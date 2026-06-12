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Каква е позицията на Радев за Украйна? Това са ясните неща:
  Тема: Украйна

Каква е позицията на Радев за Украйна? Това са ясните неща:

12 Юни, 2026 23:01 1 076 36

  • даниел смилов-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • русия-
  • украйна

Каква е всъщност позицията на Румен Радев за Украйна и какво цели България с политиката си по отношение на нападнатата страна?

Каква е позицията на Радев за Украйна? Това са ясните неща: - 1
Снимка: БГНЕС
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Коментар на Даниел Смилов:

Каква е всъщност позицията на Румен Радев и "Прогресивна България" (ПБ) за Украйна? Последното, което чухме от министъра на отбраната Стоянов, е, че България спира военната помощ за жертвата на агресия, но ще продължи да ѝ продава оръжие. Преди това външният министър Петрова заяви, че европейската военна помощ за Украйна е необходима и трябва да бъде продължена. Украинската страна отговори на Стоянов, че България така или иначе не ѝ предоставя безвъзмездна военна помощ. В дискусиите около "новата политика" на Радев стана ясно, че ЕС и държави членки са ни дали над 200 млн. евро като компенсация за военна помощ, която сме предоставяли през годините под форма на старо въоръжение от складовете на армията. И в крайна сметка България е член на ЕС, който чрез бюджета си подпомага финансово и военно Украйна, т.е. България равноправно участва в колективната помощ за нападнатата страна.

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Всичко това, взето заедно, повдига въпроса какво всъщност България иска и цели с политиката си по отношение на Украйна. Пред български журналисти в чужбина Румен Радев заяви, че Европа трябва да преосмисли политиката си за Украйна. Но ако Европа гледа България като пример, би останала силно озадачена. Няколко неща са все пак ясни.

Ясните неща

1. Румен Радев и ПБ не изглеждат като морални пацифисти: Не може да си морален пацифист - т.е. да отричаш войната и военните действия - и същевременно да си готов да продаваш оръжие на воюващите за много пари. Ясно е, че българската индустрия е на голяма печалба от войната в Украйна и Радев няма нищо против това. От тази гледна точка моралният му пацифизъм е сходен с този на Корнелия Нинова - "нито един патрон за Украйна" на хартия.

2. България не подкрепя морално агресора и не твърди, че Русия трябва да победи във войната: България - и през правителството на Радев - все пак не твърди, че руската кауза е оправдана. Такова заявление, слава Богу, няма, макар че Радев е много внимателен и рядко нарича Русия агресор. Отказът на България да подкрепи международен съд за Путин внася известна неяснота по въпроса, но обяснението на това действие също е противоречиво: не подкрепяме трибунала, защото Путин не е хванат. Т.е. ако бъде хванат, ще го подкрепим?

3. България не смята, че Украйна задължително ще загуби войната: България не е излизала с официална позиция, че каузата на Украйна е обречена. Ако беше така, наистина не би имало смисъл от подпомагането на тази страна във военно отношение. В началото на войната Радев и близкият му кръг изглежда предполагаха, че тя ще завърши бързо с руска победа. След това говорители на Радев, които сега са и депутати, многократно обявяваха победата на Русия в конфликта. Украинците обаче ги опровергаха и се сражават вече пета година. Напоследък дори имат своите успехи и известно преимущество в дроновата война. Това явно се отразява и на съобщенията, които правителството на Радев изпраща - те станаха далеч по-нюансирани.

4. България твърди, че Украйна не може да спечели войната с военни средства: Това изглежда е гръбнакът на позицията на Радев. Предположението тук е, че Украйна не може да изтласка руските войски напълно от територията си. Това не е нереалистично разбиране, макар че прогнозите на много от "реалистите" (Миършаймър и компания) за хода на войната досега като цяло са били погрешни и пристрастни в руска посока.

5. България не казва, че конфликтът трябва да бъде замразен по линията на фронта, нито твърди, че Украйна трябва да отстъпи на Русия четири от областите си: Когато нямаме позиция по тези въпроси обаче, искането ни за дипломатическо решение на конфликта е изпразнено от съдържание. За да започне преговори, Путин иска от Украйна да се изтегли от Донбас. Това е твърдо условие, от което руската страна не се отклонява. Отстъпването на четирите източни области (включително Херсонска и Запорожие) пък е руското условие за траен мир, наред с много други, като изисквания по отношение на членството на Украйна в НАТО и ЕС и т.н. Т.е. за да седне на масата за преговори, Русия иска определени неща, с които Украйна (съвсем правилно) не се съгласява. Ние нямаме позиция по тези въпроси, но настояваме за преговори. Най-малкото адресатът на исканията ни остава неизвестен, да не говорим за съдържанието им.

