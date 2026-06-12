Каква е позицията на Радев за Украйна? Това са ясните неща:

Коментар на Даниел Смилов:
Каква е всъщност позицията на Румен Радев и "Прогресивна България" (ПБ) за Украйна? Последното, което чухме от министъра на отбраната Стоянов, е, че България спира военната помощ за жертвата на агресия, но ще продължи да ѝ продава оръжие. Преди това външният министър Петрова заяви, че европейската военна помощ за Украйна е необходима и трябва да бъде продължена. Украинската страна отговори на Стоянов, че България така или иначе не ѝ предоставя безвъзмездна военна помощ. В дискусиите около "новата политика" на Радев стана ясно, че ЕС и държави членки са ни дали над 200 млн. евро като компенсация за военна помощ, която сме предоставяли през годините под форма на старо въоръжение от складовете на армията. И в крайна сметка България е член на ЕС, който чрез бюджета си подпомага финансово и военно Украйна, т.е. България равноправно участва в колективната помощ за нападнатата страна.
Всичко това, взето заедно, повдига въпроса какво всъщност България иска и цели с политиката си по отношение на Украйна. Пред български журналисти в чужбина Румен Радев заяви, че Европа трябва да преосмисли политиката си за Украйна. Но ако Европа гледа България като пример, би останала силно озадачена. Няколко неща са все пак ясни.
Ясните неща
1. Румен Радев и ПБ не изглеждат като морални пацифисти: Не може да си морален пацифист - т.е. да отричаш войната и военните действия - и същевременно да си готов да продаваш оръжие на воюващите за много пари. Ясно е, че българската индустрия е на голяма печалба от войната в Украйна и Радев няма нищо против това. От тази гледна точка моралният му пацифизъм е сходен с този на Корнелия Нинова - "нито един патрон за Украйна" на хартия.
2. България не подкрепя морално агресора и не твърди, че Русия трябва да победи във войната: България - и през правителството на Радев - все пак не твърди, че руската кауза е оправдана. Такова заявление, слава Богу, няма, макар че Радев е много внимателен и рядко нарича Русия агресор. Отказът на България да подкрепи международен съд за Путин внася известна неяснота по въпроса, но обяснението на това действие също е противоречиво: не подкрепяме трибунала, защото Путин не е хванат. Т.е. ако бъде хванат, ще го подкрепим?
3. България не смята, че Украйна задължително ще загуби войната: България не е излизала с официална позиция, че каузата на Украйна е обречена. Ако беше така, наистина не би имало смисъл от подпомагането на тази страна във военно отношение. В началото на войната Радев и близкият му кръг изглежда предполагаха, че тя ще завърши бързо с руска победа. След това говорители на Радев, които сега са и депутати, многократно обявяваха победата на Русия в конфликта. Украинците обаче ги опровергаха и се сражават вече пета година. Напоследък дори имат своите успехи и известно преимущество в дроновата война. Това явно се отразява и на съобщенията, които правителството на Радев изпраща - те станаха далеч по-нюансирани.
4. България твърди, че Украйна не може да спечели войната с военни средства: Това изглежда е гръбнакът на позицията на Радев. Предположението тук е, че Украйна не може да изтласка руските войски напълно от територията си. Това не е нереалистично разбиране, макар че прогнозите на много от "реалистите" (Миършаймър и компания) за хода на войната досега като цяло са били погрешни и пристрастни в руска посока.
5. България не казва, че конфликтът трябва да бъде замразен по линията на фронта, нито твърди, че Украйна трябва да отстъпи на Русия четири от областите си: Когато нямаме позиция по тези въпроси обаче, искането ни за дипломатическо решение на конфликта е изпразнено от съдържание. За да започне преговори, Путин иска от Украйна да се изтегли от Донбас. Това е твърдо условие, от което руската страна не се отклонява. Отстъпването на четирите източни области (включително Херсонска и Запорожие) пък е руското условие за траен мир, наред с много други, като изисквания по отношение на членството на Украйна в НАТО и ЕС и т.н. Т.е. за да седне на масата за преговори, Русия иска определени неща, с които Украйна (съвсем правилно) не се съгласява. Ние нямаме позиция по тези въпроси, но настояваме за преговори. Най-малкото адресатът на исканията ни остава неизвестен, да не говорим за съдържанието им.
6. България не иска капитулацията на Украйна: Ако слушат интервюта на политици или говорители на ПБ, мнозина биха могли да останат с впечатлението, че те искат Украйна да капитулира. Срещата между Радев и Зеленски през 2022 г. даде основания за такова впечатление. В крайна сметка, ако Европа спре военната и финансовата помощ за нападнатата страна, ако САЩ спрат Старлинк и разузнавателната информация, капитулацията ще е неизбежна. На официално ниво обаче България не защитава такива идеи. Самият факт, че искаме да продължим да продаваме оръжие на Украйна, закупено с европейски (т.е. отчасти наши) средства, показва, че България всъщност действа срещу капитулацията на Украйна.
