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Важните новини във ФАКТИ на 12.06.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 12.06.2026 г.

12 Юни, 2026 23:30 542 7

  • румен радев-
  • скорост-
  • илияна йотова-
  • качество на въздуха-
  • кзп

Премиерът е разговарял лично с Георги Кандев за оставката му

Важните новини във ФАКТИ на 12.06.2026 г. - 1
Снимка: Нова телевизия
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румен Радев: US самолетите-цистерни остават до края на месеца, предоговаряме "Боташ" и готвим избора на нов ВСС ВИДЕО

Разговарях по широк кръг въпроси с външния министър на Турция, включително за нашата енергийна система и „Боташ“. Турската страна има интерес да задълбочим двустранните отношения, както и да се увеличи транспортният поток през България. И ние също имаме такъв интерес, затова ще работим в тази посока. Това заяви в кулоарите на Народно събрание премиерът Румен Радев.

Слагат още камери за скорост в най-смъртоносните участъци у нас

Допълнителни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани в най-рисковите и смъртоносни участъци. Мярката започва с поставяне на шест стационарни технически средства в най-невралгичните участъци по пътя Русе – Велико Търново, съобщи бТВ.

Йотова: България и БНБ трябва да защитят възпоменателната монета от 2 евро

„Българската народна банка трябва да защити този проект, желая им кураж и твърдост в отстояването му. Имаме всички основания – и научни, и от гледна точка на националното и европейското законодателство.“ Това заяви президентът Илияна Йотова във връзка с казуса с предявена от държава членка на еврозоната претенция към дизайна на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.

Данните за качеството на въздуха в София вече са достъпни в реално време

Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. Жителите и гостите на София вече имат лесен достъп до измерванията от петте автоматични станции за мониторинг, управлявани от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите.

До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при пл. „Орлов мост“ и на кръстовището на ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски“. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация, като предоставя данни онлайн в ясен и удобен за потребителя формат.

Платформата е достъпна на адрес:https://air2.sofia.bg/airpublic/sofiafromair/list/

КЗП установи нелоялни практики при предлагането на бързи кредити

Комисията за защита на потребителите установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране, за които ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама как така?

    2 1 Отговор
    Нали до вчера раздуваха, че договорът с Боташ бил изгоден?
    Защо ще го предоговарят?

    23:35 12.06.2026

  • 2 РАДЕВ,

    3 1 Отговор
    Половината българи ти гласуваха доверие.
    Май сбъткаха с избора си!?
    Докажи,че не си ги подвел.

    23:35 12.06.2026

  • 3 Слава на Радев!

    2 0 Отговор
    Даде Ултиматум на Тръмп!
    Голем сеир ще гледаме!

    23:37 12.06.2026

  • 4 кога

    0 2 Отговор
    руската подметка крадев ще бъде изчегъртана от сцената?

    23:37 12.06.2026

  • 5 Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат,

    2 1 Отговор
    защо 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България не работят?

    Коментиран от #6

    23:40 12.06.2026

  • 6 те цели градове

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат,":

    и незаконни селища руски анклави построиха пред очите на целия народ ти за кухи фирми си се загрижил

    23:45 12.06.2026

  • 7 ТО СЯ ТУРСКИТЕ ТИРОВЕ. НА СМЛЯХА

    0 0 Отговор
    ТЕ ОООООИЩЕ ЩЕЛУ ДА ГО УВЕЛИЧАВАТ?!?!!! БЕ ТОА РАДЕВ....... СЛУГА НА ТЪРКИЯ ЛИ Е ИЛИ СЛУГА НА НАРОДА

    23:58 12.06.2026

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