6. България не иска капитулацията на Украйна: Ако слушат интервюта на политици или говорители на ПБ, мнозина биха могли да останат с впечатлението, че те искат Украйна да капитулира. Срещата между Радев и Зеленски през 2022 г. даде основания за такова впечатление. В крайна сметка, ако Европа спре военната и финансовата помощ за нападнатата страна, ако САЩ спрат Старлинк и разузнавателната информация, капитулацията ще е неизбежна. На официално ниво обаче България не защитава такива идеи. Самият факт, че искаме да продължим да продаваме оръжие на Украйна, закупено с европейски (т.е. отчасти наши) средства, показва, че България всъщност действа срещу капитулацията на Украйна.

7. България не блокира санкции срещу Русия и планове за членство на Украйна в ЕС: По тези въпроси, с мрънкане и забележки, българската позиция не се отличава много от тази на останалите европейски държави.

Проблемът

Като се вземе предвид всичко това, може да се стигне до предположението, че позицията на Радев за Украйна цели създаването на впечатление, че тя е по-скоро обърната към Русия, без това впечатление да е подплатено с реални политики. Затова има повече реторика и по-малко дела. Спира се безвъзмездна помощ, която не е била давана. Иска се "дипломатическо решение" на конфликта, без да се очертава посоката му и без да се заема позиция по ултимативните искания на Русия. Твърди се, че Украйна "не може да спечели", но не се твърди, че тя ще загуби или че трябва поради това да капитулира.

Защо се прави всичко това тогава? Отговорът е, че ПБ дойде на власт не само, но и с гласовете на голяма част от българските русофили и евроскептици, които искат да чуват антиукраинска реторика. За да удържи партията си, Радев извършва такива външнополитически жестове, дори с цената на вътрешно противоречие (военният министър говори едно, а външният друго, например).

Проблемът с тази хитроумна стратегия е, че тя може да действа само до време. В един момент тази част от електората на Радев, която се радва на антиукраинска реторика, ще поиска не думи, а дела. А пък тези дела няма да са приемливи за другата част от електората му, както и за много други българи.

Освен чисто партизанските мотиви в мотивировката на външната политика може би има и един друг фактор от исторически характер. Българските политици често са следвали стратегията да не говорят срещу Русия, дори когато действат срещу нея. Това е някакъв вид суеверна застраховка като формулата на Борис III "Винаги с Германия, никога против Русия". Тази застраховка е със силата на червения конец на ръката и плюенето в пазвата. Руснаците никога не са се впечатлявали от този тип застраховки и не са жалили титулярите им в България. Но традицията си е традиция и червените конци не спират да се носят.

Като цяло обаче е по-добре да се следват международното право и моралът, а не партизанщината и политическото суеверие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    31 11 Отговор
    ДВ трябва да загреят, че Радев е избран от българите не да мисли за Украйна, а да мисли за България.

    Коментиран от #14, #36

    23:04 12.06.2026

  • 2 генерал румен

    23 17 Отговор
    време е всички украинци да си ходят !

    Коментиран от #4

    23:05 12.06.2026

  • 3 Наблюдател

    27 11 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    Защо постоянно ни натрапвате тези Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #5, #6

    23:06 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Защото, това доказва, че сме им колония.

    Коментиран от #8

    23:08 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 DW - Пропаганден машинен

    19 7 Отговор
    Чуждите агенти на Гьобелс Веле да не ни "обясняват" позициите на Президента, той много ясно си ги разясни!
    Dойче Zeлките да си гледат прайдовете🦄

    Коментиран от #10

    23:09 12.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Бълг.интереси":

    Кви картофи ма ти имаш само cлива🤣🤣

    Коментиран от #11

    23:10 12.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Костадинов

    6 3 Отговор
    Политиката е сложна работа...Едно говориш ,второ мислиш,трето вършиш.

    23:12 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 !!!?

    15 4 Отговор
    Политиката на ПГ - Руска рулетка !!!?

