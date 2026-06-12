ПСЖ купува накуп португалски и нидерландски национал от изпадналия Уест Хем

Сумата от 130 милиона евро е готов да предложи френският шампион Пари Сен Жермен на английския Уест Хем, за да си осигури услугите на португалския национал Матеуш Фернандеш и на нидерландското крило Крисенсио Съмървил, съобщава спортното издание Foot Mercato.

Официална оферта до този момент все още не е изпратена на "Бонд Стрийт", но спортният директор на парижани Луиш Кампос вече е провел първоначални разговори и се е свързал директно с представители на "чуковете". Лондонският клуб ще бъде принуден да се раздели с няколко от водещите си футболисти през това лято, заради болезненото си изпадане от Висшата лига в по-долното ниво - Чемпиъншип.

Сериозен интерес към привличането на 21-годишния португалски халф проявяват също така и грандовете Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед.

Общо 42 мача във всички турнири изигра Фернандеш през изминалия състезателен сезон 2025/26, като в тях се отчете с 5 гола и направи 5 асистенции. В същото време 24-годишният Съмървил записа на сметката си 7 попадения и даде 5 завършващи подавания в изиграните от него 34 срещи.

Пазарната стойност на Фернандеш се оценява на 50 милиона евро от специализирания футболен портал Transfermarkt, докато цената на нидерландеца Съмървил е фиксирана там на 35 милиона евро.