкъсана облачност, сутрешни превалявания по Черноморието - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта ще има валежи, по-интензивни в Източна България. Вятърът ще е бъде до умерен от запад-северозапад, в Източна България - от север-северозапад.

В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България - северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.

По Черноморието в сутрешните часове все още ще е с валежи. След обяд облачността ще започне да се разкъсва. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е от 20° до 22°, в района на Шабла и Калиакра - 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.

В планините ще преобладава слънчево време, с превалявания в масивите от Централна България. Ще духа временно силен северозападен вятър.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания и гръмотевици през първия ден в източните райони и планините, а в понеделник – в Северна България и планинските райони. Температурите съществено ще се повишат.

През нощта срещу вторник и във във вторник отново ще има валежи и гръмотевични бури. В сряда ще е предимно слънчево, но около и след обяд на места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.

Източник: bntnews.bg


България
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