    23:19 12.06.2026

  • 16 Лузъри, сър

    11 11 Отговор
    Едно и също всеки ден от ДВ. На никой не му пука, нека си пишат. Така вдигат рейтинга на Радев. Както го направиха преди изборите.

    23:19 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гумичка за триене

    11 8 Отговор
    Позицията му е както обикновено : много говори нищо не казва и само пари тегли общо взето военен деец, чин без значение! !!

    Коментиран от #26

    23:25 12.06.2026

  • 19 Летец Пешеходец

    12 8 Отговор
    Не придавайте никакво значение на това, което говорят политиците. Включително и Румбата. "По делата им, ще ги познаете". Истината е, че нашите русофили с голяма охота продават оръжие на украинците. Корнела се оправдаваше, че не било директно, а чрез трети страни, докато Радев и Ко., "прекратяват безвъзмездната помощ"- каквото и да означава това, но в никакъв случай продажбите. Има нещо шизофренично в това да си русофил и да продаваш оръжие на Украйна, с ясното съзнание, че с него ще бъдат избити хиляди руснаци. Някакво биполярно разстройство ще да е. Но от друга страна, както се казва "парите не миришат". Интересна е и позицията на Митрофанова по въпроса. От една страна не е очарована, но от друга- какво може да направи? Нашите русофили едно мислят, друго говорят, трето вършат. Абсолютно неуправляеми са.

    23:28 12.06.2026

  • 20 Тръмп подготвя сделка с Путин!

    4 8 Отговор
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!

    Коментиран от #32

    23:29 12.06.2026

  • 21 Генерал Решетников

    7 7 Отговор
    От както руският поп, милиционер Гундяев нашока канчето на Чорапа насред София, от тогава Чорапа се сви като мишок и изпълнява всички опорки на Кремъл!

    23:33 12.06.2026

  • 22 Ууууу

    8 4 Отговор
    Спирайте милиардите за кървищата незабавно, сатани!

    23:34 12.06.2026

  • 23 Мдаа

    5 7 Отговор
    През 2025 г. 27 000 души са се преселили в Русия от чужбина, като общо са подадени 35 000 заявления за . В момента преобладават държавите от т. нар. колективен Запад - неприятелски настроените страни. „Търсенето на преселване в Русия от Германия се е увеличило 2,5 пъти през последните години“, заяви ръководителят на Россътрудничеството след среща с чужденци, преместили се в Русия от Канада, Латвия и Германия.

    Мдаа...

    Коментиран от #29, #30

    23:40 12.06.2026

  • 24 Айде бе

    6 7 Отговор
    Дойче веле???.....не, мерси!!!

    23:41 12.06.2026

  • 25 Льохман

    5 5 Отговор
    Даниела много активна напоследък! Добре, че не са почнали мобилизация на женското население в Украйна, че вече щеше да се е записала доброволка!

    23:42 12.06.2026

  • 26 Тун Тун Кратун

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гумичка за триене":

    Другите когато теглиха, къде беше?!

    23:43 12.06.2026

  • 27 Копейкин Костя

    6 3 Отговор
    На всички дежурни ватенки по форумите-
    Честит ви ден на Матушката, ушанки!!! 😀

    Коментиран от #34

    23:54 12.06.2026

  • 28 Уникално

    4 2 Отговор
    Необходимо ли е въобще да се коментира национален предател като Радев, че той е вебруван още във воентото училище и е предател до днес

    23:59 12.06.2026

  • 29 Ати кога ще станеш поданик на Путлето?

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    Нямаш ли желание?

    00:00 13.06.2026

  • 30 Още един русодебил

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаа":

    Връщат се в Маскалия Наташките с гражданство от Германия, Канада и т.н.

    00:04 13.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И още

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмп подготвя сделка с Путин!":

    Македония влиза в ЕС.

    00:12 13.06.2026

  • 33 Смешник

    3 2 Отговор
    Радев е човек на Решетников така че можем да видим и дела

    00:16 13.06.2026

  • 34 Кримска копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкин Костя":

    Аз отивам да чакам на заправката ,ЩЕ пускат бензин ,слава Путину

    00:25 13.06.2026

  • 35 Радев

    0 0 Отговор
    БолИ ме фара за Украйна!

    00:29 13.06.2026

  • 36 Позицията..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Позицията на Радев е министър председател, настоящ и бивш президент. Доста е добра..

    00:34 13.06.2026