7. България не блокира санкции срещу Русия и планове за членство на Украйна в ЕС: По тези въпроси, с мрънкане и забележки, българската позиция не се отличава много от тази на останалите европейски държави.
Проблемът
Като се вземе предвид всичко това, може да се стигне до предположението, че позицията на Радев за Украйна цели създаването на впечатление, че тя е по-скоро обърната към Русия, без това впечатление да е подплатено с реални политики. Затова има повече реторика и по-малко дела. Спира се безвъзмездна помощ, която не е била давана. Иска се "дипломатическо решение" на конфликта, без да се очертава посоката му и без да се заема позиция по ултимативните искания на Русия. Твърди се, че Украйна "не може да спечели", но не се твърди, че тя ще загуби или че трябва поради това да капитулира.
Защо се прави всичко това тогава? Отговорът е, че ПБ дойде на власт не само, но и с гласовете на голяма част от българските русофили и евроскептици, които искат да чуват антиукраинска реторика. За да удържи партията си, Радев извършва такива външнополитически жестове, дори с цената на вътрешно противоречие (военният министър говори едно, а външният друго, например).
Проблемът с тази хитроумна стратегия е, че тя може да действа само до време. В един момент тази част от електората на Радев, която се радва на антиукраинска реторика, ще поиска не думи, а дела. А пък тези дела няма да са приемливи за другата част от електората му, както и за много други българи.
Освен чисто партизанските мотиви в мотивировката на външната политика може би има и един друг фактор от исторически характер. Българските политици често са следвали стратегията да не говорят срещу Русия, дори когато действат срещу нея. Това е някакъв вид суеверна застраховка като формулата на Борис III "Винаги с Германия, никога против Русия". Тази застраховка е със силата на червения конец на ръката и плюенето в пазвата. Руснаците никога не са се впечатлявали от този тип застраховки и не са жалили титулярите им в България. Но традицията си е традиция и червените конци не спират да се носят.
Като цяло обаче е по-добре да се следват международното право и моралът, а не партизанщината и политическото суеверие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #14, #36
23:04 12.06.2026
2 генерал румен
Коментиран от #4
23:05 12.06.2026
3 Наблюдател
Защо постоянно ни натрапвате тези Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #5, #6
23:06 12.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
До коментар #3 от "Наблюдател":Защото, това доказва, че сме им колония.
Коментиран от #8
23:08 12.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 DW - Пропаганден машинен
Dойче Zeлките да си гледат прайдовете🦄
Коментиран от #10
23:09 12.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
До коментар #6 от "Бълг.интереси":Кви картофи ма ти имаш само cлива🤣🤣
Коментиран от #11
23:10 12.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Костадинов
23:12 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 !!!?
23:19 12.06.2026
16 Лузъри, сър
23:19 12.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гумичка за триене
Коментиран от #26
23:25 12.06.2026
19 Летец Пешеходец
23:28 12.06.2026
20 Тръмп подготвя сделка с Путин!
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Коментиран от #32
23:29 12.06.2026
21 Генерал Решетников
23:33 12.06.2026
22 Ууууу
23:34 12.06.2026
23 Мдаа
Мдаа...
Коментиран от #29, #30
23:40 12.06.2026
24 Айде бе
23:41 12.06.2026
25 Льохман
23:42 12.06.2026
26 Тун Тун Кратун
До коментар #18 от "Гумичка за триене":Другите когато теглиха, къде беше?!
23:43 12.06.2026
27 Копейкин Костя
Честит ви ден на Матушката, ушанки!!! 😀
Коментиран от #34
23:54 12.06.2026
28 Уникално
23:59 12.06.2026
29 Ати кога ще станеш поданик на Путлето?
До коментар #23 от "Мдаа":Нямаш ли желание?
00:00 13.06.2026
30 Още един русодебил
До коментар #23 от "Мдаа":Връщат се в Маскалия Наташките с гражданство от Германия, Канада и т.н.
00:04 13.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И още
До коментар #20 от "Тръмп подготвя сделка с Путин!":Македония влиза в ЕС.
00:12 13.06.2026
33 Смешник
00:16 13.06.2026
34 Кримска копейка
До коментар #27 от "Копейкин Костя":Аз отивам да чакам на заправката ,ЩЕ пускат бензин ,слава Путину
00:25 13.06.2026
35 Радев
00:29 13.06.2026
36 Позицията..
До коментар #1 от "Факт":Позицията на Радев е министър председател, настоящ и бивш президент. Доста е добра..
00:34 13.06.2026