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ПСЖ купува накуп португалски и нидерландски национал от изпадналия Уест Хем

ПСЖ купува накуп португалски и нидерландски национал от изпадналия Уест Хем

12 Юни, 2026 23:12 679 0

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Парижани са отделили 130 милиона евро за дуото Фернандеш-Съмървил

ПСЖ купува накуп португалски и нидерландски национал от изпадналия Уест Хем - 1
Снимка: YouTube
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Сумата от 130 милиона евро е готов да предложи френският шампион Пари Сен Жермен на английския Уест Хем, за да си осигури услугите на португалския национал Матеуш Фернандеш и на нидерландското крило Крисенсио Съмървил, съобщава спортното издание Foot Mercato.

Официална оферта до този момент все още не е изпратена на "Бонд Стрийт", но спортният директор на парижани Луиш Кампос вече е провел първоначални разговори и се е свързал директно с представители на "чуковете". Лондонският клуб ще бъде принуден да се раздели с няколко от водещите си футболисти през това лято, заради болезненото си изпадане от Висшата лига в по-долното ниво - Чемпиъншип.

Сериозен интерес към привличането на 21-годишния португалски халф проявяват също така и грандовете Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед.

Общо 42 мача във всички турнири изигра Фернандеш през изминалия състезателен сезон 2025/26, като в тях се отчете с 5 гола и направи 5 асистенции. В същото време 24-годишният Съмървил записа на сметката си 7 попадения и даде 5 завършващи подавания в изиграните от него 34 срещи.

Пазарната стойност на Фернандеш се оценява на 50 милиона евро от специализирания футболен портал Transfermarkt, докато цената на нидерландеца Съмървил е фиксирана там на 35 милиона евро.


Франция
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